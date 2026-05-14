2026-05-14 16:47 女子漾／編輯許智捷
K-POP顏值王換人？「最帥K-POP男星」出爐 BTS V、車銀優全入榜，TOP10曝光
K-POP顏值排行榜又掀話題！近期美國網路票選平台「Visual King of KPOP 2026」結果出爐，出道多年依舊凍齡的Super Junior成員李東海強勢拿下冠軍，以162,271票登上「2026 K-POP顏值王」寶座，直接擊敗BTS成員金泰亨（V）、田柾國，以及公認臉蛋天才車銀優，讓粉絲瞬間暴動。
這份榜單一公開，立刻在韓流粉圈引發熱烈討論。畢竟東海已經出道超過20年，卻依舊維持少年感外貌與精緻五官，被粉絲封為「不老男神」完全不意外。
東海奪冠！Super Junior雙帥殺進前3
從票數來看，Lee Donghae這次氣勢相當驚人，以162,271票奪下冠軍，成功坐上「Visual King of KPOP 2026」寶座。緊追在後的是BTS成員Kim Taehyung，拿下114,313票，第3名則由同為Super Junior成員的Choi Si-won以82,835票入榜。
更讓粉絲驚喜的是，Super Junior這次一口氣有兩位成員擠進前三名，讓不少網友感嘆，二代韓團的顏值代表果然還是很能打。
Visual King of KPOP 2026 TOP 10完整名單
Visual King of KPOP 2026 TOP 10完整名單
TOP 1：Lee Donghae（Super Junior）— 162,271票
TOP 2：Kim Taehyung（BTS）— 114,313票
TOP 3：Choi Si-won（Super Junior）— 82,835票
TOP 4：Jungkook（BTS）— 35,376票
TOP 5：Sunoo（ENHYPEN）— 6,134票
TOP 6：Kim Seok-jin（BTS）— 4,410票
TOP 7：Choi Min-ho（SHINee）— 2,345票
TOP 8：T.O.P（BIGBANG）— 1,984票
TOP 9：Cha Eun-woo（ASTRO）— 1,798票
TOP 10：Hyunjin（Stray Kids）
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