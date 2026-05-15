【影評】史詩級的哀戚與溫柔！《王命之徒》：當「忠義」遇上「權慾」，柳海真與朴志訓交織出的時代悲歌

剛落幕的 第 62 屆百想藝術大賞（2026）簡直是《王命之徒》（或譯《與王生活的男人》）的封神現場！這部由張恆俊導演執導、柳海真與朴志訓主演的史詩鉅作，不僅在票房上突破了 1600 萬人次，更在百想抱走了包括電影部門大賞在內的多項大獎。

這不是一部沉悶的歷史教科書，而是一段關於「孤獨」與「守護」的動人悲歌。今天就帶大家深入解析這部震撼全韓的作品。

《王命之徒》正式預告：

夢幻卡司集結：張恆俊的首部正劇史詩，影帝與新星的火花

《王命之徒》（韓語：왕과 사는 남자）由曾執導《記憶之夜》、《反應堆》的張恆俊導演執導，這也是他職業生涯中首部挑戰的大型史詩正劇。電影在 2026 年 2 月上映後，口碑便呈現爆炸式增長，上映第27天就突破了900萬觀影人次 (截至5月中是1680萬人次，太強大！)，這個速度甚至超越了韓國影史首部破千萬的史詩劇《王的男人》（歷時50天），以及憑藉紮實敘事與精湛演技留下無數名場面的《雙面君王》（歷時31天）。

大家若沒看過導演的作品，不知道他的來頭，沒關係！他可是《信號》編劇金銀姬的丈夫，這對夫妻真的是太厲害~

演員陣容更是這部戲的「定海神針」：男主角由「國民演員」柳海真飾演山村小鎮清冷浦村長「嚴興道」，他那種與生俱來的平民感，將一個卑微卻重情重義的小人物演到了靈魂深處。而最讓大眾驚豔的，莫過於飾演被廢黜幼王「端宗（李弘暐）」的朴志訓，從男團出身到《弱美男英雄》中展現驚人爆發力的他，這次挑戰歷史上最令人心碎的悲劇國王，將端宗從絕望到找回意志的轉變演繹得層次分明。此外，實力派演員劉智泰飾演冷酷的權臣韓明澮，全美道則飾演守護在側的宮女梅花，卡司含金量極高。





※以下內容涉及

劇透，請斟酌瀏覽※





劇情大綱與看點：百想大賞現場的感人瞬間

電影故事背景設定在 15 世紀的朝鮮，12 歲即位的幼王李弘暐（朴志訓 飾），因叔父首陽大君篡位而被降為「魯山君」，放逐至深山之中的寧越；而原本自私小氣、只想從流放貴族身上撈好處的村長嚴興道（柳海真 飾），在與這位落難幼王相處的過程中，逐漸被少年的純粹與堅毅感動，兩人產生了超越尊卑的「父子情」。看點在於端宗從自暴自棄到與山民打成一片的溫馨時光，與宮廷內韓明澮步步逼殺的冷酷張力形成了強烈對比。

在剛結束的 2026 百想藝術大賞上，本片成為最大贏家：柳海真奪下電影部門最高榮譽「大賞」，朴志訓則包辦了電影部門「新人演技獎」與「人氣獎」。頒獎禮上的趣事更是頻傳，柳海真在領獎時哽咽提到：「為了拍這部片在寧越山上凍壞了，但我看著志訓的眼神，就覺得這點冷不算什麼。」朴志訓則在台下瘋狂鞠躬回禮，這對「忘年之交」的互動不僅惹哭全場，也讓劇迷大呼感動。

真實歷史的殘酷底色：寧越清冷浦的永恆悲劇

《王命之徒》並非純然虛構，其背後是朝鮮歷史上最著名的慘劇——「癸酉靖難」。真實歷史中的端宗（李弘暐）被叔父首陽大君（世祖）篡位後，被流放至四面環水、猶如陸地孤島的「寧越清冷浦」。

當時年僅 17 歲的端宗，在寧越度過了他人生的最後時刻。歷史上的嚴興道（影中柳海真飾演的角色）是一位真實存在的忠臣，他當時任職於寧越，不顧世祖的「滅門禁令」，在端宗被賜死後，冒死偷走其遺體並將其安葬，這也是今日「寧越莊陵」的由來。電影中對這段歷史做了藝術性的加工，特別是端宗與村民建立的連結，更反襯出權力鬥爭下，那些被犧牲的純真生命有多麼可貴。

真心話：忠義的最高級，是平凡人的捨命溫柔

老實說，身為看過無數歷史劇的不專業評論家，原本以為《王命之徒》會是一部硬派的政治博弈片，但張恆俊導演卻給了我們一個最溫柔的切入點：「一個平凡人如何守護一個落難的王？」

電影後半段極其催淚，當朴志訓飾演的端宗為了保全村莊而選擇坦然赴死，並請求嚴興道親自為他執行死刑時，柳海真那種顫抖的雙手與悲慟的嚎哭，絕對是影史留名的演技名場面。我感觸最深的是，歷史上的爭權奪位總是以萬千螻蟻的血肉為代價，但在那個權力至上的冰冷時代，嚴興道與端宗那種超越生死的信任，卻像寧越清冷浦上的月光，雖然微弱，卻照亮了最黑暗的歷史章節。這是一部看完後會讓你胸口悶熱很久、卻又想給身邊人一個擁抱的滿分作品。

💡 推坑人妻總結：最終評分：9.3 / 10

一句話短評：2026 必看的歷史巔峰作，柳海真與朴志訓用演技告訴你，什麼是真正的「忠義與守護」。(最後被賜死的那段，兩人演技完全大爆發，害我真是哭到無法自拔！)

適合誰看：喜歡史詩正劇、追求極致演技對決、或想了解朝鮮歷史悲劇的影迷。





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