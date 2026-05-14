AI版「艾莎門」捲土重來？「水果幹片」爆紅引恐慌，連大人都難逃注意力陷阱。圖片來源：翻攝tiktok

最近社群平台上開始出現一類被網友戲稱為「水果幹片」的AI生成短影音，畫面通常色彩飽和、節奏快速，乍看像卡通動畫或無害娛樂內容，實際卻常混雜不合邏輯的獵奇情節、怪異變形畫面，甚至帶有成人暗示元素，讓不少網友看完直呼不舒服，卻又莫名一支接一支滑下去。

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這股現象也讓許多人聯想到曾讓全球家長高度警戒的「艾莎門（Elsagate）」事件，擔心AI時代是否正出現另一種更難控管的內容污染。這類影片最大的特徵，是能透過生成式AI快速、大量生產，幾乎不需要高製作成本，就能源源不絕丟出吸睛內容。當這些影片搭上短影音平台的推薦演算法後，更容易被大量推播，形成新的注意力黑洞。

什麼是艾莎門？曾讓全球家長集體恐慌的網路內容危機

所謂「艾莎門（Elsagate）」，是2016年至2017年間爆發的網路兒童內容爭議。這個詞結合《冰雪奇緣》角色艾莎（Elsa）與醜聞事件常見字尾「gate」，用來形容大量偽裝成兒童友善內容、實際卻充滿不當元素的影片。

當時在YouTube與YouTube Kids平台上，出現大量盜用熱門卡通角色的影片，包括《冰雪奇緣》艾莎、安娜、蜘蛛人、粉紅豬小妹等熟悉IP，表面標榜「學習顏色」、「兒童教育」、「童謠內容」，實際內容卻充斥暴力、恐怖、性暗示、身體獵奇、醫療驚悚甚至帶有戀物癖暗示的情節。

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這些影片往往製作粗糙、劇情荒誕，角色會突然懷孕、受傷、流血、被追逐、接受誇張治療，甚至出現令人不安的身體變形場景。由於標題、縮圖與關鍵字高度偽裝，成功繞過平台安全過濾機制，甚至直接進入兒童推薦內容。

2017年，《紐約時報》、BBC、《The Verge》等國際媒體相繼報導後，事件全面引爆。YouTube後續也大規模刪除相關影片與頻道，並調整兒童內容審查政策。

AI水果幹片為何讓人想到艾莎門？

雖然近期被討論的「水果幹片」與當年的艾莎門（Elsagate）並非完全相同的內容型態，但兩者背後的運作邏輯，確實有不少令人警惕的相似之處。

首先，兩者都高度依賴強烈的視覺刺激來搶奪注意力。高飽和色彩、快速切換的畫面節奏、誇張角色表情，加上大量不斷變換的視覺元素，會讓人幾乎沒有思考空間，大腦只能被動接收下一個畫面。

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其次，是劇情結構極度混亂、缺乏正常敘事邏輯。角色可能突然變形、瞬間切換場景，甚至做出完全無法理解的行為，整體內容像夢境般破碎又荒誕，卻反而更容易勾起觀看者「接下來到底還會發生什麼」的好奇。

另一個共同點，是內容邊界刻意模糊。表面上看似無害、娛樂化，甚至帶點童趣風格，但實際內容卻可能混入成人暗示、獵奇元素或令人不適的情節，讓觀看者在困惑與不安中持續停留。

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不過，真正讓人擔心的是兩者所處的時代差異。艾莎門時期，這類內容仍仰賴真人演出、低成本動畫或人工剪輯，製作速度與規模有限；如今生成式AI大幅降低創作門檻，幾乎能在短時間內大量複製相似內容，讓這類「注意力陷阱」的擴散速度與覆蓋範圍，比過去更難控制。

為什麼這類影片讓人明知荒謬還停不下來？

這類內容真正令人擔憂的，不是製作有多精緻，而是它非常擅長精準抓住人類注意力。

人的大腦本來就容易被異常、新奇、難以預測的事物吸引。當畫面越獵奇、情節越荒誕、節奏越快速，大腦就越容易被「下一秒還會發生什麼」的期待感牽著走，不知不覺持續停留。

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這其實正是短影音平台最核心的吸引機制之一。內容未必要有資訊價值，也不一定真的好看，只要能不斷提供即時刺激與新鮮感，就足以讓人一支接一支滑下去。

長期下來，大腦可能逐漸習慣這種高頻率、碎片化的刺激模式，對需要耐心閱讀、深度思考或長時間專注的內容，反而更容易失去耐性。真正讓人停不下來的，未必是內容本身，而是這套不斷搶奪你注意力的設計機制。

大人也可能中招？!

針對這波AI生成獵奇短影音，目前雖然還沒有專門針對「水果幹片」現象的大型研究，但從過去艾莎門事件引發的討論來看，相關風險並非空穴來風。

當年就有專家提醒，當兒童看到自己熟悉、信任的角色出現暴力、恐怖或不當行為時，容易產生認知混亂與心理不安。由於孩子對現實與虛構的界線仍在建立中，也較缺乏判斷能力，若長期接觸這類內容，不只可能感到恐懼，也可能在無意間模仿錯誤行為或吸收扭曲訊息。

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而到了AI時代，真正令人擔心的是這類內容的擴散效率變得更驚人。生成式AI能快速、大量產出相似內容，一旦混進日常推薦演算法，兒少接觸的機率恐怕比過去更高。

不過，這不只是孩子的問題，成年人同樣可能受到影響。

不少人會覺得自己只是滑手機放鬆一下，不至於被影響，但高刺激、碎片化內容其實同樣會改變注意力習慣。當大腦越來越習慣快速獲得即時刺激與回饋，對需要耐心閱讀、專心工作，甚至長時間思考的內容，可能也會逐漸失去停留的能力。