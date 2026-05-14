A24《後室》可能是今年最恐怖電影！改編爆紅都市傳說！導演竟只有20歲，掛保證「100%還原宇宙觀」 劇情＋4大看點一次看

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不是鬼突然跳出來嚇你，也不是滿地血漿那種直球恐怖，而是一種「明明什麼都沒發生，卻讓你越看越不舒服」的心理壓迫感。《後室》（Backrooms）正是這種近年最讓網友發毛的存在。這個從網路怪談一路紅到全球的都市傳說，如今正式被A24搬上大銀幕，加上《宿怨》《仲夏魘》級別的恐怖廠牌加持，讓《後室》還沒上映就先被封為2026最值得期待的驚悚片之一。

必看亮點1. 《後室》劇情介紹： 一扇不該存在的門，通往永遠走不出去的異空間 一扇不該存在的門，通往永遠走不出去的異空間

《後室》故事從一間看似普通的家具展示店開始。某個深夜，電視突然出現異常訊號，地下室燈光開始不正常閃爍，牆上甚至憑空冒出一扇神祕的門。當主角走進去後，眼前卻不是另一個房間，而是一個無止盡延伸的詭異迷宮。昏黃燈光、潮濕地毯、密閉空氣與永遠找不到出口的空間結構，讓人瞬間失去現實感。而真正讓人發毛的是，你不知道這裡除了自己，是否還有其他東西正在移動。

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必看亮點2.《後室》到底是什麼？ 這部其實來自全球爆紅網路怪談 這部其實來自全球爆紅網路怪談

《後室》並不是改編自真實事件，而是源自網路知名恐怖文化「Creepypasta」。這類型可以理解成網友在論壇與社群間流傳的都市傳說故事，通常搭配簡單圖片、怪異設定與超自然敘事，在網路上越傳越廣。《後室》最早就是2019年在4Chan論壇爆紅的怪談設定，核心概念是：如果你在某個錯誤時刻「脫離現實」，就可能掉進一個存在於世界邊界之外的神祕空間。

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那裡像無限擴張的辦公迷宮，每一層都比上一層更詭異，甚至可能潛藏未知生物。這種熟悉卻極度錯亂的空間恐懼，也正是《後室》最經典的魅力。

必看亮點3. 原創導演才20歲， 這次電影版不是亂改而是真正宇宙延伸 這次電影版不是亂改而是真正宇宙延伸

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讓恐怖迷最興奮的一點，是這次電影版不是由外人接手亂改，而是直接找來原始《後室》爆紅短片創作者Kane Parsons親自執導。現年只有20歲的他，靠YouTube上的《後室》系列影片累積超過2.7億觀看，甚至被不少網友認為「比很多好萊塢恐怖片還可怕」。這次他也親自掛保證，電影世界觀會與自己原本打造的《後室》宇宙完全一致，還埋進不少老粉才會發現的彩蛋，對熟悉這個怪談的人來說，吸引力直接翻倍。

必看亮點4. A24＋溫子仁＋《長腿》監製， 這部恐怖片已經提前鎖定話題榜 這部恐怖片已經提前鎖定話題榜

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除了設定本身夠詭異，《後室》的幕後陣容也很有話題。電影由A24打造，《怪奇物語》製作團隊與溫子仁共同參與，《長腿》與《史蒂芬金之猴子》導演奧茲古柏金斯則首度擔任監製。首波美國試映後，不少觀眾已經給出高評價，形容這部片「壓迫感強到快喘不過氣」、「結局讓人焦慮到窒息」。如果你喜歡的不是Jump scare式鬼嚇人，而是那種慢慢滲進腦袋、看完還會後勁發作的心理恐怖，《後室》很可能會成為今年最讓人睡不著的一部片。

中文版正式預告

5月27日（週三）於台灣隆重獻映！

此外，台灣發行商也在昨日（5/13）開放《後室》部分場次預售，更推出預售好禮「門在這裡！紙膠帶」，仿照片中主角所使用的藍色膠帶，讓觀眾還原經典場景，也讓沉浸感不只停留在觀賞電影時，更能延續到現實生活當中。預售特典數量有限，換完為止，請影迷絕對不要錯過！