520 送這個絕對穩交！CASETiFY 5大夢幻手機殼推薦，Hello Kitty、雙星仙子直接燒到不行

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520告白季快到了，還在想送什麼才不會太老套？比起鮮花、巧克力這種經典選項，現在更多人把目光放在「每天都會用到」的手機配件上。尤其CASETiFY近來接連推出多波話題聯名，從爆紅萌系角色到高質感設計品牌全都有，不管是想偷偷傳遞心意、幫另一半挑禮物，還是單純自己想換新殼，都很有理由直接下單。

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來自泰國的人氣角色Butterbear先前就掀起一波搶購熱潮，這次再度回歸，把偶像小熊《A DAY IN MY LIFE》VLOG概念搬進聯名設計裡，從起床、工作到甜點時間，把角色日常變成手機殼主題。

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系列最大亮點是「Butterbear OOTD」客製化手機殼，可以自由替小熊換造型、搭配貼紙背景，還能加入專屬文字，整體可玩性很高。如果你本來就愛療癒系角色、喜歡可愛到讓人忍不住一直看手機的設計，這系列會很難抗拒。

雙星仙子 x CASETiFY：推薦給少女心爆棚的人，粉藍星空真的太夢幻

如果你是看到粉藍紫配色就會自動失守的人，雙星仙子系列根本是直球暴擊。

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這波聯名適逢雙星仙子50週年，把Kiki與Lala的夢幻宇宙完整搬進手機殼設計，從流星、雲彩到童話感配色都很完整，還推出可愛度滿分的氣囊手機支架。整體氛圍甜但不幼，非常適合喜歡少女感、夢幻風格，或本身就是三麗鷗鐵粉的人。

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這系列完全是童年回憶殺。飛天小女警聯名延續花花、泡泡、毛毛三位角色的經典設定，把粉嫩寶寶色、蝴蝶結、拼貼元素全部裝進設計裡，還有超有話題的搖搖手機殼，把動畫裡「糖、香料與美好味道」經典橋段做成互動效果。

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整體不是單純賣可愛，而是帶一點現在很紅的Y2K潮流感，很適合喜歡個性俏皮、活潑感穿搭的人。

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Hello Kitty這次不只是賣萌，而是直接升格當便利商店店長，把咖啡、零食、日系生活元素全部融進設計裡，讓整個系列更有故事感。

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尤其3D立體手機殼很有記憶點，每次拿出手機都很有存在感。這系列適合喜歡可愛但不想太浮誇的人，也很適合Hello Kitty忠實粉絲，屬於怎麼選都不太會踩雷的安全牌。

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Marimekko x CASETiFY：推薦給質感派女生，把北歐極簡美學直接帶出門

如果前面幾款對你來說太可愛，那Marimekko聯名就是另一條路線。CASETiFY這次找上芬蘭設計品牌Marimekko，把經典Unikko花卉印花、Lemmitty甜心圖騰與Kukasta Kukkaan設計帶進手機殼與電子配件，整體比角色聯名更成熟、有設計感。

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除了手機殼，還有AirPods保護殼、磁吸配件、腕帶等延伸單品，特別適合喜歡極簡風、文青感，或平常穿搭偏質感系的人。

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全新 Marimekko x CASETiFY 聯名系列不僅結合 1964 年盛放至今的經典 Unikko《游霓可》、洋溢心動氣息的 Lemmitty《甜心》，以及層層綻放的 Kukasta Kukkaan《花間漫舞》三款代表印花，為平凡日常注入鮮明色彩，更推出以 Marimekko 花瓣造型為靈感打造的手機腕帶、3D 手機氣囊支架，隨手拿出即可在日常中展現專屬於你的北歐風格美學。