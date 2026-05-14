盤點5位「脫胎換骨逆天改命」的陸劇明星！這位大咖居然跑龍套7年變收視女王

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這次要盤點的這5位陸劇明星，他們沒有顯赫的家世，甚至曾被命運狠狠摔在地上，有人跑龍套7年才翻身，有人出生就被棄養，更有人曾是工廠女工。

他們憑藉著一股「不認命」的狠勁，硬是撕掉了貧寒的標籤，完成從草根到巨星的華麗逆襲。讓我們來看看，這些「逆天改命」的故事背後，到底藏了多少不為人知的淚水與汗水～一起往下來看看！

提到勵志，第一名絕對是趙麗穎！出生於河北廊坊的農民家庭，當年因為家境交不起學費，她放棄了空姐夢，轉行做銷售、發傳單。

她在演藝圈跑了整整7年龍套，曾被導演嫌棄「圓臉演不了主角」，但她不服輸，憑藉一股「拼命三娘」的勁，硬是把圓臉演成了流行。

代表作：《花千骨》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》。

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毛曉彤的故事簡直比電視劇還慘。她出生時因生父重男輕女，竟被狠心扔進垃圾桶，是母親硬把她撿回來拉扯大。成名後，生父甚至上節目索要5000萬天價贍養費。

她面對生活打擊始終冷靜理智，這份情緒穩定也體現在她的演技中。她不爭不搶，靠著扎實的台詞功底在演藝圈站穩腳跟。

代表作： 《甄嬛傳》、《三十而已》。

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3. 井柏然：出生28天被拋棄，奶奶賣廢品養大

井柏然的貴公子氣質，讓人很難想像他曾經過得有多苦。出生不到一個月父母就離異，他由擺地攤、賣廢品的奶奶一手養大。16歲那年奶奶受傷，他甚至要謊報年齡去當送水工賺醫藥費。

憑藉選秀冠軍出道，他深知機會不易，轉型演員後非常愛惜羽毛，是演藝圈少有的文藝與商業兼具的實力派。

代表作： 《捉妖記》、《歸路》。

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4. 楊超越

外號「村花」的楊超越，出生於江蘇大豐的一個農民家庭。父母離異後，她為了減輕家裡負擔，初中畢業就去縫紉廠做工、在餐廳當服務員。

雖然實力曾受質疑，但她憑藉「真實」與「高情商」在演藝圈殺出一條血路。她深知自己是為了「兩千塊工資且管飯」才入行，這種接地氣的性格反而圈粉無數。

代表作： 《七時吉祥》、《說英雄誰是英雄》。

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白鹿並非表演科班出身，家境普通的她曾為了偶像夢去海外選秀落選，之後轉行做平面模特。因為長相英氣且性格豪爽，在短視頻時期就小有名氣。

她非常敢於嘗試不同類型的角色，從女將軍到溫婉少女都能駕馭。加上她毫無包袱的「大笑」性格，讓她在競爭激烈的演藝圈中極具辨識度。

代表作： 《周生如故》、《寧安如夢》。

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