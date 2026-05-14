2026-05-14 12:27 女子漾／編輯ANDREA
嚴藝文《影后》後再推神劇！《欠妳的那場婚禮》張孝全、蘇慧倫爆婚變？朱軒洋狂放催淚彈
繼爆款台劇《俗女養成記》、《影后》之後，金鐘神仙教母嚴藝文又要來收割大家的眼淚與笑聲啦！全新愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》即將在6月20日於公視、Netflix強勢上線。這次不僅祭出張孝全、蘇慧倫的「神級組合」，還有朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚等含金量破表的卡司陣容。今（14）日釋出正式預告，不僅揭露男女主角婚姻觸礁的寫實面，更加碼超狂的「時空交錯」設定，絕對是今年暑假必追的台劇天花板！
中年婚姻危機，童言無忌超真實
劇情講述曾是「馬子狗樂團」萬人迷主唱的周可傑（張孝全 飾），步入中年後不僅江郎才盡，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的婚姻更降至冰點。預告一開場，蘇慧倫沉重地對兒子坦言「爸媽決定暫時分開住」，沒想到兒子立刻語出驚人：「你們要離婚喔？那你們是有誰要死掉了嗎？」童言無忌瞬間打破凝結的氣氛，也一語道破大人世界裡，感情走到盡頭那種既無奈又荒謬的真實感。
朱軒洋深陷「友誼區」，甜虐台詞引共鳴
隨著時光倒轉，年輕版的男女主角由朱軒洋、蒲禾菲驚喜出演。兩人在劇中青澀又充滿粉紅泡泡的互動讓人超心動！當年輕的周可傑對著女方說：「你是我最好的朋友，所以我不想失去你」，卻換來女方一句靈魂拷問：「我不能是好朋友，也是女朋友嗎？」這句話簡直戳中所有單戀男女的痛點，將「友情以上，戀人未滿」的甜虐交織刻畫得淋漓盡致。
時空交錯神展開！張孝全撞見「年輕自己」嚇到昏倒
最讓人驚喜的是劇中奇幻的「時空交錯」設定！中年的陳立璇竟在車站擦身遇見年輕的周可傑，連閨蜜Terry（謝盈萱 飾）聽了都崩潰大喊荒謬；而年輕周可傑甚至穿越遇見了未來的樂團成員（姚淳耀、黃迪揚 飾），昔日戰友重逢當場抱頭痛哭。預告最後更是神來一筆，中年張孝全在觀眾席驚見「年輕的自己（朱軒洋 飾）」，當場嚇得大喊「鬼啊！」直接腿軟昏倒！
既懸疑又超爆笑的結尾，搭配金曲樂團宇宙人獻唱的超催淚主題曲〈沒有人像我一樣〉，讓人更加期待這場跨越時空、找回愛與初心的奇幻之旅！6月20日趕快把行事曆畫起來，準備一起追劇啦！
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