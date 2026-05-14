2026-05-14 12:16 女子漾／編輯ANDREA
拒絕傻白甜！網評「女主復仇大快人心」陸劇 TOP5，這部手撕渣男綠茶堪稱「爽劇天花板」
這幾年「傻白甜」女主角真的已經過時了！現在觀眾最愛看的，莫過於那種「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必加倍奉還」的瘋批大女主。看著她們從谷底爬起來，一步步撕碎渣男面具、手撕心機綠茶，那種逆襲的「爽感」簡直比夏天喝大冰奶還要解膩！今天編輯就為大家盤點5部網評「復仇爽度最高」的必追陸劇，每一部都是智商在線、狠勁十足，保證讓妳點開第一集就停不下來！
TOP 1：《墨雨雲間》 絕地反擊，年度「最狠復仇妻」
說到復仇，絕對不能漏掉「復仇專業戶」吳謹言，她在《墨雨雲間》中飾演的薛芳菲，開局就被枕邊人活埋，簡直慘到沒天理。但當她化身為姜梨強勢回歸後的反擊，才是真正的「爽劇天花板」。這部劇在各大論壇討論度爆棚，網友直呼：「看吳謹言報仇，就是有一種莫名的快感！」全劇節奏明快、反轉不斷，把觀眾的情緒拿捏得死死的，絕對是熱愛爽劇的女孩們必看的首選。
TOP 2：《寧安如夢》重生歸來，這一次我要當贏家
白鹿飾演的姜雪寧，前世為了皇后寶座不擇手段，最後落得自刎下場。帶著前世記憶重生後，她決定遠離權力中心，卻沒想到命運還是將她捲入漩渦。這部劇最吸引人的地方，在於女主不聖母、有野心，那種「與天鬥、與命鬥」的清醒與狠勁，讓觀眾看得大呼過癮。尤其是她與帝師謝危（張凌赫 飾）之間那種互相試探、充滿危險氣息的極致拉扯，張凌赫將那種偏執與深情演繹得淋漓盡致，對手戲真的超級帶感！
TOP 3：《逐玉》 熱播黑馬，大女主逆襲的絕佳典範
前陣子已經順利開播並引發社群熱烈討論的《逐玉》，同樣是近期大女主題材中不可忽視的亮點。跳脫了傳統古裝劇的套路，女主角在面對家族變故與外界算計時，展現出了極高的雙商與手腕。沒有無謂的眼淚，只有步步為營的算計與反擊。看著她將那些曾經看輕她、傷害她的人一一踩在腳下，劇情推進的暢快淋漓，讓許多原本只是觀望的網友最後都忍不住熬夜狂追。
TOP 4：《與鳳行》 戰神隕落？不，我是來拿回屬於我的一切
趙麗穎在《與鳳行》中飾演的沈璃，不僅是靈界碧蒼王，更是戰鬥力爆表的王者。雖然主軸包含玄幻與愛情，但裡面那種「女性力量」的崛起非常鮮明。當她面對背叛與不公時，從來不會哭哭啼啼等待救援，而是提起銀槍直接開打！趙麗穎那種不怒自威的女王氣場，完美演繹了什麼叫做「不需要男人保護的強大」，看她大殺四方就是只有一個字：爽！
TOP 5：《後宮甄嬛傳》 屠龍少女的終極黑化
不管再過多少年，只要提到復仇，甄嬛絕對榜上有名，從進宮時的單純善良，到最後那個「眼影越畫越濃」的鈕祜祿氏，甄嬛的每一步都是血與淚交織，這部劇之所以能成為無法超越的經典，是因為她的復仇不是單純的暴力輸出，而是智力、心機與耐力的極致博弈，看她最後在皇帝耳邊低語，親手終結那個毀了她一生的男人，那種壓抑過後徹底釋放的爆發，才是最高級的爽感。
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