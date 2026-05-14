2026-05-14 12:20 女子漾／編輯許智捷
台電換LOGO吵翻天！設計師聶永真有多強？《七里香》《第二人生》《呸》專輯包裝都出自他手
最近台電全新LOGO上線，引爆一場全民美感大辯論。有人覺得經典于右任字體被換掉太可惜，也有人認為品牌本來就該跟著時代進化，不過，若把時間倒回華語唱片黃金年代，你會發現這位設計師其實早就默默參與了無數人的青春。
從周杰倫《葉惠美》、《七里香》，到五月天《第二人生》、蔡依林《呸》，那些曾被無數人捧在手上反覆翻看的CD專輯包裝，很多都出自聶永真之手。
女子漾整理15張聶永真經典專輯設計，帶你一起回看那些曾定格青春的視覺記憶，也重新認識這位每次出手都能掀起話題的設計鬼才。
聶永真是誰？
聶永真畢業於國立台灣科技大學工商業設計系，是台灣指標性平面設計師，也是設計公司「永真急制workshop」負責人，曾獲金曲獎最佳專輯包裝獎，更是國際平面設計聯盟首位台灣籍會員。
他的設計版圖橫跨唱片包裝、書籍裝幀、電影與劇場視覺、品牌識別到商業包裝，堪稱陪伴華語流行文化成長的重要推手。學生時期曾擔任誠品書店特約文案，之後憑藉鮮明且高度辨識的設計語言，在國內外大型設計賽事屢獲肯定，也多次受邀擔任德國紅點設計獎、日本優良設計獎、台灣金點設計獎等評審。
若說台灣有哪位設計師的作品，曾在不知不覺中參與過一整個世代的青春記憶，聶永真絕對是其中之一。
周杰倫《葉惠美》（2003）
聶永真操刀周杰倫《葉惠美》專輯包裝設計，這也是雙方首次合作的重要作品。封面以復古攝影語彙與濃厚敘事感構築視覺氛圍，呼應專輯中強烈的個人風格與情感表達。
周杰倫《七里香》（2004）
聶永真操刀周杰倫《七里香》專輯視覺設計，巧妙將代表周杰倫第5張專輯的數字概念融入整體設計之中，展現細膩的巧思與高度辨識度。整體包裝延續其擅長的影像敘事美學，以充滿情緒感與藝術質感的視覺語言呈現《七里香》的青春詩意。
五月天《神的孩子都在跳舞》（2004）
五月天《神的孩子都在跳舞》（2004）專輯視覺由聶永真操刀，以帶有文藝氣息的攝影風格呈現，透過自然場景與人物影像營造出自由、純粹的氛圍，呼應五月天當時作品中關於青春、理想與成長的情緒。
五月天《知足》（2005）
聶永真操刀《知足》專輯包裝，整體視覺延續簡潔純粹的設計語彙，以低調卻富有情感層次的風格呼應專輯名稱所傳達的情緒與核心概念。
蔡依林《舞孃》（2006）
蔡依林《舞孃》專輯視覺由設計師聶永真操刀，整體設計以時尚、華麗且充滿舞台感的風格呈現，成功呼應蔡依林在這張專輯中展現的轉型形象與天后氣場。包裝設計也強調精緻質感，透過具有層次感的視覺語言，讓《舞孃》不只是音樂作品。
楊乃文《女爵》（2006）
《女爵》專輯視覺由設計師聶永真操刀，整體設計呼應專輯所展現的冷冽氣質與鮮明個性，透過極具態度的視覺語言，塑造出楊乃文獨有的音樂形象。
林俊傑《西界》（2007）
《西界》專輯聶永真以冷調攝影、強烈光影與近乎電影海報式的構圖，打造出神祕又帶壓迫感的氛圍，完美呼應《西界》關於人性、慾望與內心黑暗面的概念。
孫燕姿《逆光》（2007）
《逆光》專輯封面由聶永真操刀設計，是她轉換唱片公司後的重要作品之一。整體視覺延續聶永真擅長的極簡美學與情緒留白，以俐落、帶有時尚感的設計語言，呈現《逆光》想傳達的堅定與內在力量。當時孫燕姿也遠赴埃及拍攝〈逆光〉MV，雖因當地爆發政治動盪與安全事件引發高度關注，讓這張作品更添話題性，也讓專輯在音樂之外，留下鮮明的時代記憶與視覺印象。
林宥嘉《感官／世界》（2009）
《感官／世界》專輯視覺由設計師聶永真操刀，整體以簡潔且富有現代感的設計語言呈現，搭配攝影視覺共同營造出帶有戲劇張力與情緒層次的專輯氛圍，完整呈現林宥嘉獨特的音樂人格，也獲得第21屆金曲獎最佳專輯包裝獎。
田馥甄《To Hebe》（2010）
《To Hebe》由設計師聶永真操刀，整體視覺以簡潔俐落的設計語言呈現，呼應田馥甄單飛後更鮮明的個人音樂樣貌與內在情緒轉變。
五月天《第二人生》（2011）
五月天《第二人生》專輯視覺由設計師聶永真操刀，最具代表性的特色就是「明日版」與「末日版」雙版本概念設計，透過截然不同的視覺語言呼應專輯的世界觀，完整展現五月天這張專輯對末日與新生的雙重命題。
林宥嘉《大小說家》（2012）
《大小說家》專輯視覺由設計師聶永真操刀，設計概念呼應專輯「用音樂說故事」的核心主題，透過富有敘事感的視覺語言，將抽象的音樂情緒轉化為具象的包裝美學。整體風格兼具簡潔與想像空間。
田馥甄《渺小》（2013）
《渺小》專輯視覺由設計師聶永真操刀，整體設計呼應專輯對生命、時間與存在感的思考，以帶有冷冽氣質的影像與極簡美學呈現深層情緒張力。從封面到整體包裝皆展現高度一致的視覺概念。
李宗盛《山丘》（2013）
李宗盛《山丘》限量精裝版專輯由設計師聶永真操刀，設計以濃厚的時間感與收藏概念為核心，透過細膩的包裝語彙呼應歌曲中關於人生、歲月與回望的情感層次，也獲得第25屆金曲獎最佳專輯包裝獎《山丘》（精裝版）。
蔡依林《呸》（2014）
《呸》專輯包裝由設計師聶永真操刀，整體視覺以強烈鮮明的設計語言呈現，透過極具態度的影像與包裝概念，呼應專輯大膽、前衛且充滿批判性的核心精神，聶永真也憑藉該專輯入圍最佳專輯包裝獎
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