親人忌日前後夢見他，別急著害怕：有些夢不是壞兆頭，是思念正在找出口

谷帥臻老師：夢見親人(GPT製圖)





有位讀者曾問我：「老師，明天就是爸爸的對年儀式。昨晚我夢見爸爸好像養了一隻狗，還帶狗狗去寵物店洗澡，可是細節有點模糊……這是不是不好的兆頭？」

親人離開後，許多人都曾有類似經驗。尤其是在百日、對年、忌日、清明、中元這些日子前後，夢見過世親人，第一個反應往往不是開心，而是緊張。是不是他有什麼事？是不是我哪裡沒做好？是不是有什麼不好的提醒？其實，先別急著害怕。很多夢，不一定是預兆。有些夢，只是心裡還沒說完的思念，終於找到一個出口。

▌忌日前後做夢不一定是靈異，是心在整理悲傷

百日、對年、忌日這些時間點，對家屬來說，不只是民俗儀式上的日子，也是一個情緒容易重新浮上來的時刻。白天，人往往很理性。照常工作、照常生活，也照常準備供品、聯絡家人、安排儀式。看起來一切如常，但人的心其實很誠實。有些想念，白天被壓住了；有些難過，白天被忍住了；有些來不及說出口的話，白天沒有機會說。到了夜裡，夢就可能替我們說出來。所以，忌日前後夢見親人，不一定是壞事。很多時候，那是內心正在慢慢承認一件事：原來，我還很想他。

▌夢見爸爸帶狗洗澡，其實是一個很溫柔的畫面

回到這位讀者的夢境。夢裡沒有驚嚇，沒有混亂，也沒有災難。爸爸只是帶著狗狗去洗澡。如果不急著用吉凶去解釋，而是回到畫面本身來看，這其實是一個很柔軟的象徵。狗，常常讓人聯想到陪伴、守護、不離不棄。洗澡，則帶有清潔、整理、照顧、安頓的意味。所以，這個夢未必是在提醒「有什麼不好的事」。它更可能反映出做夢者心裡很深的一個願望：希望爸爸有人陪，希望他乾乾淨淨、平平安安，也希望自己可以安心完成這場對年儀式。夢不一定是恐嚇人的訊號。夢有時候，是人的心用自己聽得懂的畫面，把愛說出來。

▌為什麼有人害怕夢見親人，有人卻很盼望夢見？

也有人會說：「為什麼會害怕？我多麼希望夢見我的媽媽。」這句話，其實很令人心疼。因為每個人面對失去的方式不一樣。有人夢見親人會害怕，是因為太在乎、太擔心，也怕自己哪裡沒有做好；有人很期待能在夢裡再見一面，是因為那份想念太深，深到連夢都成了一種安慰。

害怕，不代表不愛。期待夢見，也不代表放不下。

這兩種心情都很真實。人在思念親人的路上，本來就沒有標準答案。有些人需要時間接受離別，有些人需要一場夢來安慰自己，也有些人什麼都夢不到，卻在生活裡的某個味道、某首歌、某個背影裡，突然想起對方。這些，都不是軟弱。那只是愛還在。

▌不要把夢變成恐懼，試著把夢變成祝福

很多人夢見離世親人後，會急著查資料、問吉凶、擔心是不是犯了什麼禁忌。但我會建議，先不要把夢推向恐懼。尤其當夢裡出現的是陪伴、照顧、整理、清潔這些畫面，它不一定是壞兆頭。它也許只是在提醒你：你還有愛，你還有牽掛，你也正在學習把失去慢慢安放。如果正好接近親人的對年或忌日，可以在心裡輕輕對他說：「我有記得你，也會好好生活。如果這個夢是我的牽掛，我願意慢慢把害怕放下，把對你的思念，整理成祝福。」有時候，心安了，就是最好的風水。

▌真正的放下，不是忘記，而是不再只剩下痛

對年不是要人從此不能再想念，忌日也不是要人一到那天就只能悲傷。真正的放下，不是忘記。而是有一天，再想起對方的時候，心裡不再只有眼淚，也能慢慢多一點感謝、多一點祝福。親人離開後，最難的不是辦完儀式，而是我們要學會在沒有他的日子裡，繼續好好生活。所以，親人忌日前後夢見他，別急著害怕。有些夢，不是壞兆頭。有些夢，是思念太深，終於換了一種方式回來。它不是來嚇你的。它只是讓你知道：你還愛著他，而你也正在慢慢把這份愛，安放得更溫柔。

文／谷帥臻 風水命理專家・設計學博士

#夢境#心理療癒#對年儀式#民俗文化#親人思念#把害怕變祝福#谷帥臻#風水命理專家#設計學博士