【演員專題】從「國民妹妹」到「百想視后」：朴寶英，用 20 年溫柔堅定地征服演藝圈

恭喜我們的「寶可愛」！在上週剛落幕的第 62 屆百想藝術大賞中，朴寶英憑藉著她對角色近乎靈魂式的詮釋，終於實至名歸地封后，奪下電視部門「最佳女主角」的殊榮。

看著她在台上落淚說出「我其實很討厭競爭」的那一刻，身為觀察她 20 年的影評人，我心中感觸萬千。從「國民妹妹」到「百想視后」，這條路她走了整整 20 年。今天，主編就帶大家重新認識這位外表甜美、內心卻比誰都堅韌的演技天才——朴寶英。

【關於朴寶英1】軍人世家的鋼鐵柔情：嚴父手下的「寶可愛」

1990 年出生於忠清北道的朴寶英，父親是一位在特種部隊服役超過 34 年的職業軍人，在這種極度嚴謹的家庭環境下成長，朴寶英從小就被要求守時、自律與正直；雖然父親起初反對她進入演藝圈，但也正是這種「軍人魂」的教育，讓她在日後面對低潮與法律糾紛時，展現出超越常人的抗壓性。

【關於朴寶英2】拒絕速成光環：在檀國大學穩紮穩打的演技修煉

為了實現表演夢，朴寶英考入了檀國大學公演藝術學系，她並非那種空有美貌的偶像，而是紮紮實實從基礎理論學起的學院派；在學期間，她就對表演有著極高的自省能力，即便日後大紅大紫，她依然保持著回校進修的習慣，這種對「演藝職人」的敬畏心，是她演技始終保有清透感的關鍵。

【關於朴寶英3】近千萬人次的奇蹟：與車太鉉攜手共創的《急速醜聞》

2006 年，朴寶英與當時同樣青澀的李敏鎬合作校園劇《秘密的校園》正式出道，雖然當時還是小配角，但她那張充滿靈氣的臉孔立刻引起了關注。2008 年，她迎來了事業第一個爆發點——電影《急速醜聞》，在這部電影中，她與前輩車太鉉合作，飾演一名未婚生子的年輕單親媽媽。這部喜劇片以黑馬之姿在韓國創下超過 830 萬觀影人次的奇蹟票房！朴寶英那超齡的演技與極具感染力的哭戲，讓她橫掃了當年青龍獎、百想藝術大賞等所有電影新人獎，正式獲封「國民妹妹」。

【關於朴寶英4】跌落谷底的兩年：與經紀公司的法律長戰

在最紅的時候，朴寶英卻遇上了最黑暗的時刻：2010 年左右，她與經紀公司以及當時準備合作的電影公司發生合約糾紛與法律訴訟，導致被以詐欺罪告上法院，導致演藝事業被迫中斷兩年。對於一個正值上升期的女演員來說，這近乎毀滅，但她沒有放棄，反而利用這段時間沉澱自己，回學校讀書，直到 2012 年與宋仲基合作電影《狼少年：不朽的愛》，才以更成熟的姿態重返大眾視野。

【關於朴寶英5】浪漫喜劇女王的誕生：Oh 我的鬼神君 ＆ 奉順

如果說《狼少年》是回歸，那 2015 年的《Oh 我的鬼神君》就是她的封神之作。她一人分飾兩角，在「膽小女」與「色鬼女」之間切換自如，讓全韓國都陷入了她的魅力。隨後的《大力女子都奉順》更是刷新了 JTBC 的收視紀錄，奠定了她「Rom-Com Queen」的地位。她那種自然不造作的撒嬌，被粉絲公認為「唯一讓女生看了也不會討厭的撒嬌」。

【關於朴寶英6】轉型之路：從《精神病房也會迎來清晨》到《水泥烏托邦》

進入 30 代後，朴寶英開始有意識地挑戰「非甜美」角色，在 2023 年的《精神病房也會迎來清晨》中，她飾演一名在挫折中成長的護理師，細膩展現了憂鬱症患者的心境轉折；在電影《水泥烏托邦》裡，她則是面對人性黑暗面仍堅守底線的護理師。這些角色讓大眾驚覺：朴寶英的演技厚度，早已超出了「可愛」的範疇。

【關於朴寶英7】2026 百想視后的淚水：認了「討厭競爭」的真實

在上週的百想頒獎禮上，朴寶英憑藉作品《未知的首爾》奪得最佳女主角的頭銜，她在台上哽咽表示，自己其實一直很討厭競爭，也曾懷疑過自己，這番話讓台下的後輩與好友（如朴珍榮等）紛紛落淚；這不僅是一座獎盃，更是業界對她多年來「不爭不搶、只專注作品」態度的最高肯定。

【關於朴寶英8】戲外的「Bovely」：不愛社交、熱愛生活的宅女

私底下的朴寶英非常低調，I人到了極致的她不常使用社群媒體（直到近年才開啟 IG），比起華麗的派對，她更喜歡待在家裡看書或照顧家人。她曾說過，自己最平凡的時刻才是演技的養分；此外，她也是演藝圈知名的「善行天使」，多年來不間斷地資助兒童醫院，低調行善的作風與她的角色一樣溫暖。

【關於朴寶英9】霸氣護航隱私：與金熙元的「忘年之交」烏龍緋聞

私生活一向低調的朴寶英，曾在 2020 年捲入一場荒謬的戀愛緋聞：當時有網友流出她與大自己 19 歲的前輩演員金熙元在地方咖啡廳的 CCTV 截圖，直指兩人熱戀？！面對這波烏龍，朴寶英展現了超乎想像的霸氣，她親自在官方俱樂部發文闢謠，清楚說明兩人只是因合作《突然變異》等作品結下的忘年之交，同時嚴厲譴責未經同意流出 CCTV 畫面的侵犯隱私行為。這番邏輯清晰且硬氣的聲明，不僅讓謠言瞬間平息，更讓大眾看到了她外柔內剛的強大心臟。

【關於朴寶英10】不再只是可愛：朴寶英的下一步與待播清單

拿下百想視后後，朴寶英的未來動向備受矚目，她並沒有停下腳步，接下來的待播清單更是神仙陣容！包含現在正熱播的《賭金》，這是她出道20年來首度「黑化」轉型，她稱以前常演開朗少女角色，希望嘗試突破性的演技挑戰。從這些選角可以看出，朴寶英未來的走向將更著重於「深刻的人性探討」與「高難度的角色切換」，繼續拓寬她的戲路版圖。

💡 推坑人妻的觀點：

身為不專業影評人，看過無數演員起起落落，朴寶英就像是一股清流，但她最珍貴的地方在於她的「共情力」，而是她的表演有一種淨化人心的魔法，無論角色多麼沉重，總能留下一絲希望的微光。百想視后絕對不是她的頂點，而是她演員生涯下半場最華麗的起點。

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結 heylink.me/DramaWife