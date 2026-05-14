楊紫《家業》未播先爆！《延禧攻略》導演操刀，家族鬥爭＋權謀商戰7大看點一次看。圖片來源：《家業》官方微博

陸劇市場又要炸一波話題新作！由楊紫、韓東君領銜主演的古裝劇《家業》，在開播前就因「非遺文化＋大女主逆襲」設定掀起高度關注。這不只是另一部古裝劇，而是一場關於女性、家族與文化傳承的硬核故事。以下整理「7大看點」，帶你一次看懂為什麼這部會被視為今年最有爆款相的陸劇之一。

圖片來源：《家業》官方微博

劇情簡介

明朝中期，一場貢墨案打亂徽州墨業格局，百年製墨世家李墨跌落神壇，駱家墨業崛起後也因朝政牽連走向沒落。李氏八房么女李禎（楊紫 飾）為求生計踏上製墨之路，憑藉天賦與努力成為徽州墨業黑馬；駱家次子駱文謙（韓東君 飾）則為重振家業布局謀劃。兩人攜手與墨業新貴田墨家族鬥智角力，助李墨重返巔峰。海禁重開後，李禎更打造頂級墨品，為徽墨贏得「天下第一墨」美名，並與駱文謙攜手傳承徽墨技藝。

《家業》看點1：「被除名」到掌家印，大女主逆襲爽感拉滿

圖片來源：《家業》官方微博

《家業》的故事設定不複雜，但情緒推進相當有力。李氏墨業因一場貢墨事故一夕崩塌，昔日榮光不再，女主李禎從被家族排擠、甚至遭除名的處境出發，硬是一步步走進權力核心。

這種「從低谷翻身」的劇情，不只是勵志，更帶有強烈的現實壓迫感。她對外要與田墨家族等新勢力正面交鋒，對內還得面對宗族制度與人心角力，商戰與家族鬥爭同時展開，每一步都踩在壓力與風險之上。

《家業》看點2：「誰說女子不能製墨」打破性別框架

圖片來源：楊紫微博

如果要用一句話概括《家業》的核心，那就是「誰說女子不能製墨」。

在「傳男不傳女」的封建規則下，李禎沒有選擇妥協，而是正面迎戰。她的翻身，不來自愛情，也不是仰賴權勢，而是一步步靠實力、耐力與專業撐起來。

這樣的角色設定，讓她不只是大女主，更是一個擁有強烈自我意識的女性。比起過去圍繞情感打轉的劇情，這種以能力為核心的成長線，反而更容易引發討論，也更貼近當代觀眾對女性角色的期待。

《家業》看點3：非遺「徽墨文化」首度成主軸

圖片來源：《家業》官方微博

《家業》最有辨識度的地方，在於它不只是講一個家族興衰的故事，而是把「徽州製墨」這項非物質文化遺產，直接拉到劇情核心。

從燒煙、熬膠到錘墨、描金，劇中細緻呈現多道古法工序，這些不再只是畫面點綴，而是角色成長與情節推進的重要環節。也讓整部劇從單純的古裝題材，延伸出更厚實的文化底蘊。

更有意思的是，當「職人技藝」遇上戲劇敘事，不只增加真實感，也讓觀眾有種在追劇同時「長知識」的沉浸感，這種新鮮切角本身就很容易引發討論。

《家業》看點4：楊紫再進化！從商賈之女升級「家族掌權者」

圖片來源：《家業》官方微博

繼《國色芳華》之後，楊紫再度挑戰商戰大女主，但這一次的人設更有層次，也更硬。

李禎不只是精於經商，還帶有強烈的匠人精神，為了學會製墨技藝，從零開始反覆練習，把「吃苦」變成日常。角色從青澀少女一路走到掌權者，橫跨數十年人生變化，情緒與狀態的轉換，對演員來說是相當高強度的考驗。

更關鍵的是，楊紫為角色提前接受製墨訓練，甚至練到手部起繭，這些細節都直接反映在表演裡，也讓李禎不只是設定上的強者，而是能讓人相信的存在。

《家業》看點5：韓東君首演古裝男主

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韓東君這次飾演的「駱文謙」，戲份不只是男主，更是推動整體局勢變化的重要關鍵。

他與李禎從一開始的同業競爭、家族對立，到局勢翻轉後被迫合作，關係層層遞進。兩人既是對手也是盟友，在利益與情感之間不斷拉扯，讓人物關係更有層次。

這種把事業線與情感線緊密交織的設定，比單純談戀愛更有張力，也讓角色之間的每一次選擇，都多了一層重量。

《家業》看點6：《延禧攻略》導演加持！《甄嬛傳》造型團隊打造頂級古裝美學

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幕後陣容幾乎可以直接當品質保證來看。

由曾執導《延禧攻略》的導演掌鏡，搭配《琅琊榜》美術與《甄嬛傳》造型團隊，整體風格走的是高規格的歷史質感路線，不只是好看，更講究細節與時代氛圍。

拍攝選在安徽宏村、西遞與黃山等地實景取景，白牆黛瓦結合山水層疊，畫面自帶水墨韻味。再加上角色服裝從早期的粗布衣一路過渡到後期華服，透過造型變化呈現人物成長，也讓整體視覺更有層次，細節控絕對會看得很過癮。

《家業》看點7：商戰＋權謀＋文化傳承

圖片來源：《家業》官方微博

《家業》並不是單一類型的古裝劇，而是把多種元素揉合在同一條敘事線上。

劇情一方面圍繞家族興衰與產業競爭，讓商戰張力持續在線；另一方面又牽動貢墨案與朝廷局勢，讓權謀層次更立體；同時再加入非遺製墨技藝的傳承，使故事不只是鬥爭與翻身，更帶有文化意義。

這種多線並行的鋪陳，讓整體節奏更豐富，也自然擴大受眾族群。既有爽劇該有的情緒起伏，又不失內容深度，甚至多了一點關於文化延續的重量感。

《家業》預告｜5月17日開播