田曦薇《嫁金釵》未播先爆！一人分飾真假千金黑化變惡女 劇情、角色、開播平台一次看

才剛憑《逐玉》與張凌赫的超強CP感掀起話題，讓不少劇迷還沒出坑，田曦薇的新戲《嫁金釵》已火速接棒。這次她徹底顛覆甜妹形象，一人分飾真假千金，還首度挑戰冷血惡女角色，預告中一個邪魅眼神就讓網友瞬間暴動，未播先掀熱議。

《嫁金釵》故事圍繞一場錯置人生展開。真正的千金魏嬈，原本該生長在富貴人家，卻因身世被掉包，從小流落民間，成為在底層掙扎求生的少女阿丑。另一邊，頂替她人生的假千金君黛，則在榮華富貴中長大，養成驕縱狠辣的性格。原本一切看似平行發展，直到君黛不願嫁給昏迷不醒的國公府世子陸濯，決定找阿丑代替自己出嫁，徹底改變所有人的命運。

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

本以為這場婚事只是場「沖喜交易」，沒想到陸濯竟奇蹟甦醒，也讓阿丑被迫捲入更危險的權勢與情感角力。

田曦薇首度挑戰黑化反派 一人分飾兩角成最大亮點

這次最受關注的，無疑是田曦薇的角色突破。過去多以甜美、靈動形象示人的她，這次在《嫁金釵》同時詮釋命運截然不同的兩名女子。

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

阿丑是在底層求生、渴望翻身的少女，必須在殘酷環境裡學會保護自己；君黛則是佔據他人人生的假千金，性格偏執狠辣，對地位與權力有極強執念。預告中，田曦薇從楚楚可憐到冷笑狠戾的切換，反差極大，也讓網友大讚「終於不是單一甜寵路線」、「黑化田曦薇比想像中還猛」。尤其一句台詞：「誰決定我的命賤？誰決定有人貧窮、有人富貴？」更讓角色宿命感瞬間拉滿。

閔桉首演「破碎感世子」

男主角陸濯由閆桉出演。曾為韓國男團PENTAGON成員的閆桉，近年轉往中國戲劇圈發展，這次飾演國公府世子陸濯。

圖片來源：微博＠嫁金釵官微

劇中他原本病重昏迷，被視為政治聯姻中的工具角色，但甦醒後卻成為局勢翻盤關鍵。他對突然出現的妻子充滿懷疑，認定對方另有所圖，兩人關係從彼此試探一路發展成感情糾葛。先婚後愛加上相愛相殺設定，也讓不少古裝劇迷提前鎖定。

《雁回時》導演操刀 豪門宅鬥氛圍拉滿

除了主演話題，《嫁金釵》幕後團隊也有一定看點。本劇由楊龍執導，過去作品包括《致我們單純的小美好》、《雁回時》，對情感節奏與角色關係鋪陳有一定經驗。卡司則包括劉小北、潘珺雅、代高政、尹文萱、鄭好、王一舟與毛林林等人。

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

從目前公開內容來看，《嫁金釵》不只主打愛情線，更會加入大量宅鬥與身份博弈，讓整體戲劇張力更強。

《嫁金釵》何時播？在哪看？

《嫁金釵》目前預計於2026年播出，全劇共30集，每集約45分鐘，平台為優酷。正式定檔時間尚未公布，但隨著預告曝光，已提前成為待播古裝劇話題焦點。