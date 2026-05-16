2026-05-16 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】喜歡鬼故事？那絕對不能錯過這本人類學家搜集的台灣鬼故事集—《台灣鬼仔古》
一個地方，一個社會，乃至一個國家，不可能沒有故事。而鬼故事很庶民，很詭異，很陰森，很神秘，有它天然的誘惑力。
仔細想想，「鬼故事」其實是滿有趣的敘事型態，它們介於虛構與真實的模糊地帶，一方面能夠勾起人們的好奇心，卻又總是讓人聽完之後渾身不舒服；但在故事的表象之下，它們也是一種更盛行於口耳流傳的野史，從中不只能夠看出宗教的影響，更與這個社會重視什麼、害怕什麼，息息相關。
你也經歷過嗎？那些讓人毛骨悚然的靈異事件
「講古」是講故事，「鬼仔古」是鬼仔古，在《台灣鬼仔古》收錄的是作者在研究「魔神仔」的過程中，聽到的那些鬼故事。依照場域、靈體的種類，林美容將這些故事分門別類整理呈現，並且在過程中穿插那些關於鬼在台灣的傳統信仰知識。醫院、校園、軍營、水池邊，或者鬼壓床、鬼遮眼，那些言之鑿鑿的描述，有的是自己親身經歷，也有不少是經過輾轉流傳，並且看似多樣的型態背後，似乎隱含著某種規則。
由於是研究過程中的副產品，《台灣鬼仔古》做的只是採集，並且把故事記錄下來，但讀者仍不難發現，台灣似乎是個隨處都可「見鬼」的社會，幾乎每個人都有一兩個鬼故事可以說。至於故事的內容，有的只是單純想捉弄，更多的卻是對於事物的執念、善惡有報的輪迴，最後也經常帶著一些人生道理的傳承。
它們是故事也是口傳歷史 更反映了台灣人的思維
雖然只是單純的文字紀錄，但這些鬼故事卻依舊能夠讓讀者就算是在大白天閱讀，也不時感覺到背脊發涼，後來想想這大概就是它們特有的魅力，這種「刺激感」也與它們的廣泛傳播息息相關。因為是由人類學家撰寫，這些故事似乎增加了一點「可信度」，但其中的真實性其實難以驗證；唯一能確定的，即是故事本身的存在，而它們無形中也參與了這個社會的塑造，成為台灣文化不可或缺的拼圖。
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