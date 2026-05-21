【爸爸存股30年留下2400萬，兒子卻在股市低點被迫賣股】 —— 遺產稅500萬繳不出來，30年心血縮水567萬的傳承警示

▋一張股票都不賣，卻成了孩子最沉重的第一道難題

75歲的刈谷幸司（化名），從40歲開始存股，信奉一個原則：賣掉要繳稅，不如繼續領股息。30年間，他一張都沒動過。靠著這套紀律，他每月穩領股息4萬元，加上退休年金，每月被動收入高達7.4萬元，生活過得從容不拮据。

這樣的父親，在台灣其實隨處可見。

很多台灣爸爸長期持有台積電、00878、0050，每年安靜領股息，心裡默默盤算：這些，將來都留給孩子。那是一種無聲的愛，也是一種無聲的準備。

但刈谷先生過世那天，留下的是2400萬元的股票，和僅僅100萬元的現金。48歲的獨子一郎回憶：「父親說會留給我『值錢的東西』，沒想到金額這麼大……」遺產稅採累進稅率，扣除免稅額後，一郎必須繳交約530萬元的遺產稅。存款只有100萬。中間差了430萬。

辦完父親的後事，眼前馬上又是一道必須解決的現實難題。沒有時間悲傷，因為國稅局的繳稅期限，不等人。

▋這不只是日本的故事，台灣兩姊妹也遇過一模一樣的困境

在超過20年的保險與稅務規劃工作裡，這樣的場景，我見過不只一次。

有位台灣老先生，太太早年已過世，只留下兩個女兒。他一生辛苦積累，資產幾乎全是台積電股票，整整60張。扣除免稅額後，遺產淨額為5000萬，遺產稅率10%，兩姊妹需要合力繳清500萬元遺產稅，才能繼承。

「我們家沒有那麼多現金……」大女兒說，聲音裡帶著茫然。

她問的第一個問題是：「可以用台積電的股票來抵繳遺產稅嗎？」

這個問題，比你想像中更多台灣家庭都在問。而答案，沒有你想的那麼簡單。

▋股票可以抵稅——但有3個陷阱，很多人不知道

根據台灣《遺產及贈與稅法》，符合「應納稅額30萬元以上、且現金繳納確有困難」的條件，可以申請「實物抵繳」，來源包括繼承的現金遺產、不動產，以及股票。聽起來有解，但細節裡藏著不少陷阱。

陷阱一：抵稅用的是哪一天的股價？

股票的遺產價值，以被繼承人「過世當天」的收盤價計算，申請抵稅時也以同一天股價為準。若申請當天股價高於死亡日，可以全額抵稅。但只要申請當天股價比死亡日低了哪怕1元，就只能按比例抵繳，剩下的缺口，仍然要用現金補足。

問題是，沒有人知道繼承發生時，股市的點位會在哪裡。

陷阱二：股票抵稅有比例上限，不能全額用

以兩姊妹的案例示意：遺產淨額5000萬，遺產稅500萬，台積電股票價值3000萬，佔全部遺產的3/5。即使符合抵繳資格，也只能用台積電股票抵繳500萬的3/5，也就是300萬元。

剩下的200萬，還是要現金。

陷阱三：用不動產抵稅，幾乎一定吃虧

不動產的遺產稅計算基準是「公告地價」，但台灣土地市價通常是公告地價的3倍以上。用市值1500萬的土地去抵幾百萬的稅，等於用最低的估值換最高的犧牲。

對繼承人來說，幾乎沒有划算可言。

▋「資產的型態不對」——這才是傳承最真實的風險

回到一郎的故事。繳稅期限逼近，股市偏偏在這時遇上震盪。他只能在低點賣股籌錢，眼睜睜看著爸爸存了30年的持股，一天天縮水。賣完幾個月後，股市回彈，那些被迫出清的股票一路漲回，甚至超越繼承當天的水位。原本2400萬的資產，到他手上只剩約1833萬元。567萬，就這樣消失了。

這不是因為爸爸留得不夠多。而是因為——「資產的型態不對。」

股票是資產，但不是現金。遺產稅的期限不等股市回暖，也不管家人有沒有準備好。真正走過傳承現場的人都知道，傳承最難的那一關，從來都不是稅率，而是那個「現金從哪裡來」的問題。

資產很多，但現金不夠用的家庭，其實遠比你想像的更普遍。

▋一份保單，能做到遺囑做不到的事

有一個工具，長期被低估，卻在傳承現場一次又一次發揮關鍵作用。那就是壽險。

事先以人壽保險投保，指定子女為保險受益人，預先保留一筆用於繳稅的現金。

當繼承發生時，子女持除戶謄本與死亡證明書向保險公司申請理賠，通常能在相對短的時間內取得現金，從容繳稅，不必賤賣股票，不必焦急借錢，不必在最難過的時候，還要去想錢的問題。保單最珍貴的地方，有時不在理賠金額有多高，而在它能在家人最措手不及的時刻，送上一筆「合規領取的快錢」。遺囑能分配資產，但遺囑給不了現金。保單可以。

這不是有錢人才需要考慮的問題。只要你家有股票、有房產、有值得傳下去的資產，現在就是開始想的時候。

▋你現在可以做的第一步

試著問自己一個問題：如果爸媽今天發生意外，家裡的遺產稅大概是多少？現有的現金存款，夠支付嗎？

很多女兒，是家裡最後一道財務把關的人。處理後事、安撫家人、聯絡銀行、跑國稅局——往往都是她。但在那些奔波的日子裡，最讓人崩潰的，往往不是悲傷本身，而是那句：

「稅款不夠，請問你們怎麼繳？」

如果有一天，你是那個坐在國稅局窗口前、手上握著一疊股票卻繳不出稅的女兒——你希望爸爸，早就替你準備好什麼？

提早一次對話，勝過繼承當天的措手不及。

和爸媽坐下來，算一下那個數字。那不是在談死亡，而是在談愛。

(實際傳承規劃仍需依個案資產狀況、適用稅率與現行法規，建議由專業人士個別評估。)