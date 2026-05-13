2026-05-13 18:11 女子漾／編輯王廷羽
aespa真的用「權志龍使用券」了！GD 驚喜合作先行曲〈WDA〉， 3 個驚喜彩蛋一次看
2026年韓國流行樂壇迎來重量級震撼彈！人氣女團 aespa 日前正式發布第二張正規專輯《LEMONADE》的先行曲〈WDA〉，最大亮點莫過於天王 G-Dragon（GD）驚喜獻聲。這次的夢幻聯動立刻在社群上引發暴動，女子漾為大家整理了這次 aespa 與 GD 聯手背後的 3 個驚喜彩蛋，帶你一次看懂這首話題神曲的迷人之處！
說好的打蟑螂呢？「志龍券」跨界神兌現
說好的打蟑螂呢？「志龍券」跨界神兌現
回顧 2025 年，aespa 參與了由 GD 擔任製作人的綜藝節目《Good Day》，在節目環節中成功贏得一張號稱能答應任何請求的「權志龍使用券」。當時成員寧寧（Ningning）曾幽默提問是否能請前輩來宿舍幫忙抓蟑螂，逗得全網哈哈大笑。
如今這張兌換券發揮了它最完美的價值，雙方首度在音樂作品上正式聯手，成功讓綜藝裡的玩笑話化作震驚樂壇的神級合作單曲！
GD 親自操刀 Rap！暗黑科技風再升級
GD 親自操刀 Rap！暗黑科技風再升級
〈WDA〉全名為 Whole Different Animal，是一首以嘻哈為基底的強烈舞曲，這首歌搭配沉穩的合成器貝斯與極具壓迫感的副歌，徹底展現 aespa 更成熟、更具攻擊性的音樂魅力。
GD 在此次合作中展現十足誠意，親自參與了 Rap 段落的填詞與創作。他獨特的嗓音與 aespa 的風格完美融合，將整首歌的氣勢推向另一個高峰，也延續了先前 Karina 出演 GD 歌曲〈TOO BAD〉MV 的緣分，雙方迎來更深度的音樂交流。
歷代級世界觀大融合！台灣粉絲準備嗨翻大巨蛋
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除了聽覺享受，〈WDA〉的預告與 MV 畫面同樣充滿細節，影片中巧妙穿插了《Savage》、《MY WORLD》、《Armageddon》以及《Whiplash》等過去主打歌的經典元素，預告 aespa 專屬的「全新次元」世界觀即將華麗展開。
伴隨 5 月 29 日即將發行的正規二輯《LEMONADE》，官方更帶來讓台灣粉絲尖叫的好消息，全新世界巡迴演唱會「SYNK : COMPLaeXITY」預計 8 月從首爾起跑，海外唯一場次直接鎖定 8 月 11 日於台北大巨蛋舉行！