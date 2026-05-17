【看電影】換導演後故事邏輯終於回神！但喪屍迷還是放棄對大場面的期待吧—《28年毀滅倒數：人骨聖殿》

經歷了第一集莫名其妙的救母之旅，《28年毀滅倒數：人骨聖殿》持續將故事延伸，主要劇情集中在主角史派克與撒旦崇拜者的相遇，及凱爾森醫生在末日持續找尋應對病毒的方法，與阿爾法感染者參孫互動，兩條方向展開。儘管同樣不以傳統活屍動作場面作為號召，但第二集關於治癒及人類末世心理轉變的描寫顯得合理許多，就連第一集留下的一些伏筆，也得到了不錯的發揮空間。

圖片來源：28 years later FB

相較於第一集還有喪屍集體狂奔的場面，《人骨聖殿》出現的喪屍數量及時間，大概又少了應該有一半以上，對於喜歡大場面的觀眾，或許真的可以直接放棄這個系列了。相反地，「28年」注重的大概是關於末日的刻畫，以及人類如何在末世生存；只是第一集在大量隱喻與劇情太不合邏輯的情況下，這樣的企圖被大大削弱，而隨著第二集的劇情重回正軌，觀眾也更能夠看到這部分的嘗試。

圖片來源：28 years later FB





雖然色彩鮮艷的金髮運動裝怪人，讓第一集的結尾有點突兀，但《人骨聖殿》並沒有讓這種出戲感延續；他給予了這群人「撒旦崇拜者」的頭銜，並且藉由極度扭曲的領導者吉米爵士領導，很大程度地合理化了這個團體的怪異氛圍。在治癒的方面，相較於「生出正常嬰兒」這種讓觀眾瞬間難以消化的設定，這部續作選擇從精神疾病方面發展，並企圖從中找到逆轉的解方，這樣的方向在不完全否定原設定的同時，也給予了觀眾一個更能被接受的解釋。

圖片來源：28 years later FB





當然，有一些劇情發展還是有可以討論的空間，但比起第一集，感覺導演跟編劇只是想到什麼拍什麼，而缺乏整體的邏輯性，《人骨拼圖》更注重在與觀眾的溝通上，在角色的情緒轉變與行為模式上相對符合常理，至少不會讓人在觀看的時候，越看頭上問號越多。

經過導演的交棒，《人骨拼圖》在延續整體的風格與色調的同時，很大程度地彌補了第一集最為人詬病的邏輯問題，讓敘事重新回到正軌，觀眾也更容易接受其中透過電影想要傳達的意念。到目前為止，觀眾似乎現在一種微妙的處境，好像知道大概的方向是往哪，卻不確定故事的終點到底在哪，但無論如何，這個系列都將成為活屍系列特別的存在。



