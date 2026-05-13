2026-05-13 17:30 女子漾／編輯王廷羽
誰的愛情要來了？今夏「4星座」戀愛運最旺，曖昧有機會修成正果！
天氣逐漸變熱，夏天氣息也越來越濃烈，隨著大家出門活動的機會變多，感情的緣分也開始活絡起來！星象正在悄悄幫忙推一把，特別是以下四個星座，今年夏天將會迎來一波超強桃花，在最平常的日子裡，就有機會邂逅讓人怦然心動的另一半。
1.雙魚座：海邊桃花開，轉角遇到愛
雙魚座對感情一直有著細膩的期待，這個夏天你們的戀愛雷達會變得特別敏銳，只要靠近有水的地方，就有機會迎來新戀情！趁著週末安排一趟海濱小旅行，或是傍晚到海邊散步，在放鬆的狀態下，很容易遇到頻率相近的人。透過自然的聊天分享生活感悟，彼此的距離會迅速拉近，順理成章地發展出一段舒服自在的關係。
2. 獅子座：人群中發光，桃花主動找上門
自帶光芒的獅子座，夏天完全是你們的主場！這個季節非常適合多參與戶外活動，像是熱鬧的音樂祭或是各類大型市集，在這種充滿活力的場合裡，你們的熱情很容易感染周遭的人，自然會吸引到被你們獨特魅力打動的對象。這段感情的發展通常會十分迅速，帶有讓人愉悅的熱烈氛圍。
3. 天秤座：看展也能遇到愛
注重美感的天秤座，這個夏天的桃花大多藏在充滿文化氣息的場域，假日可以多安排時間去看現代藝術展覽，或是走訪隱身巷弄的獨立畫廊，在欣賞作品的過程中，極有可能遇見對美學有獨到見解的另一半。從討論一幅畫或一件裝置藝術開始，思想的交流會讓你們深受彼此吸引，進而展開一段知性優雅的戀愛。
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4. 射手座：來趟豔遇旅行吧！
對射手座來說，夏天就是出走與探索的最佳時機~無論是一趟隨興的海外旅行，或是深入在地文化的深度遊，只要讓自己處於移動的狀態，就有機會牽起新的緣分。你們會在路上遇到同樣熱愛自由、喜歡體驗不同生活方式的旅伴，在異地互相照應、一起探索未知的巷弄美食，這種在冒險中培養出的默契，會自然昇華成一段灑脫的戀情。
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