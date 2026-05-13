顏值天花板預定！陳都靈、周翊然《翹楚》亮點一次看：學霸女神變身機智寵妃太期待

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2026最讓人大呼「顏值天花板」的神仙組合降臨啦！自帶清冷仙氣的「學霸女神」陳都靈，這次首度搭檔憑藉滿滿初戀感圈粉無數的周翊然，兩人在全新古裝大劇《翹楚》中迎來精彩合作。這對「清冷系 x 少年感」的破次元壁CP，從選角消息一出就在小紅書和微博上掀起熱議。這次為大家搶先盤點《翹楚》的超吸睛劇情亮點與核心人物解析。

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劇情看點

《翹楚》的故事圍繞著現代才女喬楚（陳都靈 飾）展開。她意外穿越到大燕王朝，成為了備受爭議的「紈絝才女」。不同於以往傻白甜的穿越劇，女主角憑藉著現代的法律知識與卓越的觀察力，在古代波譎雲詭的權力鬥爭中如魚得水。

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而男主角鳳逸（周翊然 飾）則是位深藏不露、氣質清冷的王爺。兩人從最初的互相試探、彼此懷疑，到後來的強強聯手，在解決一樁樁奇案的過程中，發展出一段既清甜又虐心的深刻愛戀。網友紛紛點評：「這種雙學霸搞事業的劇，看起來就是爽！」

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人物介紹：氣質與演技的火花碰撞

喬楚（陳都靈 飾）

陳都靈自《長月燼明》後，古裝扮相一直被譽為「內娛天花板」。這次她飾演的喬楚，不僅擁有仙氣外表，更具備犀利的邏輯與獨立的人格。媒體盛讚：「陳都靈的氣質非常符合原著中那種清冷、聰慧卻不失堅韌的靈魂。」

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鳳逸（周翊然 飾）

憑藉《當我飛奔向你》爆紅的周翊然，這次首度挑戰心機深沉的古裝王爺角色。他那張充滿「少年感」的臉龐，配上角色沉穩內斂的性格，形成了一種極具反差的魅力。大家都在期待他如何從「國民校草」華麗轉型為霸氣又深情的王爺。

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為什麼這部劇必追？

除了原著本身就是席絹的經典代表作，擁有龐大的書粉基礎外，這部劇的製作團隊也是頂級配置。

1.服化道細節： 據悉劇組參考了大量朝代文獻，力求還原端莊大氣的古風美學，光是陳都靈的定妝照就換了不下十套，每一套都美出新高度。

2. CP感爆棚： 陳都靈的優雅與周翊然的少年氣，意外地產生了一種「斯文敗類 vs. 高智商少女」的既視感，光是同框畫面就充滿故事感。

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