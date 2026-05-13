2026-05-13 15:57 女子漾／編輯王廷羽
2026金曲獎入圍名單出爐！蔡依林狂掃9項大豐收，陳嫺靜雙料入圍成最強黑馬
「第37屆金曲獎頒獎典禮」將於6月27日在台北小巨蛋正式登場！今年典禮由金曲歌后 A-Lin 接下主持重任，主視覺則以「虛與實」為主題，象徵音樂從靈感到綻放的歷程。
今年入圍名單中，天后JOLIN蔡依林以專輯《Pleasure》強勢入圍九項大獎，展現無可撼動的音樂實力，而新生代歌手陳嫺靜雙料入圍最佳新人與最佳華語女歌手，同樣備受矚目。這篇女子漾整理第37屆金曲獎頒獎典禮入圍名單，一起看看你心目中的神仙作品有沒有上榜吧！
第37屆金曲獎 完整入圍名單整理
文章目錄
評審團獎
陳小霞《老翅膀》專輯
年度歌曲獎
三菜一湯 In the Middle ／ 楊世暄
浪人的… ／ 張震嶽
Pleasure ／ 蔡依林
老翅膀 ／ 陳小霞
如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:)) ／ 陳嫺靜
我的存在就是愛你 ／ aMEI
幸福在歌唱 ／ A-Lin
年度專輯獎
開 ／ 何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）
OGS ／ 滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：頑童MJ116）
跟著感覺走 ／ 滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：張震嶽）
Pleasure ／ 華納國際音樂股份有限公司（演唱者：JOLIN 蔡依林）
離開銀色荒原 ／ 亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：裘德）
純妹妹 ／ 禾聲文化娛樂有限公司（演唱者：單依純）
圓缺 ／ 邊走邊聽有限公司（演唱者：鄭宜農）
做一個惜情軟心的人 ／ 華納國際音樂股份有限公司（演唱者：蕭煌奇）
主題歌 ／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：蘇明淵）
褪褲lān的兄弟 ／ 風潮音樂國際股份有限公司（演唱者：吳永吉）
我說 ／ 滾石移動股份有限公司（演唱者：CJ MiT）
南方的冬 ／ 禾廣娛樂股份有限公司（演唱者：阿依．羅）
Final Girl ／ 東城音樂製作有限公司（演唱者：ana）
下回上去 ／ 荒島文化有限公司（演唱者：春麵樂隊）
慢花誌 ／ 環球國際唱片股份有限公司（演唱者：陳以諾Sarah）
Ngai ／ 予浪創樂股份有限公司（演唱者：黃宇寒）
Masonolay i Cepo’ ／ 風潮音樂國際股份有限公司（演唱者：漂流出口）
Saitikotiko ／ 嗨島文化有限公司（演唱者：高金龍Lawis Aow）
AKA ／ 那屋瓦文化有限公司（演唱者：Arase阿拉斯）
Mikerid 引路 ／ 米大創意有限公司（演唱者：Suming 舒米恩）
djekuacan 年少不努力 ／ 十一音像有限公司（演唱者：Matzka）
Same Stories, Different Narratives ／ 落夢地股份有限公司（演唱者：鶴 The Crane）
QUIT QUIETLY ／ 夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車）
最佳華語專輯獎
開 ／ 何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）
OGS ／ 滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：頑童MJ116）
跟著感覺走 ／ 滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：張震嶽）
Pleasure ／ 華納國際音樂股份有限公司（演唱者：JOLIN 蔡依林）
離開銀色荒原 ／ 亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：裘德）
純妹妹 ／ 禾聲文化娛樂有限公司（演唱者：單依純）
最佳華語女歌手獎
洪佩瑜 ／ 開 ／ 何樂音樂有限公司
陳嫺靜 ／ 如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:)) ／ 顏社企業有限公司
彭佳慧 ／ 完整的大人 ／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
JOLIN 蔡依林 ／ Pleasure ／ 華納國際音樂股份有限公司
劉艾立 ／ 雙魚宮 ／ 完美伙伴有限公司
單依純 ／ 純妹妹 ／ 禾聲文化娛樂有限公司
最佳華語男歌手獎
張震嶽 ／ 跟著感覺走 ／ 滾石國際音樂股份有限公司
周湯豪 ／ LOVE RAGE HOPE ／ 環球國際唱片股份有限公司
盧廣仲 ／ HeartBreakFast 傷心早餐店 ／ 添翼創越工作室
Gummy B ／ 更好 ／ 夜間限定有限公司
裘德 ／ 離開銀色荒原 ／ 亞神音樂娛樂股份有限公司
最佳演唱組合獎
頑童MJ116（瘦子 E.SO、小春 Kenzy、大淵 MUTA）／ OGS ／ 滾石國際音樂股份有限公司
GENBLUE幻藍小熊（XXIN、媛媛、AYEON、Lili、Ayako、Nico）／ MIRROR ／ 天空娛樂股份有限公司
凹與山（Isan、小凹）／ Hidden Album ／ 明天的歌有限公司
椅子樂團（裘詠靖、陳仲穎、孫伯元）／ 愛的對白 ／ 明天的歌有限公司
Dac & 鄭昭元 ZAOYUAN ／ Enough ／ 科學怪人股份有限公司
最佳新人獎
陳嫺靜 ／ 如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:))
高真 TRU ／ ALIVE
163braces ／ 海螺記
陳以諾Sarah ／ 慢花誌
CJ MiT ／ 我說
JOYCE 就以斯 ／ 才華換桃花
最佳台語女歌手獎
鄭宜農 ／ 圓缺
陳怡婷 ／ 三十幾
秀蘭瑪雅 ／ 鐵心肝
白冰冰 ／ 白冰冰喝酒講酒話
PiA吳蓓雅 ／ 離婚初體驗
最佳台語男歌手獎
蕭煌奇 ／ 做一個惜情軟心的人
吳永吉 ／ 褪褲lān的兄弟
曾瑋中 ／ 頇顢
周自從 ／ 人造人間
CJ MiT ／ 我說
最佳台語專輯獎
圓缺 ／ 邊走邊聽有限公司（演唱者：鄭宜農）
做一個惜情軟心的人 ／ 華納國際音樂股份有限公司（演唱者：蕭煌奇）
主題歌 ／ 台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：蘇明淵）
褪褲lān的兄弟 ／ 風潮音樂國際股份有限公司（演唱者：吳永吉）
我說 ／ 滾石移動股份有限公司（演唱者：CJ MiT）
最佳裝幀設計獎
黃嘉宏 ／ 暮夜徐行
劉悅德 ／ 有美夢上讚 Ū bí-bāng siōng tsán
黃品嘉、王馨 ／ 睏 Sleep
吳建龍、亞歷三小 ／ SAX TAPE
聶永真、陳聖智、林智凱 ／ 女兒的九十九種藍——聽見零雨
吳建龍、力王、畢展熒 ／ Hidden Album
最佳客語歌手獎
阿依．羅 ／ 南方的冬
ana ／ Final Girl
春麵樂隊 ／ 下回上去
陳以諾Sarah ／ 慢花誌
黃宇寒 ／ Ngai
最佳客語專輯獎
南方的冬 ／ 禾廣娛樂股份有限公司（演唱者：阿依．羅）
Final Girl ／ 東城音樂製作有限公司（演唱者：ana）
下回上去 ／ 荒島文化有限公司（演唱者：春麵樂隊）
慢花誌 ／ 環球國際唱片股份有限公司（演唱者：陳以諾Sarah）
Ngai ／ 予浪創樂股份有限公司（演唱者：黃宇寒）
演奏類 最佳專輯製作人獎
蘇郁涵／Over The Moons／種種可能企業有限公司﹙演奏者：蘇郁涵﹚
Oberka／Regrow Protocol／派樂黛唱片有限公司﹙演奏者：Oberka﹚
丁可／長夜將盡 電影原聲音樂 (Wild Nights, Tamed Beasts [Original Soundtrack])／街聲股份有限公司﹙演奏者：丁可﹚
大恭／心之歸途／街聲股份有限公司﹙演奏者：大恭﹚
黃瑞豐、吳政君／傳奇．雙擊--新視界／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：黃瑞豐、吳政君）
最佳專輯製作人獎
蕭賀碩 ／ 來了 ／ 碩果音樂工作室（演唱者：巴奈）
鶴 The Crane ／ Same Stories, Different Narratives ／ 落夢地股份有限公司（演唱者：鶴 The Crane）
王昱辰、曾國宏 ／ QUIT QUIETLY ／ 夕陽音樂產業有限公司（演唱者：落日飛車）
JOLIN 蔡依林、陳星翰 ／ Pleasure ／ 華納國際音樂股份有限公司（演唱者：JOLIN 蔡依林）
裘德、Tonyi NG ／ 離開銀色荒原 ／ 亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：裘德）
常石磊 ／ 純妹妹 ／ 禾聲文化娛樂有限公司（演唱者：單依純）
最佳原住民語歌手獎
高金龍Lawis Aow ／ Saitikotiko
Arase阿拉斯 ／ AKA
查勞．巴西瓦里 ／ Kami Kami 我們我們
Suming 舒米恩 ／ Mikerid 引路
Matzka ／ djekuacan 年少不努力
最佳原住民語專輯獎
Masonolay i Cepo’ ／ 風潮音樂國際股份有限公司（演唱者：漂流出口）
Saitikotiko ／ 嗨島文化有限公司（演唱者：高金龍Lawis Aow）
AKA ／ 那屋瓦文化有限公司（演唱者：Arase阿拉斯）
Mikerid 引路 ／ 米大創意有限公司（演唱者：Suming 舒米恩）
djekuacan 年少不努力 ／ 十一音像有限公司（演唱者：Matzka）
演奏類最佳作曲人獎
錢威良／Harsanik《Stargazing 遊牧時空》／街聲股份有限公司﹙演奏者：Bazaar﹚
黃令先／<春 / Spring >《狂想萬花筒 / Kaleidoscope Rhapsody》／菁英藝術家﹙演奏者：狂想三重奏﹚
蘇郁涵／Pieces Peace 碎碎平安《Over The Moons》／種種可能企業有限公司﹙演奏者：蘇郁涵、Alex LoRe、Anna Webber、Matt Mitchell、陳穎達、Marty Kenney、James Paul Nadien、Shinya Lin﹚
黃瑞豐、吳政君／金《傳奇．雙擊--新視界》／麥丁文化事業有限公司﹙演奏者：黃瑞豐、吳政君﹚
李軍／居住正義《居住正義》／風潮音樂國際股份有限公司﹙演奏者：李軍﹚
Nelson Thomas Ny-Devereaux／rentfree《reel mu$ic》／夕陽音樂產業有限公司﹙演奏者：cool nel d）
最佳單曲製作人獎
ØZI、鶴 The Crane ／ FINAL FINAL FINAL (feat. The Crane, Gummy B)（演唱者：ØZI、The Crane、Gummy B）
Kvnloverboy ／ Superwoman （演唱者：Karencici）
YELLOW黃宣、余佳倫 ／ 輕功水上飄 （演唱者：YELLOW黃宣）
陳建騏 ／ 幸福在歌唱 （演唱者：A-Lin）
陳君豪、吳青峰 ／ 一念之間－在水中（演唱者：齊豫、吳青峰）
最佳樂團獎
icyball 冰球樂團 ／ 我很抱歉
漂流出口 ／ Masonolay i Cepo’
老王樂隊 ／ 暮夜徐行
落日飛車 ／ QUIT QUIETLY
告五人 ／ 我們就像那些要命的傻瓜
甜約翰 Sweet John ／ GOOD AFTERNIGHT
Tizzy Bac ／ 說出我的名字
演奏類最佳專輯獎
最佳MV獎
純妹妹 ／ 單依純（導演：瓜西西）
Sakura Gansha ／ Suí 水（導演：劉熙真）
此刻 ／ 樹洞裡可以悲傷（導演：林書宇）
怪情歌 ／ 黃玠瑋（導演：亞歷三小、自動鮪魚）
歸零→0 ／ ØZI（導演：Ai Chen、凃昭旭）
Pleasure ／ JOLIN 蔡依林（導演：Christian Breslauer）
Fish Love ／ JOLIN 蔡依林（導演：Rodrigo Inada）
Dumplings ／ icyball 冰球樂團（導演：林宏叡）
最佳演奏錄音專輯獎
Over The Moons／種種可能企業有限公司
康達效應 Coanda Effect／禾廣娛樂股份有限公司
I Am Here／華納國際音樂股份有限公司
Invisible Nation (Original Motion Picture Soundtrack)／《看不見的國家》電影原聲帶
樂浪聲風股份有限公司
我們與惡的距離II影集原聲帶／黑馬映像電影有限公司
最佳演唱錄音專輯獎
當大人／環球國際唱片股份有限公司
Pleasure／華納國際音樂股份有限公司
承諾／麥丁文化事業有限公司
djekuacan 年少不努力／十一音像有限公司（十一音樂）
soul.food 靈食／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
特別貢獻獎
屠穎
林煌坤
最佳編曲人獎
翁光煒／厭倦一個人旅行
Fins Seann Bowe.／#EM. Ruben Cardenas／FLAMES
陳星翰、鄭人豪、Morrison Ma、CYH、Richard Craker, Jackson Dimiglio-Wood／DIY
YELLOW 黄宣／輕功水上飄
裘德、崔展鴻／銀色荒原
最佳作曲人獎
盧律銘／大濛的暗眠
蕭煌奇、滴燙 Diiton／你攏無咧看
張震嶽／浪人的..
張簡君偉／數到十
黃奇斌／若無你我欲去佗位
裘德／銀色荒原
最佳作詞人獎
張震嶽／媽媽的眼睛
小寒／成人之美
武雄／礦工兄弟
黃立堯／WAR & LUV
李格弟／銀色荒原
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