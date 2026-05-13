2026-05-13 13:49 女子漾／編輯許智捷
皮克敏旅行團衝嘉義！$599主題團爆紅全網瘋搶，8大打卡點＋限定花苗一次解鎖
今年5月，嘉義突然變成「玩家限定城市」。不是新景點開幕，而是手遊 Pikmin Bloom 與 2026嘉義藝術節聯手，把整座城市變成可以邊散步邊解任務的巨大地圖。從種花、打蘑菇到蒐集限定花苗，直接讓嘉義躍升全台最熱打卡地，連旅遊團都被玩家搶到一位難求。
整座城市都是遊戲場！8大據點解鎖限定花苗
活動時間從5月1日到5月31日，藝術節以「綻放」為主題，結合遊戲玩法設計「Pikmin Bloom迷你散步」。玩家只要實際走訪嘉義市指定的8個活動地點，就能在遊戲中拿到「飾品皮克敏金色花苗」，同時還有活動限定明信片。這種把任務直接綁在城市裡的設計，讓原本單純的旅遊變得更有目標感，也讓整個嘉義市在這段期間多了一種「大家都在解任務」的特殊氛圍。
限時實體周邊太狠！玩家為了帽子直接南下
除了遊戲內的獎勵，官方還同步推出限量實體贈品，包括散步地圖與話題度極高的皮克敏遮陽帽。不過領取條件相對嚴格，僅在指定日期與地點開放兌換，還需要先領取號碼牌才能拿到。這種限時又限量的機制，大幅提升稀缺感，不少玩家為了確保能領到周邊，甚至特地安排住宿或提早抵達，只為搶下這波限定收藏。
$599皮克敏旅遊團爆紅！網友：光交通就回本
看準這波熱度，雄獅旅遊 推出多條皮克敏主題團，主打讓玩家在移動過程中順順完成任務。行程串聯嘉義多個打卡點，從北中南都有出發選項，價格也壓在相對親民的區間。對不少玩家來說，等於用一筆交通費就能解決移動與路線規劃，自然吸引大量報名，也在社群上掀起「不跟不行」的討論聲量。
時間壓力成玩家最大討論點
雖然跟團省去規劃的麻煩，但實際體驗也引發一些討論。有玩家分享，假日交通狀況可能影響行程節奏，導致每個停留點的時間被壓縮，甚至出現下車後只能短暫完成任務的情況。對於想慢慢散步、完整蒐集的玩家來說，這樣的節奏會顯得有點倉促，因此在報名前還是需要評估自己的遊玩習慣與期待。
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