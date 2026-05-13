《星期整聊事｜Joan 》: 迷惘不是壞事，而是人生提醒你該重新選擇了

「我不是不知道自己想要什麼，我只是突然不知道，哪一條路才算是對的。」—— Joan

那天下午，Joan坐在一間連鎖咖啡店裡。她把履歷攤在桌上，咖啡已經放到有點涼了，手機螢幕還停留在面試主管傳來的訊息。

「我們會再通知你。」

這句話不算拒絕，也不算錄取。就像她這段時間的人生一樣。沒有真正停下來，卻也沒有真的往前。她低頭看著玻璃窗上的倒影，突然有一種很奇怪的感覺。

明明每天都很忙。忙著修改履歷。忙著準備面試。忙著想下一步。忙著告訴別人：「我還好。」可是只有她自己知道。那種忙，不是因為人生很充實。而是因為她還不知道，自己到底想去哪裡。

01｜長大後最累的不是工作，而是不知道自己做得對不對

Joan最近面試了好幾份工作。有些公司看起來很不錯，薪水不差，福利也不錯。但每次走出面試會場，她心裡都會冒出同一個問題。

「如果我真的進去，我會快樂嗎？」以前她以為，人生的答案很簡單。好好讀書。

找到工作。穩定生活。照著大家認為正確的路走。可是越長大越發現。真正困難的，不是沒有選擇。而是選擇太多，卻不知道哪一個才適合自己。

02｜不是沒有能力，開始在意這條路值不值得

以前的Joan，很少懷疑自己。她努力、認真，也願意吃苦。只要知道目標在哪裡，就會拚命往前跑。

但這幾年，她慢慢發現。自己不再只是想「找到一份工作」。而是想找到一種，能讓她安心生活的方式。

她開始在意：這份工作，會不會讓我每天都很累？

這樣的生活，是我想要的嗎？我這麼努力，到底是為了什麼？有些人說她想太多。但其實不是。只是她不想再把時間花在，明明不適合自己，卻硬撐的地方。

03｜人生最迷惘的時候，往往是走不下去，新的方向又還沒看清楚

Joan最近常覺得自己像站在十字路口。

往前走，不確定。往後退，不甘心。留在原地，又開始焦慮。她看著身邊的人。

有人升職。

有人創業。有人結婚。有人過著看起來很穩定的人生。

她也替他們開心。

只是偶爾會忍不住想。

「那我呢？」

「我是不是落後了？」

「是不是別人都知道自己在做什麼，只有我還在摸索？」

但其實後來她才明白。很多看起來很篤定的人，也曾經有過一樣的時刻。只是他們沒有把迷惘寫在臉上。

04｜有時候，迷惘不是壞事，而是人生提醒你該重新選擇了

我們總以為，迷惘代表自己不夠好。好像只有不夠努力的人，才會不知道下一步。

可是後來Joan慢慢懂了。迷惘其實是一種提醒。

提醒你：你正在重新認識自己。

你開始不想再隨便將就。你開始想要一種更適合自己的生活。

這不是退步。而是成長。只是成長通常不會很熱鬧。它常常發生在那些沒有人看見的夜晚。

05｜你不需要現在就找到答案

那天，Joan收起履歷，喝掉最後一口咖啡。走出咖啡店時，天色有點暗了。她還是不知道這次面試會不會成功。

也還是不確定未來會走向哪裡。但她突然沒有那麼慌了。因為她開始明白。人生不是每一段路都要立刻看見終點。

有時候你只需要先走好眼前這一步。剩下的，時間會慢慢告訴你。

有些人看起來很篤定，其實也曾經在深夜裡，懷疑過自己的方向。你不是落後了。你只是正在尋找，真正適合自己的生活。

如果你最近也正站在人生的十字路口。

別急著否定自己。有些答案，不是在想清楚之後才出現。而是在你願意繼續往前走的時候，慢慢長出來。

給正在迷惘的你： 你不是迷路了。你只是正在走向，更適合自己的方向。