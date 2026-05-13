〈Be Her〉激勵自己成為更好的自己！Ella Langley 又收穫一首熱門單曲！

via Ella Langley's YouTube

Hi there，前陣子有分享過近期在美國樂壇中聲勢無法擋的鄉村歌手Ella Langley，已經蟬聯了 Billboard Hot 100 單曲榜九週冠軍的〈Choosin' Texas〉(2025)，目前熱度依舊在、商業成績也仍在持續發威，而在 Ella 不斷創新紀錄的同時，他在新專輯《Dandelion》的另一首歌〈Be Her〉(2026) 也悄悄竄起，直至本週的榜單，除了〈Choosin' Texas〉穩居榜首之外，〈Be Her〉竟也衝到了亞軍的位置，這也使得 Ella 成為了包攬冠、亞軍的歌手，這個爆紅的趨勢實在是無法擋啊！

〈Be Her〉算是《Dandelion》中的第二首宣傳單曲，即使在這首歌之前先釋出了專輯同名曲〈Dandelion〉，但卻沒有對它進行擬定宣傳策略，而是將重心放在〈Be Her〉上。如果將兩首歌放在一起比較，或許可以大概理解團隊為什麼會做出這個決定，〈Be Her〉算是流行曲風稍微重一些的鄉村歌曲，在副歌的重複段落是有洗腦特質的，所以以宣傳的角度來說是較為容易操作的選擇，而果然現在來看成果是非常顯著的，不曉得會不會有機會成為 Ella 的下一首冠軍單曲呢？

〈Be Her〉被各大媒體、樂評形容為「neo-traditional」的風格，這是近年越來越流行的鄉村曲風之一，並且 Ella 也不是第一位將這類曲風發揚光大的歌手，只不過〈Be Her〉在榜單上的好成績，最近讓鄉村音樂的愛好者們更加地注意到這樣的流行變化。Ella 在這首歌裡的聲音運用基本上和〈Choosin' Texas〉蠻相似的，畢竟在同張專輯中因此算是蠻有一致性的，而這樣的特點也讓人能在這個對他來說很重要的專輯時代，更印象深刻地記住他，好比我就很喜歡他近期這種在冷靜歌聲融入情感的方式。

光看〈Be Her〉這個歌名，我原以為會是想要成為自己情敵的那種故事，就好像Tate McRae的〈She's All I Wanna Be〉(2022) 一樣；然而沒想到這是首很理智的歌曲，Ella 描繪了一種自己理想中的女性狀態，沉穩不慌、有條不紊、活在當下，充滿了對於自己人生的自信規劃，從歌詞中可以窺見 Ella 期許自己能夠成為的那種人，用向自我喊話的方式呈現出來，搭進歌曲中又更顯得值得玩味了。

via Ella Langley's YouTube

〈Be Her〉的 MV 用了大量鏡頭拼接的手法，以很多的小格畫面填滿整個大畫面的方式，去營造 Ella 心中所期望的多種樣貌，也顯現出他心裡其實充斥著對於自身進步的滿滿想法。影片的寓意很好，也很完整地表現出歌曲的意涵，但不知道為什麼我個人覺得有點太平淡，第一次看雖然就能輕鬆抓到重點，心裡也明白這算是一部不錯的 MV，但就好像不會讓我想再看第二遍，有人也有一樣的感覺嗎？

之前在分享〈Choosin' Texas〉時就提過，今年真的是 Ella Langley 職業生涯的大年，沒料到第二首熱門單曲〈Be Her〉就緊接而來，這張第二張專輯《Dandelion》確實打開了 Ella 邁向高流量歌手的大門，並且在目前鄉村音樂依舊強勢的美國樂壇中，他仍有很大的機會能夠延續氣勢、繼續創造更多熱門單曲，就像這週的榜單上不只這兩首熱門歌曲，還有一首和Morgan Wallen合作的〈I Can't Love You Anymore〉(2026) 也進到了前十名，這意味著 Ella 本週同時有三首歌佔據了前十名，這個成績讓我很期待他未來還會有多令人驚艷的發展呢？！

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🎧〈Be Her〉官方收聽連結：ellalangley.lnk.to/BeHer

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