淡江大橋通車後，淡水不是只看夕陽：我真心推薦的淡水＋八里一日風水筆記

谷帥臻老師：淡水八里一日風水筆記(GPT製圖)

▌這不是觀光路線，是我在淡水留下的成長記憶

我曾在淡水讀書，也居住在淡水。所以這篇不是一般觀光攻略，是我用自己的淡水記憶加上風水眼光，整理出一條淡水＋八里一日風水走讀路線。淡水不是只看夕陽。它有老街的人氣、福佑宮香火、淡江大橋新氣脈，也有八里左岸與十三行博物館更深的人文地氣。淡江大橋通車後，淡水與八里不再隔河相望。這條路線，正好可以用一天看懂：淡水如何聚人氣，八里如何開明堂，淡江大橋如何接起新的水岸氣脈。

▌用一天走讀淡水＋八里，看懂河口風水新格局



​建議早上 9 點左右出發。不用趕，慢慢走。這，是一條用腳步看懂淡水河口風水的路線。

→ 淡水捷運站→ 淡水老街→ 福佑宮→ 淡江大橋觀景／兩岸新動線→ 八里左岸→ 八里渡船頭→ 十三行博物館→ 八里河岸夕陽收尾。

▌第一站：淡水捷運站—看入氣口

​很多人的淡水記憶，是從捷運站開始的。

出了站，先不要急著往老街走。停一下，看人流往哪裡去，也看視線如何自然被河岸吸引。★ 踩氣重點(建議停留10 分鐘)：面向淡水河方向深呼吸三次，讓身心抵達淡水。★ 風水筆記：淡水捷運站是現代淡水的「入氣口」。古代看城門渡口；現代看捷運站、車站、轉運節點。人從哪裡進來，氣就從哪裡啟動。淡水站把人自然導向老街與河岸。叫做：引氣入局。

▌第二站：淡水老街—看人氣聚散

​淡水老街不只是吃阿給、魚丸、鐵蛋、魚酥。它最值得看的是：為什麼多年來人潮不斷？​★ 踩氣重點(建議停留45分鐘)：觀察三件事 1. 人潮在哪裡停下來？2. 哪一段街最有停留感？3. 從老街走向河岸時，視野是不是突然打開？★ 風水筆記：老街的旺，不是店多，而是人氣能不能停。人潮只是經過，叫有流無聚。人願意停、願意吃、願意買、願意再回來，才叫聚氣。淡水老街的風水：街聚人氣，河開明堂。前段熱鬧，後段接水岸，氣不悶，也不散。這就是淡水老街多年不退流行的原因。

​

▌第三站：福佑宮—看信仰中心

​走進淡水老街，可以到福佑宮向媽祖請安。淡水曾是港口城市。港口城市需要媽祖，因為海不只是浪漫更代表風險。船要出去，人要遠行，家人要等待。福佑宮，就是淡水港口記憶裡的一個精神支點。★ 踩氣重點(建議停留20 分鐘) 向媽祖祈福：今日走訪淡水八里水岸，願媽祖護佑一路平安心神安定。★ 風水筆記：福佑宮是「鬧中有定」。外面是老街人潮，裡面是媽祖香火。外面是商業流動，裡面是精神安定。福佑宮是淡水的信仰中心，水口與港口城市最怕氣浮。有廟宇定錨，氣才沉得下來。

▌第四站：淡江大橋—看水口關鎖與新氣脈

​淡江大橋，是這條路線的風水核心。它讓淡水與八里，不再只是隔河相望。★ 踩氣重點(建議依現場動線與體力停留)觀察三個方向：1. 回望淡水，看老街、河口與山勢。2. 看向八里，感受對岸變近。3. 看橋塔與斜張鋼索，理解地標如何形成氣勢。​★ 風水筆記：淡水河一路匯聚台北盆地水氣，最後從淡水、八里之間入海。這裡是北台灣重要的水口。水口太空，氣容易散。水口有形、有界、有守，氣才比較能收。淡江大橋的風水作用有三個：1. 關水口：讓開闊河口有了界線。2. 接兩岸：讓淡水、八里氣脈相連。3. 立地標：讓河口有新的視覺焦點。橋通了，不只是交通變順。而是淡水河口多了一個新的氣脈節點。

▌第五站：八里左岸—看明堂格局

​到了八里左岸，請停下來回望淡水。從淡水看淡水，是看熱鬧。從八里看淡水，才是看格局。★ 踩氣重點(建議停留30分鐘)坐下來看淡水 5 分鐘，不滑手機。只看河、看橋、看對岸、看遠山。★ 風水筆記：八里左岸的重點，是「明堂開闊」。前方有淡水河水面展開。對岸有淡水老街與城市生活。遠方有山勢作背景。中間有淡江大橋成為新地標。風水叫做：前水開，遠山收，橋成線。站在八里，淡水才從景點變成完整的山水城市。

​

▌第六站：八里渡船頭—看新舊氣脈交會

​淡江大橋之前，淡水與八里最有感的連結，是渡船。所以八里渡船頭值得停一下。★ 踩氣重點(建議停留20分鐘) 坐在渡船頭附近，看船隻往來。過去靠船過河。現在靠橋連接。交通方式變了，但兩岸流動一直都在。★ 風水筆記：風水看交通，不只看路，也看流動。渡船頭是舊水路氣脈。淡江大橋是新橋路氣脈。人怎麼流，地方就怎麼旺。貨怎麼流，商業就怎麼成形。生活圈怎麼流，城市就怎麼改變。這一站看的，是淡水八里從水路時代走向橋路時代。

▌第七站：十三行博物館—追溯遺留歷史

​這條路線最後，我建議到十三行博物館。因為淡水、八里這一帶，不只有現代交通，也有更深的人文時間。★ 踩氣重點(建議停留60分鐘) 走進博物館時，慢一點。你不是只是在看展覽，而是在把腳步踩進更深的時間裡。★ 風水筆記：十三行不看短期人氣，而是遺留的歷史。一個地方如果只是今天才熱鬧，那叫流行。一個地方如果很早以前就有人存在於此生活、交換、建立文化，那叫地氣有根。淡江大橋代表新時代，十三行代表深時間。一新一古，讓八里這一岸的風水層次更完整。

▌黃金時刻：八里河岸夕陽—看收氣

今日最後不要急著離開​(建議時間：傍晚)​。找一個看淡水方向的位置，等待夕陽。可以是八里左岸。可以是渡船頭附近。也可以是十三行博物館周邊河岸。★ 風水筆記：一條好的路線，要有起，也要有收。這條路線的氣，是有順序的：淡水捷運站入氣。淡水老街聚氣。福佑宮定氣。淡江大橋接氣。八里左岸開明堂。渡船頭看舊氣脈。十三行看深時間。最後在八里河岸夕陽收氣。前方有水。遠方有山。中間有橋。夕陽讓整個河口慢慢安靜下來。風水叫做：氣有歸處。身體慢下來，心也安定下來，這才是一條好路線。

谷帥臻老師：淡水八里風水筆記路線圖(GPT製圖)

▌走完這條路線，帶走三個風水回顧

第一，淡水看入氣與聚氣。捷運站導人流，老街聚人氣，福佑宮定心氣。第二，八里看明堂與回望。從八里左岸回望淡水，才看得到河口、山勢、城市與橋的完整格局。​第三，淡江大橋看新氣脈。橋不是單純交通建設，而是淡水河口的新節點。水口有守，兩岸相接，地方才有新的流動。風水，不只是看山看水。​真正高明的風水，是看一個地方如何讓人進來、停下、流動、回望，最後安定。

​文／谷帥臻 風水設計學博士

#淡江大橋#淡水#八里風水筆記##谷帥臻#風水命理專家#風水設計