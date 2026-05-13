2026-05-13 11:46 女子漾／編輯ANDREA
太怕空虛！網評「捨不得看完」古裝劇TOP6，這部封神、《子夜歸》CP感太絕！
回顧這一年來的陸劇圈，簡直是神仙打架！好多部古裝大劇一開播就讓人深深「入坑」，每天熬夜狂追，但眼看著進度條快撐不住、即將迎來大結局時，卻又捨不得看完，看完直接心被掏空呀（哭）！這次來為大家盤點網評近一年讓人「最捨不得追完」的古裝陸劇TOP6，快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！
TOP1：《逐玉》
這部絕對是近一年讓無數網友「患上重度戒斷症」的古裝神作！《逐玉》不僅服化道精緻得像在看藝術品，劇情更是跌宕起伏、處處充滿驚喜。男女主角在波譎雲詭的局勢中互相扶持、共同成長的深刻羈絆，真的太好嗑了！隨著全劇圓滿收官，許多粉絲都大喊「根本看不過癮」，精湛的群像演技和細膩的情感刻畫，讓人每看一集就少一集的焦慮感大爆發，播畢後依然讓人出不了坑，絕對值得一刷再刷！
TOP2：《凡人修仙傳》楊洋、金晨
開創「凡人流」仙俠劇的新高度！楊洋這次不僅瘦身讓顏值重回巔峰，更完美詮釋了草根逆襲的「韓立」，演技自然且充滿少年感。劇中不走男女主角天天談戀愛的套路，而是看著凡人男主靠著智謀與努力，在殘酷的修仙界逆天改命。實景拍攝加上砸重金的電影級特效，讓人追得熱血沸騰，捨不得跟修仙宇宙說再見。
TOP3：《子夜歸》許凱、田曦薇
懸疑志怪加上雙面人設，這設定超級吸睛！兩人在劇中白天是甜蜜夫妻，夜晚則身份互換，化身捉妖道士與妖市守護者。導演獨特的情慾美學，加上極致拉扯的曖昧氛圍與「戰損吻戲」，甜慾交織的氛圍感直接拉滿。許凱的冷峻英氣配上田曦薇的靈動貓系感，超強CP感讓網友直呼集數太少，瘋狂敲碗第二季！
TOP4：《國色芳華》楊紫、李現
此部成功帶起古裝愛情熱潮的神作！這部唐朝大女主經商劇將女性成長刻畫得極為細膩動人。楊紫與李現的「童顏夫婦」二搭火花依舊強烈，劇中的商業權謀與水到渠成的愛情完美結合。看著女主角從逆境中憑藉培育牡丹的手藝闖出一片天，勵志又好嗑，追完之後心裡會充滿溫暖的力量，久久無法出坑。
TOP5：《蜀錦人家》譚松韻、鄭業成
充滿唐風韻味又療癒的甜劇！譚松韻一如既往地發揮了她靈動自然的演技，飾演守護蜀錦秘方的天才少女，而鄭業成不僅打戲行雲流水，飾演的世子更是妥妥的「護妻狂魔」，劇中滿滿的公主抱和撒糖互動，甜度爆表卻不膩。勵志少女與深情公子的設定，絕對是配飯必看的舒壓好劇，讓人看了嘴角下不來！
TOP6：《太平年》白宇、周雨彤
想看大製作歷史正劇選這部準沒錯！以大家較少接觸的五代十國為背景，沒有輕鬆的古偶濾鏡，取而代之的是震撼的歷史厚重感與複雜的權謀交鋒。演員們演技全體在線，畫面質感極佳，三條故事線交織出亂世中的命運抉擇。雖然需要動點腦筋看，但後勁超級強，追完會深深陷入歷史的餘韻中，回味無窮。
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