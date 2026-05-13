2026-05-13 11:24 女子漾／編輯ANDREA
許瑋甯甜曝邱澤專屬浪漫！化身OPPO明星夥伴捕捉日常儀式感
女神許瑋甯升格新手媽媽後，渾身散發著更柔和、從容的迷人光采！出席 OPPO 旗艦生態新品發表會時，她不僅以「Find X 系列首位明星夥伴」的絕美身分亮相，更在聯訪中大方放閃，甜曝老公邱澤在母親節給她的專屬浪漫，讓現場瞬間充滿粉紅泡泡！
邱澤的「兩束花」浪漫，甜揭背後超暖含義
剛度過人生第一個母親節的許瑋甯透露，當天邱澤雖然工作到晚上才回家，卻默默帶了兩束花給她一個大驚喜。被問到為什麼特別買兩束？許瑋甯難掩甜蜜地笑說：「一束是他自己送的，另一束則是幫10個月大的兒子送的。」滿滿的心意超越了禮物本身，展現邱澤超會哄老婆的頂級浪漫。她也開心分享兒子是個急性子，不但已經會走路，出門還超懂給大眾「營業笑容」，萌翻一票親友。
拒絕老公「直男視角」！女神的手機相簿都是愛
當了媽媽後，許瑋甯的手機相簿自然塞滿了寶貝兒子的日常，有時候不小心按下10連拍，雖然在旁人眼中看起來都一樣，但媽媽卻能精準看出每一張的細節差異，被問到自己和老公誰的拍照技術更好？許瑋甯自信秒答：「那當然是我呀！」她笑稱邱澤的視角就是妥妥的「直男審美」，雖然追求真實，但女生還是更懂怎麼拍出漂亮的比例與氛圍感。
首位明星夥伴！「口袋哈蘇」化日常為電影敘事
對色彩、光影與畫面氛圍有著極高敏銳度的許瑋甯，此次受邀詮釋 OPPO 「口袋哈蘇」Find X9 Ultra 的行動美學可說是再適合不過。為了將專業影像轉化為生活感性，許瑋甯親自參與了形象影片拍攝，走訪金山山城與東北角捕捉細膩片刻。
平時總在鏡頭前演繹別人故事的她，也大方分享自己的科技選品品味：「私底下的我喜歡用 Find X9 Ultra 紀錄生活。不管是拍風景或人像，哈蘇影調在光影與細節的處理上，讓每一幀畫面都充滿電影敘事感，帶著它去哪，都像是一場充滿美感的旅行。」透過許瑋甯的視角，原本剛硬的專業科技，也成功化作了日常中最迷人的質感生活語言。
OPPO Find X9 Ultra作為OPPO影像技術的集大成，打破專業相機與手機的界線，以哈蘇聯合調校為基礎，帶來雙2億畫素鏡頭、全球首款5000萬畫素10倍光學長焦鏡頭等強悍規格；還能外接增距鏡配件，將焦段延伸至300mm以上，徹底解放遠距創作。
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