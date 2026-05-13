別把冰箱當成儲藏室！掌握5招冷藏鎖住食材新鮮度

編輯/李明真撰文

你家裡的冰箱是不是常被塞得像「時光膠囊」，最深處永遠藏著兩年前的乾貨，或者一袋已經化成水、認不出原型的青菜？不少家庭煮婦覺得冰箱買大就要塞滿才划算，其實冰箱也有它的脾氣，塞得太委屈，它不僅不保鮮，還會偷偷耗電費，想要當個聰明的冰箱管理大師，女孩們得學會這套「呼吸法則」，讓食物住得舒服，妳吃得也才安心。

第一、七分滿是黃金比例

冰箱不是保險箱，塞得密不透風是大忌。冰箱的保冷原理是靠冷空氣在裡面巡邏，如果妳把冰箱塞到連隻蒼蠅都飛不過去，冷氣就會卡在某個角落，導致有的地方凍成冰塊，有的地方卻不夠冷。

留出冷氣通道：保持大約七成滿是最理想的，讓每一層的食物之間都有空隙，冷空氣才能像逛大街一樣流暢，確保溫度均勻。

一眼看透全局：七分滿的好處是妳一開門就知道裡面有什麼，不必像考古學家一樣挖半天，結果還挖出一袋過期三個月的剩菜。

冰箱不是保險箱，放七分滿剛剛好。圖/123RF圖庫

第二、位置決定它的命運

冰箱裡每個位置的溫度其實都不太一樣，別把所有東西隨便亂塞，要根據它們的耐寒度來安排床位。

上層與門架區：門架是冰箱裡最「熱」的地方，因為開開關關溫度不穩，適合放調味料、果汁或是不容易壞的乾貨。上層溫度較穩，適合放剩下的熟食或即食食品。

下層與保鮮盒：冷空氣是向下掉的，所以下層比較冷，適合放蛋、奶製品或肉類。最底下的抽屜通常濕度較高，那是蔬菜水果的專屬包廂，放在那裡才不會被冷風吹到乾癟癟。

冰箱上層放調味料或是果汁，下藏儲存蔬果，分層擺放較有利保存。圖/123RF圖庫

第三、先入先出的使用規矩

買了新的菜回來，別急著往最前面塞，這會讓舊的菜不見天日。

標籤大法：可以學賣場的撇步，把快過期的東西往前挪，剛買回來的往後排。如果妳的記性開始玩捉迷藏，拿支奇異筆在保鮮盒上寫日期，就不會再吃到過期品。

透明容器是王道：盡量用透明的保鮮盒代替塑膠袋。塑膠袋一袋一袋長得都一樣，疊在一起像座小山，最後通常都是整袋丟掉，太浪費了。

第四、這些東西不該進冰箱

很多人習慣什麼都往冰箱丟，覺得那裡是萬能避難所，其實有些東西進去反而壞得快。

熱菜不要直接衝進去：剛煮好的大鍋菜直接塞冰箱，會讓冰箱內部溫度瞬間飆升，害得旁邊的鮮奶跟著變質。先在外面稍微放涼，或者隔水降溫後再進場。

熱帶水果與根莖類：香蕉、芒果進冰箱會「感冒」變黑，地瓜、洋蔥放在陰涼通風處就好。

香蕉無論生熟都不適合放冰箱冷藏。圖/攝影 鄭欣宜拍攝

第五、定期大清倉當運動

冰箱也是需要「排毒」的。與其等聞到異味才動手，不如養成定期清理的習慣。

週清小動作：每週買新菜前，先把冰箱掃視一遍，把快不行的青菜先煮掉。

月清大作戰：每個月徹底擦拭一次層板。冰箱裡的細菌其實不少，如果不清理，那些隔夜菜的味道混在一起，最後吃什麼都像在吃「冰箱味」。

結語

照顧冰箱其實就是在照顧自己的食安。一個清爽、有秩序的冰箱，不僅能省下不少冤枉的電費，還能讓妳每天煮飯時心情大好。別再把冰箱當成囤積雜物的倉庫了，給它留點呼吸的空間，它自然會用最新鮮的食材來回饋妳。趕快去看看家裡的冰箱，如果是那種開門會掉東西出來的狀態，現在就動手幫它瘦身吧。

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