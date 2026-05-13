陸劇8位「反差系男神」盤點！張凌赫、白敬亭、宋威龍全上榜，西裝底下全是狠角色

陸劇8位「反差系男神」盤點！吳磊、白敬亭、王鶴棣全上榜，西裝底下全是狠角色。圖片來源：張凌赫微博、愛奇藝

現在的陸劇男神，早就不只是靠臉撐場。鏡頭前，他們可能是高冷學霸、霸氣總裁、古裝貴公子，甚至還帶點文弱氣質；但私下的狀態卻完全是另一回事。這幾年男星們對身材管理越來越拚，不少人為了角色直接改造體態，從線條、肩背到核心訓練都毫不馬虎，讓粉絲忍不住驚呼：「這反差太犯規。」

以下整理8位討論度超高的陸劇男神，看看誰才是你心中的自律系天花板。

陸劇「反差系男神」1. 吳磊

《愛情而已》劇照。圖片來源：愛奇藝

提到吳磊，不少人還停在他在《琅琊榜》裡飾演飛流的青澀模樣，但這幾年的蛻變其實非常明顯。

尤其在《愛情而已》中，他為了貼近運動員角色，整體體態大幅升級，線條變得更加俐落結實。不是刻意堆疊的壯碩肌肉，而是帶有專業運動員那種乾淨、緊實又充滿力量感的身形。從帶點稚氣的少年，一路轉變成氣場穩定的成熟型男，也讓不少觀眾對他的印象徹底刷新。

陸劇「反差系男神」2. 白敬亭

圖片來源：《難哄》官方微博

白敬亭的臉蛋帶著清秀書卷氣，不管《開端》還是《長風渡》，總是呈現出冷靜、理性的形象。但只要是長期關注他的粉絲都知道，他私下其實是標準的健身房常客，對體態管理相當自律。

也因為這種反差，網友經常替他取各種有趣綽號，特別是他明顯的肩寬與精緻臉型形成強烈對比，反而更讓人印象深刻。這種「斯文臉＋結實身材」的組合，不張揚卻很致命，難怪越來越多人入坑。

陸劇「反差系男神」3. 李現

《國色芳華》劇照。圖片來源：LINE TV

李現的身材轉變，一直被不少人視為「自律派代表」。他曾坦言學生時期體態偏肉，並非天生就擁有現在的線條，而是透過長期穩定的運動與飲食管理，一點一滴把狀態調整到現在的模樣。這種靠時間與紀律堆出來的改變，比起先天優勢，反而更讓人有共鳴。

從《親愛的，熱愛的》到後來作品，他身上始終維持一種很有安全感的成熟氣場。不是刻意雕塑出的誇張肌肉，而是自然、健康、線條剛剛好的體態。

陸劇「反差系男神」4. 王鶴棣

圖片來源：《大奉打更人》官方微博

王鶴棣本來就很有話題性。從《蒼蘭訣》裡氣場全開的東方青蒼，到《以愛為營》的強勢總裁，他詮釋的角色總有一種壓迫感與侵略性，讓人很難忽視。而私下熱愛籃球的他，也讓整體體態偏向精瘦、具爆發力的類型。

不是刻意練成的巨大肌肉，而是穿上襯衫就能看出肩線與比例優勢的身形，加上帶點壞壞的氣質，這種「危險系男友感」確實特別容易讓人入坑。

陸劇「反差系男神」5. 龔俊

圖片來源：《狐妖小紅娘月紅篇》官方微博

龔俊身高186公分，本來就具備天生衣架子優勢，但真正讓人關注的，其實是他對身材的高標準自我管理。圈內一直流傳他對飲食控制相當嚴格，對體態要求近乎苛刻，也因此多年來都維持乾淨俐落的線條，不會忽胖忽瘦，整體狀態非常穩定。

《山河令》爆紅後，他的外型討論幾乎沒有停過。溫和斯文的外表，搭配極度自律的生活習慣，這種「看起來溫柔、實際很狠」的反差，本來就特別容易讓人著迷。

陸劇「反差系男神」6. 許凱

《你比星光美麗》劇照。圖片來源：中天娛樂

許凱以模特兒身分出道，本身外型條件就相當突出。高顏值加上比例優勢，讓他無論在古裝還是現代劇中都很有存在感。不過他的吸引力不只是外表，拍戲期間對體態的調整同樣很積極，會隨角色需求去修飾線條與狀態。

最有魅力的地方，在於他\既有少年感的清爽氣質，又不會顯得過於單薄，整體線條自然、有份量，讓人看起來既舒服又耐看。

陸劇「反差系男神」7. 宋威龍

《仿生人間》劇照。圖片來源：愛奇藝

宋威龍一直是濃顏系代表。不過很多人不知道，他其實從小就有武術訓練背景，這也讓他的身形帶著一種很自然的力量感，不是刻意雕塑出來，而是從動作與習慣中養成的線條。

他的體態不走誇張路線，而是線條清晰、比例優越，還保留一點少年氣卻不顯單薄。這種看似隨性、實則穩定的自然派身形，反而正好打中現在觀眾偏好的審美。

《逐玉》劇照。圖片來源：愛奇藝

張凌赫的變化也很有故事性。190公分的高挑身形本來就相當吸睛，但他並不是一路維持完美狀態，也曾經歷過體態調整期。後來為了角色需求，透過規律訓練與飲食管理，把整體狀態慢慢拉回最佳水準。

尤其在拍攝古裝劇時，厚重戲服本來就對體力與耐力是一大考驗，能長時間維持角色該有的姿態與氣場，本身就是一種自律的展現。高挑比例搭配穩定線條，也讓他近年人氣持續上升。