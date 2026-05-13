2026-05-13 10:05 女子漾／編輯王廷羽
Lady Gaga演唱會免費看！《MAYHEM Requiem》Apple Music直播時間、觀看方式一次看
曾狂攬 16 座葛萊美獎、並將奧斯卡與艾美獎收入囊中的全方位天后 Lady Gaga（女神卡卡），去年帶著顛覆感官的第七張神專《MAYHEM》強勢回歸。這張專輯不僅以大膽多元的曲風與極具個人情感的深刻描繪再次制霸流行樂壇，更一舉奪下 2026 年葛萊美獎「最佳流行演唱專輯」，證明了她無可取代的藝術地位。
如今，這個充滿狂亂與華麗的時代即將迎來最完美的句點，Apple Music 驚喜宣布，將邀請全球小怪獸們共同見證《Apple Music Live：Lady Gaga MAYHEM Requiem》現場演出直播！
告別華麗歌劇院 絕美廢墟場景更吸睛
回顧《The MAYHEM Ball》世界巡演那令人窒息的視覺震撼，當時 Lady Gaga 與未婚夫麥可波蘭斯基（Michael Polansky）共同擔任執行製作，將舞台打造為一座專屬於她的超現實歌劇院。華麗的石柱與敘事性的高級訂製時尚，帶領歌迷沉浸於一場極致的狂亂世界！
這次的《MAYHEM Requiem》延續並反轉了這趟旅程，曾經輝煌的歌劇院如今已化為廢墟，呼應著「二元對立、死亡與重生」的核心主題，在這片破碎的石柱與殘骸之間，Lady Gaga 將以更親密、更具沉浸感的方式，為這張史詩級專輯獻上最後的致敬。
僅此一夜的親密重塑 神級現場完美收錄
距離《MAYHEM》席捲全球已滿一年，這次的最終章捨棄了大型體育場的喧囂，轉而於今年 1 月 14 日在洛杉磯極具標誌性的威爾頓劇院（The Wiltern）進行私密拍攝。在這場被定義為音樂重塑的演出中，Lady Gaga 重新編曲演繹了〈Abracadabra〉、〈Disease〉等專輯中的靈魂曲目，絕對是一場獨一無二、彷彿能在廢墟中聽見呼吸聲的沉浸式音樂體驗。
首播免訂閱即可搶先看！
除了全球同步直播之外，《MAYHEM Requiem》現場演出專輯也會同步上線，並以Spatial Audio空間音訊版本獨家提供，讓耳機黨直接沉浸進Gaga打造的瘋狂宇宙。完整演出影片與專輯內容則會在直播結束後，開放Apple Music訂閱戶隨選觀看與收聽，這次甚至還同步在美國15間AMC戲院限定放映，規格完全是電影等級！
Lady Gaga《Apple Music Live：MAYHEM Requiem》直播資訊直播時間：台灣時間5月15日（週五）上午11點
觀看平台：Apple Music
觀看資格：首播免費，不需訂閱
加碼內容：Spatial Audio現場專輯、完整演出隨選觀看（訂閱戶限定）
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