從女團蛻變到「創作型偶像歌姬」Lavi翁彤薰 推出首張迷你專輯《精神時報》

告別日系偶像團體、以Solo歌手出道的Lavi翁彤薰，為首張迷你專輯《精神時報》舉辦發片記者會，她坦言，過去的歷練，確實幫助到今天的自己，無論是擺出甜美可愛的姿態、口條訓練、舞蹈等，都是很有幫助的。

「創作型偶像歌姬」Lavi翁彤薰 推出首張迷你專輯《精神時報》攝影/司徒

從小愛唱歌演戲的Lavi翁彤薰，三歲以童星出道後即註定了她的明星之路，演藝路上拍過廣告、戲劇、參與綜藝節目到偶像團體，從TPE48畢業後加入知名日系音樂廠牌「旋律工房音樂製作」成功推出首張迷你專輯《精神時報》，以「創作型偶像歌姬」的姿態，帶來了《For No One Else》、《Donkey Dance》等兩首個人色彩鮮明卻又風格迥異的歌曲，要巔覆觀眾對偶像的刻板印象！

「創作型偶像歌姬」Lavi翁彤薰 推出首張迷你專輯《精神時報》攝影/司徒

Lavi翁彤薰說：首張個人迷你專輯《精神時報》 。精神時報是來自和粉絲互動時的訊息專區，在歌手身分轉變中，逐漸轉變成一種書寫精神與靈魂的音樂創作概念，這張專輯不只是一次音樂的發聲，更是她與自我靈魂的深度對話 。

「創作型偶像歌姬」Lavi翁彤薰 推出首張迷你專輯《精神時報》攝影/司徒

除了參與製作之外，Lavi翁彤薰也全程參與專輯的平面概念、美術風格、裝幀設計，將她腦中天馬行空又無釐頭的俏皮想法完全展現在專輯裝幀設計上。她很感謝公司老闆及團隊的支持，即使在大家意見分歧的時候，最終都還是接受了我的想法。她說，為了作品好，就是跟團隊一直討論、一直討論！《精神時報》這個作品，完美記錄了Lavi從女團時期到獨立歌手的蛻變期陣痛中的音樂解放自由 。

「創作型偶像歌姬」Lavi翁彤薰 推出首張迷你專輯《精神時報》感謝公司的支持。（攝影/司徒）

近期她所參與了主題曲創作及演唱的台灣第一部真人轉描動畫電影《歡迎來到朵莉之家》將於2026年第四季上映並同步展開宣傳，Lavi將要帶著更多的音樂作品從台灣走向世界，以獨特的偶像特質與歌姬實力，改寫偶像的全新定義，征服全球聽眾粉絲！