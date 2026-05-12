2026-05-12 15:13 女子漾／編輯王廷羽
2026高雄啤酒節搶票倒數！TWICE子瑜、RIIZE、RAIN夢幻同場 票價、座位福利懶人包
台灣今年夏天真的太熱鬧！一年一度的2026高雄啤酒音樂節正式公開超狂卡司，不只有「台灣女兒」TWICE子瑜驚喜回台開唱，還找來亞洲天王RAIN、實力派男團BTOB、Super Junior成員藝聲（YESUNG）以及大勢男團RIIZE輪番登場，根本是大型韓流拼盤現場。今年活動將在7月3日至7月5日於高雄夢時代對面廣場登場，這篇也幫大家整理2026高雄啤酒節懶人包，一篇搞懂搶票資訊。
2026高雄啤酒音樂節活動資訊
2026高雄啤酒音樂節活動資訊
2026高雄啤酒音樂節活動日期：2026年7月3日（五）-7月5日（日）
演出時間：15:00－22:30
活動地點：高雄夢時代正對面廣場
2026高雄啤酒節卡司亮點一次看
2026高雄啤酒節卡司亮點一次看
7/3卡司亮點：TWICE周子瑜回家啦！
第一天最大焦點絕對是「台灣女兒」周子瑜！這次能在台灣看到子瑜登台演出，對不少粉絲來說根本是意外驚喜，尤其她每次返台都自帶超高討論度，ONCE必衝。
7/3卡司亮點：韓國新星 FLARE U 首次登台
除了女神降臨，當天還有韓國新生代組合 FLARE U（崔立于、姜玗進），這對充滿青春活力的組合雖然是新面孔，但舞台魅力不容小覷，非常期待他們能為高雄的夏天帶來清新的音樂火花。
7/4卡司亮點：亞洲天王 RAIN登場
第二天的焦點鎖定在韓流傳奇 RAIN 身上，身為舞台王者，他每次來台的演出都充滿驚喜，強大的視覺效果與舞台掌控力，將為音樂節注入最強勁的能量。
7/4卡司亮點：美聲男團 BTOB 實力炸場
如果你追求的是極致的聽覺享受，那絕對不能錯過 BTOB的演出，這群以「吞 CD」實力聞名的哥哥們，現場唱功穩到不行，無論是抒情還是快歌都能完美駕馭，是不少資深韓粉心中必衝的場次。
7/5卡司亮點：Super Junior 藝聲深情獻唱
最後一天的韓星陣容依舊精彩！Super Junior 的「藝術家聲帶」藝聲（YESUNG） 確定登場，他獨特且充滿磁性的嗓音一直擁有廣大支持者，這次個人來台演出的消息一出，ELF 們早就蓄勢待發。
7/5卡司亮點：大勢男團 RIIZE 震撼壓軸
目前人氣最猛的新生代男團 RIIZE 也在這天壓軸！他們的高難度舞蹈與超強視覺，讓這場演出成了所有 BRIIZE 必搶的頭等大事。不同世代的偶像同天演出，真的讓人非常期待現場的火花。
2026高雄啤酒音樂節3天卡司
2026高雄啤酒節票價、票種一次看
2026高雄啤酒節票價、票種一次看
超級搖滾區預售票（座位）
搖滾A/B區預售票（座位）
搖滾C/D區預售票（座位）
搖滾漫遊區預售票（站位）
一般區預售票（站位）
一般區啦啦隊限量票種（站位）
2026高雄啤酒節搶票方式一次看
2026高雄啤酒節搶票方式一次看
1.優先購票
時間：2026年5月13日（三）12:00
售票平台：ibon售票系統
2.全面開賣
時間：2026年5月14日（四）12:00
售票平台：ibon售票系統(機台與網站同步售票)
2026高雄啤酒節福利內容一次看
2026高雄啤酒節福利內容一次看
購買指定搖滾區票券的觀眾，可在限定期間用1元加購福利券，獲得當日國際藝人限定小卡組；一般區觀眾則有17:00前入場送啤酒1罐，以及夢時代百元折價券。
如果是衝啦啦隊限量票種，除了基本福利外，還能拿到李雅英、李珠珢限定版小卡套組，並獲得見面會抽獎資格。
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