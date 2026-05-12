夜間保養【船井生醫 burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 】睡得好，氣色真的差很多。日本專利睡眠保健飲推薦，懶人夜間保養，一包搞定睡眠與代謝!

隨著年紀漸長，

關於睡不好這件事，真的超有感，

甚至可以持續疲累好多天。

以前我都覺得，瘦不下來就是吃太多、動太少。

但後來才知道，原來睡不好，代謝也會直接卡關。

因此從睡眠下手，睡得著、睡得好，

便能間接改善生活品質、調整體質。

交給船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS，輕鬆調整身體狀態。

船井生醫 品牌簡介

簡單介紹一下船井生醫，

它創立於1992年，為台灣本土生技品牌。

結合生物科技、醫學實證、日常保健，

品牌致力於打造可長期使用、溫和有效的健康產品。

船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 產品開箱

為了美麗與健康， 我開始更認真看待睡眠這件事，

船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS，

是我第一次接觸到他們家。

會選擇這個產品，最大原因是小包裝好攜帶，非常方便。

加上這款主打的除了睡眠，

還有代謝與養顏，都能一次搞定 。

這麼划算，不試一下是不是很對不起自己?

一盒有兩袋，一袋20顆，

一天吃兩顆的話，一盒就是20天的份量。

夾鏈袋式的包裝設計，小小一包超輕盈，

外出旅行帶著也完全沒負擔。

船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 食用心得

這款是專為晚上設計的保健食品，

主打在睡前補充，讓身體在休息的同時，

幫助入睡以及提升夜間代謝 。

這也是我第一次嘗試夜間保養品，

不用在白天拼命控制， 利用睡覺這段時間，

就能達到保養的目的，感覺就很吸引人啊!

每天睡前吃兩顆，

實際吃了大概一周以後，我個人就蠻有感的。

比較明顯的是，晚上容易放鬆下來。

以前躺在床上，腦袋都還會習慣性先轉一下，

但現在會自然地慢慢放鬆，這點我自己蠻喜歡的。

再來是早上起來的感覺。

以前常常睡滿時間，但起來還是很累、很昏沉。

這點讓我很困擾啊!

即使假日睡滿八小時了，還是會有沒睡飽的感覺。

但現在精神清爽許多，沒有那麼重的疲勞感。

在這一點上面，我自己是覺得還蠻神奇的。

船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 產品特色

看一下它的產品，了解到底是什麼樣的成份這麼厲害。

針對睡眠輔助，主要有三大成份:北海道蘆筍、草本天麻以及好眠GABA，

幫助放鬆、穩定情緒。

我自己雖然容易入睡，但困擾的是，睡到一半會醒來上廁所，

吃過以後，一覺到天亮的時間變多了。

如果你是需要翻來覆去才能入睡的人，真的可以嘗試看看。

再來是夜間幫助提升代謝的部分，

透過北海道蘆筍、日本山茶花籽以及天堂椒，

促進新陳代謝， 讓身體在夜晚也維持運作節奏。

除了成效，健康食品安全性是最重要的。

船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS有國際認證的加持，

榮獲 2024 世界品質評鑑大賞，擁有 33 國專利配方。

簡單說就是讓人比較安心， 不是單純噱頭產品。

船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 相關資訊

整體來說，我自己吃過船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS後，

覺得它不是那種吃了馬上就會有劇烈變化的產品，

簡單說，就是好像沒有特別做什麼，但狀態比較好。

慢慢調整的方式，反而比較符合我現在想要的節奏。

想要隨著改善睡眠這件事，讓整體狀態慢慢變好嗎?

可以試試看從晚上開始輕鬆調整喔!

官網 https://www.funaicare.com/

商品 https://funcare.net/24SLi