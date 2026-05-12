2026-05-12 13:11 鍾小殷的幸福玩樂趣
夜間保養【船井生醫 burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 】睡得好，氣色真的差很多。日本專利睡眠保健飲推薦，懶人夜間保養，一包搞定睡眠與代謝!
隨著年紀漸長，
關於睡不好這件事，真的超有感，
甚至可以持續疲累好多天。
以前我都覺得，瘦不下來就是吃太多、動太少。
但後來才知道，原來睡不好，代謝也會直接卡關。
因此從睡眠下手，睡得著、睡得好，
便能間接改善生活品質、調整體質。
交給船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS，輕鬆調整身體狀態。
船井生醫 品牌簡介
簡單介紹一下船井生醫，
它創立於1992年，為台灣本土生技品牌。
結合生物科技、醫學實證、日常保健，
品牌致力於打造可長期使用、溫和有效的健康產品。
船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 產品開箱
為了美麗與健康， 我開始更認真看待睡眠這件事，
船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS，
是我第一次接觸到他們家。
會選擇這個產品，最大原因是小包裝好攜帶，非常方便。
加上這款主打的除了睡眠，
還有代謝與養顏，都能一次搞定 。
這麼划算，不試一下是不是很對不起自己?
一盒有兩袋，一袋20顆，
一天吃兩顆的話，一盒就是20天的份量。
夾鏈袋式的包裝設計，小小一包超輕盈，
外出旅行帶著也完全沒負擔。
船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 食用心得
這款是專為晚上設計的保健食品，
主打在睡前補充，讓身體在休息的同時，
幫助入睡以及提升夜間代謝 。
這也是我第一次嘗試夜間保養品，
不用在白天拼命控制， 利用睡覺這段時間，
就能達到保養的目的，感覺就很吸引人啊!
每天睡前吃兩顆，
實際吃了大概一周以後，我個人就蠻有感的。
比較明顯的是，晚上容易放鬆下來。
以前躺在床上，腦袋都還會習慣性先轉一下，
但現在會自然地慢慢放鬆，這點我自己蠻喜歡的。
再來是早上起來的感覺。
以前常常睡滿時間，但起來還是很累、很昏沉。
這點讓我很困擾啊!
即使假日睡滿八小時了，還是會有沒睡飽的感覺。
但現在精神清爽許多，沒有那麼重的疲勞感。
在這一點上面，我自己是覺得還蠻神奇的。
船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 產品特色
看一下它的產品，了解到底是什麼樣的成份這麼厲害。
針對睡眠輔助，主要有三大成份:北海道蘆筍、草本天麻以及好眠GABA，
幫助放鬆、穩定情緒。
我自己雖然容易入睡，但困擾的是，睡到一半會醒來上廁所，
吃過以後，一覺到天亮的時間變多了。
如果你是需要翻來覆去才能入睡的人，真的可以嘗試看看。
再來是夜間幫助提升代謝的部分，
透過北海道蘆筍、日本山茶花籽以及天堂椒，
促進新陳代謝， 讓身體在夜晚也維持運作節奏。
除了成效，健康食品安全性是最重要的。
船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS有國際認證的加持，
榮獲 2024 世界品質評鑑大賞，擁有 33 國專利配方。
簡單說就是讓人比較安心， 不是單純噱頭產品。
船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS 相關資訊
整體來說，我自己吃過船井burner倍熱夜孅胺基酸EX PLUS後，
覺得它不是那種吃了馬上就會有劇烈變化的產品，
簡單說，就是好像沒有特別做什麼，但狀態比較好。
慢慢調整的方式，反而比較符合我現在想要的節奏。
想要隨著改善睡眠這件事，讓整體狀態慢慢變好嗎?
可以試試看從晚上開始輕鬆調整喔!
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