2026-05-12 13:10 女子漾／編輯ANDREA
愷樂再升格人母！消失4年首露面，低調嫁醫生成家宣布懷第二胎
還記得當年那個愛笑、帶給無數孩子與觀眾歡樂的「蝴蝶姊姊」愷樂嗎？自從2020年捲入感情風波後，她毅然決然地在演藝圈「登出」，徹底消失在公眾視線中。當昔日搭檔已重返舞台，愷樂卻選擇了一條完全不同的路。
直到最近，她無預警在社群平台分享超音波照與抱著兒子的溫馨影片，正式宣布升格人母。這份遲來的幸福，讓無數網友紛紛湧入留言區，送上最真摯的祝福：「妳值得這份平靜的快樂。」
從螢光幕消失的50個月：她過得比想像中更平靜
在消失的這幾年間，外界對愷樂的傳聞從未間斷。從「秘婚上海醫生」到「早已低調離婚」，各種揣測鬧得沸沸揚揚。然而，據悉愷樂在淡出後，確實選擇了回歸平凡人的身分。
她切斷了與大部分圈內好友的聯繫，遠離紛擾的演藝圈環境，愷樂與圈外丈夫感情穩定，對方是一位專業醫師，兩人在患難中相互扶持，建立起屬於自己的小家庭。對愷樂來說，這幾年的「低調」，並非躲避，而是一種對過去的告別，以及對未來生活的重新定錨。
驚喜宣布懷孕：最強大的力量是「家庭」
2024年9月，愷樂罕見地更新了停更四年的Instagram，一張超音波照瞬間引爆社群話題。隨後在生日當天，她更分享了一段抱著初生兒子的影片，影片中的她雖然未正式露臉，但輕柔的搖晃與充滿母愛的氛圍，都能感受到她現階段的滿足。
這段期間，雖然有部分不實傳聞指稱她已離婚，愷樂也難得展現剛強的一面，親自在社群回擊，並闢謠「前友人」的爆料。
在幾日前母親節，愷樂在貼文中感性寫下：「鵝子謝謝你選我當媽媽～就算你獨生子的日子即將結束，但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你。」這番話雖然沒有把「懷孕」兩個字說死，但一句「獨生子的日子即將結束」瞬間引爆全網熱議！外界紛紛驚喜解讀，這絕對是她即將升格「二寶媽」的低調宣言。
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