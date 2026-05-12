愷樂再升格人母！消失4年首露面，低調嫁醫生成家宣布懷第二胎

2026-05-12 13:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：butterfly092288 IG
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還記得當年那個愛笑、帶給無數孩子與觀眾歡樂的「蝴蝶姊姊愷樂嗎？自從2020年捲入感情風波後，她毅然決然地在演藝圈「登出」，徹底消失在公眾視線中。當昔日搭檔已重返舞台，愷樂卻選擇了一條完全不同的路。

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直到最近，她無預警在社群平台分享超音波照與抱著兒子的溫馨影片，正式宣布升格人母。這份遲來的幸福，讓無數網友紛紛湧入留言區，送上最真摯的祝福：「妳值得這份平靜的快樂。」

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從螢光幕消失的50個月：她過得比想像中更平靜

在消失的這幾年間，外界對愷樂的傳聞從未間斷。從「秘婚上海醫生」到「早已低調離婚」，各種揣測鬧得沸沸揚揚。然而，據悉愷樂在淡出後，確實選擇了回歸平凡人的身分。

她切斷了與大部分圈內好友的聯繫，遠離紛擾的演藝圈環境，愷樂與圈外丈夫感情穩定，對方是一位專業醫師，兩人在患難中相互扶持，建立起屬於自己的小家庭。對愷樂來說，這幾年的「低調」，並非躲避，而是一種對過去的告別，以及對未來生活的重新定錨。

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驚喜宣布懷孕：最強大的力量是「家庭」

2024年9月，愷樂罕見地更新了停更四年的Instagram，一張超音波照瞬間引爆社群話題。隨後在生日當天，她更分享了一段抱著初生兒子的影片，影片中的她雖然未正式露臉，但輕柔的搖晃與充滿母愛的氛圍，都能感受到她現階段的滿足。

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這段期間，雖然有部分不實傳聞指稱她已離婚，愷樂也難得展現剛強的一面，親自在社群回擊，並闢謠「前友人」的爆料。

在幾日前母親節，愷樂在貼文中感性寫下：「鵝子謝謝你選我當媽媽～就算你獨生子的日子即將結束，但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你。」這番話雖然沒有把「懷孕」兩個字說死，但一句「獨生子的日子即將結束」瞬間引爆全網熱議！外界紛紛驚喜解讀，這絕對是她即將升格「二寶媽」的低調宣言。

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#愷樂 #蝴蝶姊姊

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《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

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TOP 9《人間驚鴻客》

朱正廷與盧洋洋上演戰火中的絕美愛戀。八年前的救命恩情，讓少年將軍在亂世中死心塌地守護隱姓埋名的神醫。 這種雙向奔赴的感情線細膩又好哭，戰火紛飛中的亂世情愫真的讓人揪心又上頭。

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TOP 8《寧安如夢》

由白鹿與張凌赫主演的重生大作。

張凌赫飾演的「謝危」真的太瘋太帶感啦！白鹿的重生逆襲之路也是百看不厭，不管刷了幾次，兩人之間那種充滿張力的危險禁忌感，依舊讓人心跳加速。

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TOP 7《鋼鐵森林》

井柏然化身犯罪心理學教授，與蔡文靜聯手追查連環凶案。喜歡燒腦劇的女孩千萬別錯過！劇情反轉再反轉，井柏然的斯文敗類感帥出新高度，跟著主角團一起飆智商，每一集都毫無冷場。

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TOP 6《危險關係》

成年人專屬的極致拉扯！男女主角之間那種危險又迷人的曖昧氛圍營造得太完美，每一場對手戲火花都快要溢出螢幕，讓人一看就完全停不下來。

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TOP 5《冰湖重生

黃楊鈿甜與李昀銳接棒詮釋新一代的諸葛玥與楚喬。墜入冰湖後的兩人因誤會而分離，展開相愛相殺的揪心故事。終於等到後續了！李昀銳演繹的深情公子有夠虐心，看著他們在權謀中堅守彼此，眼淚真的會不自覺掉下來。

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TOP 4《愛你》

溫潤中醫與失眠社畜的「新中式養生戀愛」

張凌赫四月真的霸屏啦！這次化身溫潤如玉的中醫師，主動出擊拯救徐若晗這個失眠社畜。看這部劇就像喝了一碗熱湯，被男主那種成熟、尊重又堅定的愛給深深治癒了。

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TOP 3《逐玉

說到四月最火，絕對少不了這部！雖然《逐玉》早早就已經播完，但那種強大的後勁真的讓全網女孩都出不了坑。田曦薇的靈動可愛配上張凌赫的霸氣深情，兩人的CP感簡直是顏值天花板級別，絕對是今年古裝劇的經典必刷之作！

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TOP 2《佳偶天成

任嘉倫與王鶴潤攜手打造奇幻命定世界。男主為了轉生為人，必須承受換骨換血的極致痛楚，卻意外與女主結為夫妻。任嘉倫的古裝氣場從不讓人失望！雖然開局男主的設定有夠虐，但兩人從試探到生死相依，「先婚後愛」的劇情就是香，保證讓妳邊哭邊嗑糖！

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TOP 1《蜜語紀

熟齡職場逆襲與清醒的成年人愛情

凍齡男神鐘漢良搭檔朱珠，這對熟齡CP的化學反應太絕了！看女主從絕望主婦化身清潔工，再一路逆襲成銷售精英，與霸總強強聯手對抗渣男與綠茶。不只愛情線超有魅力，搞事業的劇情更是看得人大呼痛快，難怪能穩坐第一名寶座！

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#逐玉 #丞磊 #愛奇藝 #王楚然 #蜜語紀 #張凌赫 #陸劇片單 #陸劇推薦 #佳偶天成 #冰湖重生

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不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
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圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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2026-05-06 08:33 女子漾／編輯ANDREA
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有時候比起開盲盒看新劇，更讓人想一看再看一些神級陸劇！這次就幫大家精選了6部網友公認「永遠看不膩」的陸劇片單，從極致拉扯的古裝虐戀、輕鬆下飯的甜寵劇，到治癒人心的現代浪漫通通有～快來看看你的私藏清單有沒有上榜吧！

推薦1. 古裝宮鬥天花板：《甄嬛傳

說到看不膩，這部絕對是霸榜第一名！《甄嬛傳》已經不僅僅是一部劇，更像是一門「顯學」，娘娘們的明爭暗鬥、超犀利的台詞金句，每一次重刷都能發現導演埋藏的新細節。不管從哪一集開始切入看，都能無縫接軌，絕對是配飯必備的神級之作。

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推薦2. 宅鬥與生活美學：《知否知否應是綠肥紅瘦》

如果說《甄嬛傳》是轟轟烈烈，那《知否》就是細水長流。看著明蘭從隱忍退讓到當家作主的過程，充滿了為人處世的智慧。劇中關於家庭瑣事、婚姻經營的刻畫非常寫實，溫馨的煙火氣息讓人看著看著心裡就平靜了下來，是一部越嚼越香的佳作。

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推薦3. 宿命感的極致拉扯：《寧安如夢

喜歡看極致推拉和宿命感的人，絕對會在坑裡躺平！張凌赫飾演的帝師謝危，那種帶著偏執與瘋狂的深情，配上姜雪寧重活一世的清醒，兩人的對手戲真的張力拉滿。每一次看他們在愛恨邊緣試探，都會被那種「非你不可」的情感深深擊中，二刷依然超上頭！

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推薦4. 零負擔療癒小甜餅：《卿卿日常

生活壓力大時，就需要這種純度100%的小甜劇來回血！田曦薇的甜美笑容加上靈動的演技，簡直是行走的維他命。這部劇最棒的地方在於「拒絕狗血雌競」，女孩們互幫互助的閨蜜情誼溫馨又搞笑，輕鬆幽默的節奏讓人嘴角就沒放下來過。

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推薦5. 純愛戰神的心動圖鑑：《偷偷藏不住

現代甜寵劇的重刷首選！段嘉許和桑稚從暗戀到雙向奔赴的過程，細膩地拍出了少女情竇初開的悸動與酸澀。沒有多餘的誤會和虐心，只有滿滿的寵溺與溫柔，每次重看，都還是會被那種純粹的初戀氛圍精準爆擊，少女心直接氾濫。

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推薦6. 給心靈放個長假：《去有風的地方

被譽為現代劇中的「精神桃花源」！唯美的雲南大理風景，搭配慢節奏的鄉村生活，男女主角成年人之間成熟又克制的愛情超級好嗑。當你覺得工作疲憊、生活遇到瓶頸時，點開這部劇，就像是跟著主角群一起給心靈放了個長假，治癒指數滿分。

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2026-05-05 10:08 女子漾／編輯周意軒
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方

2027年（民國116年）行事曆曝光，不少人第一眼就發現「連假真的變少了」。除了清明連假有4天，其餘多數假期集中在3天，甚至端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假。不過，只要掌握幾個關鍵時間點，還是有機會把零散假期放大成長假。以下整理2027年完整國定假日與連假分布，想提早規劃旅遊或請假的人可以先存起來。

圖片來源：官方
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2027年（116年）國定假日一覽

元旦：1/1（五）～1/3（日），休 3 天

春節假期：2/4（四）～2/10（三），休 7 天

和平紀念日：2/27（六）～3/1（一），休 3 天

兒童節＋清明節：4/3（六）～4/6（二），休 4 天

勞動節：4/30（五）～5/2（日），休 3 天

端午節：6/9（三），休 1 天（無連假）

中秋節：9/15（三），休 1 天（無連假）

教師節：9/28（二），休 1 天（無連假）

國慶日：10/9（六）～10/11（一），休 3 天

光復節：10/23（六）～10/25（一），休 3 天

行憲紀念日：12/24（五）～12/26（日），休 3 天

2028元旦：12/31（五）～1/2（日），休 3 天

圖片來源：行政院官網
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請假攻略一次看

元旦請假攻略：免請假休 3 天

2027 年元旦落在週五，直接形成 3 天連假，不用請假就能從 1 月 1 日一路休到 1 月 3 日，適合安排跨年後的小旅行或補眠行程。

春節請假攻略：請2休 11

雖然春節本身只有 7 天，但只要請 2 月 11 日（四）到 2 月 14 日（日）前的 2/11～2/14 調整4天（或依公司彈性安排2/15～2/18工作日區段），就有機會把假期延伸至 2 月中下旬，甚至串接228連假形成長天數休假，是全年最值得操作的檔期。

228連假請假攻略：請 4休 9

228 本身已有 3 天連假，只要請 3 月 2 日到 3 月 5 日，就能從 2 月 27 日一路休到 3 月 7 日，直接放大成 9 天假期，適合安排出國行程。

圖片來源：官方
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清明連假攻略：請3 休 9

清明連假只要再請 4 月7 日到 4 月 9 日，就能從 4 月3日一路休到 4 月 11 日，變成 10 天長假，是春季旅遊最佳時間點。

端午節請假攻略：請4 休 9

端午節落在週三，沒有連假，但只要請 6 月 7 日與 6 月 8 日和6 月 10 日與 6 月11 日，就能從 6 月 5 日一路休到 6 月 13 日，變成 9 天小長假。

圖片來源：官方
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中秋節請假攻略：請 4 休 9

中秋節同樣在週三，沒有連假，但只要請 9 月 13 日與 9 月 14 日和9 月 16 日與 9 月17 日，就能從 9月 11 日一路休到 9 月 19 日，變成 9 天小長假。

國慶日請假攻略：請 4 休 9

國慶日為 3 天連假，只要請 10 月 5 日到 10 月 8 日，就能從 10 月 2 日一路休到 10 月 11 日，形成 9 天長假。

光復節請假攻略：請 4 休 9

光復節落在週一，只要請 10 月 9 日到 10 月 17 日，就能從 10 月 9 日一路休到 10 月 17 日，延伸成完整秋季假期。

行憲紀念日請假攻略：請 4 休 10

年底行憲紀念日為週五連假，只要請 12 月 27 日到 12 月 30 日，就能從 12 月 24 日一路休到 2028 年 1 月 2 日，直接銜接跨年假期。

圖片來源：女子漾製圖
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#連假 #端午節 #國定假日 #提早規劃旅遊 #2027放假

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婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養　花錢從不手軟。女子漾AI製圖
婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養　花錢從不手軟。女子漾AI製圖

在感情裡，有些男人嘴上不太會說愛，卻總是默默用行動證明自己的真心。尤其是願意把最好的留給另一半，甚至在金錢上毫不計較的男人，更容易讓人感受到被珍惜的幸福感。命理觀點中，就有幾個生肖男天生特別寵妻，不僅疼愛老婆，更捨得花錢，只要另一半開心，他們就覺得一切都值得。

今天就來看看，哪3個生肖男最有「寵妻體質」，婚後不只把老婆放在第一位，還甘願當最強後盾，讓另一半過上被捧在手心裡的生活。

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寵妻生肖男1.生肖兔：溫柔體貼，懂得把浪漫藏進日常

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬兔的男人給人的第一印象，往往就是溫柔又細膩。他們不喜歡大張旗鼓地表現愛意，卻很擅長在生活的小細節裡讓另一半感受到被照顧。像是記得老婆喜歡的甜點、默默準備驚喜禮物，或是在她累的時候主動分擔家務，這些看似不起眼的小事，反而最讓人心動。

對屬兔男來說，家庭永遠是人生最重要的核心。他們願意花時間，也願意花金錢去維持家的溫度。只要老婆開心，他們就覺得這筆錢花得值得。比起炫耀自己賺多少，他們更在乎的是，能不能讓另一半過得安心又幸福。

寵妻生肖男2.生肖龍：霸氣寵愛，老婆就是最值得投資的人

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源：Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源：Netflix

屬龍的男人天生自帶氣場，個性自信、有主見，也往往在事業上有不錯的表現。他們對自己要求高，對家人更是從不小氣。尤其在感情裡，屬龍男常常抱持一種很直接的想法：既然愛了，就要給最好的。

他們可能不常甜言蜜語，但會用最實際的方式表達心意。高級禮物、精緻生活、舒適的居住環境，甚至老婆一句隨口提到的願望，他們都可能默默記在心裡，然後替她實現。這種「你值得最好的一切」的寵愛方式，讓不少人直呼根本是理想老公代表。

寵妻生肖男3.生肖蛇：精明會管錢，但該寵的地方從不省

圖片來源：微博
圖片來源：微博

很多人以為屬蛇的男人比較理性，甚至有點精打細算，但其實他們一旦認定了另一半，反而會展現非常可靠的一面。他們不是盲目亂花錢，而是懂得把錢花在真正重要的人身上。

屬蛇男擅長規劃生活，也很會安排家庭財務，讓老婆不必為生活壓力煩惱。他們不一定天天送昂貴禮物，但會確保另一半過得穩定、有安全感。更重要的是，他們懂得照顧伴侶的情緒，知道什麼時候該陪伴、什麼時候該讓對方放鬆。這種成熟又有分寸的愛，往往比一時的浪漫更讓人安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

#星座生肖 #生肖運勢

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