媽媽變怪物該救還是殺？《地下城の怪物先生》母女虐戲太衝擊 周厚安狠下殺手惹淚崩。圖片來源：殺戮天使電影提供

台灣影壇少見的生存怪物類型電影《地下城の怪物先生》還沒上映就先丟出情緒震撼彈。原本以為只是單純怪物闖關片，沒想到最新曝光劇情直接把親情虐到極致，潛力新人夏朧飾演的Lily，誤闖地下城後，好不容易找到失蹤母親，卻發現對方早已變成失控怪物，甚至朝自己撲來，最後由周厚安飾演的角色為了救她，只能狠心出手。這場「女兒親眼看著母親被殺」的情節，讓電影瞬間從生存冒險片升級成人性拷問。

台灣少見怪物電影 不只打怪還有親情虐點

由《一萬公里的約定》導演洪昇揚執導，《地下城の怪物先生》找來楊一展首度挑戰監製與主演雙重身份，搭檔周厚安、夏朧一起闖地下城。電影走的是台灣比較少見的怪物生存題材，但不只是驚悚追殺這麼簡單，還把親情、人性選擇這些情緒全丟進故事裡，尤其這次主打的母女線，比怪物本身還更讓人揪心。

夏朧(左)為了救生病的母親放棄舞者夢想。圖片來源：殺戮天使電影提供

夏朧首挑戰檳榔西施 被騷擾戲份讓她很有感

夏朧這次飾演Lily，原本是有舞者夢的女孩，卻因為媽媽生病，不得不放棄原本的人生計畫，跑去當檳榔西施賺醫藥費，角色設定本身就很沉重，後面還一路從現實困境掉進怪物地下城，人生直接開地獄模式，為了這個角色，夏朧不只學包檳榔，也接受不少武打訓練。

夏朧在片中飾演曾懷抱舞蹈夢的女孩 Lily。圖片來源：殺戮天使電影提供

她坦言拍攝比想像中更辛苦，但打戲拍起來其實很有趣，因為動作指導都會慢慢帶著演員進入狀況，片中一場遭奧客騷擾、被吃豆腐的戲，也讓她特別有感，她坦言，這種被冒犯的經驗，很多女生其實都懂。她說，那種感覺不是什麼戲劇化的大爆發，而是一種很真實的疲憊感，心裡會想「怎麼又來了」，不過如果現實生活真的遇到類似狀況，她不會像角色一樣選擇忍耐。

「我會直接開擴音，讓大家知道發生什麼事。羞恥不應該留在受害者身上，而是該還給做錯事的人。」

當最愛的人變成威脅 你下得了手嗎？

電影最虐的一幕，就是Lily終於找到媽媽，卻發現對方早就不是原本那個人，明明拼了命想救人，最後卻變成必須面對「要不要親手放棄」的選擇。 這也讓《地下城の怪物先生》不只是怪物電影，而是多了一層很現實的人性提問：如果最重要的人變成會傷害你的存在，你會怎麼選？

夏朧媽媽（海兒飾演）變成怪物。圖片來源：殺戮天使電影提供

媽媽變怪物你會救嗎？3位演員答案完全不同

被問到如果現實生活真的遇到最重要的人失控傷人，三位演員給出了完全不同的答案，也剛好對應了這部電影最核心的人性拉扯。夏朧的想法最直接也最理性，她認為第一時間就是保護自己，「立刻離開。怪物不只存在電影裡，現實生活中也可能藏在身邊。我們沒必要把有毒、暴力的人留在身邊，保護自己比較重要。」

周厚安狠心砍殺夏朧怪物母親，讓兩人初識時鬧不合。圖片來源：殺戮天使電影提供

周厚安則坦言，自己可能做不到這麼果斷。對他來說，如果選擇逃開，事後一定會留下遺憾，因此寧可冒險一試。「我應該下不了手，逃走也一定會後悔，所以還是會想辦法救，就算最後失敗也一樣。」

至於楊一展，則從更深的親情羈絆去理解這件事。他透露自己看到劇本時，第一時間想到的就是「目蓮救母」，因此答案也很明確。「如果是我，不管媽媽變成什麼樣，我應該都會選擇救她。」

周厚安救夏朧。圖片來源：殺戮天使電影提供

同樣一道選擇題，有人選擇自保、有人選擇拯救，也有人無論如何都放不下親情，這也讓《地下城の怪物先生》不只是怪物電影，更像是一場關於愛、責任與人性的情感拷問。

《地下城の怪物先生》將於5月22日上映。