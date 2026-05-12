ADHD孩子狂吃魚油有用嗎？醫師：因人而異，先了解孩子缺不缺

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孩子坐不住、老是分心，不少家長第一時間選擇幫孩子補充魚油，希望改善注意力不足的症狀。不過醫師提醒，雖然魚油常被視為天然又安全的護腦補充品，但近年研究顯示，Omega-3對ADHD症狀的幫助有限，不能取代正式醫療評估與治療。

身心科醫師鄭佳益指出，魚油對ADHD的效果因人而異，關鍵在於孩子體內的Omega-3濃度是否真的不足。若孩子本身並不缺乏，補充後不僅沒有幫助，衝動控制甚至可能變得更差。

家長狂找營養補充品，恐錯過黃金治療期

一個九歲的孩子，因上課分心、作業經常漏寫，被診斷為注意力不足過動症後，家長上網搜尋ADHD的營養補充品，希望能「自然改善」。

但吃了幾個月後，孩子在學校的狀況與衝動控制仍沒有明顯進步，於是求助身心門診，心想是不是牌子不對，還是劑量不足。

鄭佳益醫師指出，診間中有不少類似個案，許多家長希望先嘗試營養補充品，但若只依賴它，可能花了錢又得不到治療的效果。

ADHD不是教養問題，而是大腦調節功能失衡

注意力不足過動症（ADHD）並不是孩子「故意調皮」或「教養不好」，它是一種神經發展疾病。核心問題在於大腦「前額葉皮質（Prefrontal Cortex）」的神經傳導物質分泌不穩定，特別是多巴胺與正腎上腺素的運作效率低落。

鄭佳益醫師解釋，可以把大腦比喻為負責調度全台列車的「高鐵行控中心」：

前額葉皮質 ：是行控中心的「總指揮官」，負責下達指令（專注）與踩煞車（克制衝動）。

：是行控中心的「總指揮官」，負責下達指令（專注）與踩煞車（克制衝動）。 多巴胺等神經傳導物質：是總指揮官手上的電路訊號。

在ADHD孩子的大腦裡，指揮官很努力，但電路常常沒電或斷訊。指令傳不出去，鐵軌上的列車自然就會橫衝直撞（過動、衝動），或偏離軌道（分心）。

魚油對ADHD孩子效果因人而異

早期研究曾指出吃魚油有效，但可能是因為樣本較少，且魚油味道明顯，可能影響評量者的主觀評分而缺乏高品質的研究。

根據2023年（Cochrane Review）的結論：補充多元不飽和脂肪酸（魚油）對於改善ADHD的分心或過動和安慰劑相比沒有顯著差異，尚不足以作為常規治療，原因可能在於並非所有孩子都缺乏omega-3。

中國醫藥大學團隊也曾研究，缺乏omega-3的孩子，補充可以改善專注力，但沒有缺的小孩，即使補充也幫助不大。因此鄭佳益醫師建議，先檢驗孩子omega-3的濃度，再決定是否補充。

此外，鄭佳益醫師分享，若孩子討厭魚油的味道，也可以用藻油取代。魚類本身不會製造omega-3，也是透過攝取藻類來獲得。藻油相較魚油的味道更易接受，且可以避免重金屬（如鉛、汞、鎘）、工業汙染物（多氯聯茉、DDT、戴奧辛）、塑膠微粒的風險。

ADHD治療仍以藥物與行為治療為主

鄭佳益醫師強調，若孩子確診ADHD，目前國際治療指引仍建議主要的治療方式為「藥物」搭配「行為治療」。

藥物介入： 用藥是最直接有效的工具。它能快速修復大腦訊號，讓孩子有能力靜下心來。

用藥是最直接有效的工具。它能快速修復大腦訊號，讓孩子有能力靜下心來。 行為治療： 當藥物發揮作用，孩子的大腦準備好了，這時教導他們情緒調節、時間管理技巧，以及家長正向教養的溝通，才能真正發揮1+1>2的協同效應。

許多家長都希望以副作用較低的方式幫助孩子，鄭佳益醫師也提醒家長不用擔心採取醫療介入，多數孩子在接受醫療協助後，都能在學業與人際上獲得顯著改善，也幫助恢復學習能力與重拾自信心。

關於作者：周伯翰身心醫學診所 鄭佳益醫師