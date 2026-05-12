不只《秒殺愛情》！蔡元彬6部必看代表作，「這部」直接拿下百想新人獎。圖片來源：나무위키、SBS

《秒殺愛情》讓蔡元彬一夕爆紅，但如果你只認識她在劇中的時尚女王形象，那真的太可惜。她的戲路其實從冷血、動作到青春校園全都踩過，甚至早在爆紅前就已經默默累積一票死忠粉。

圖片來源：나무위키

以下這份「入坑必看片單」，直接帶你看懂她為什麼被封為新一代最強潛力女主。

《秒殺愛情》蔡元彬片單1.《如此親密的背叛者》

圖片來源：나무위키

在《如此親密的背叛者》（2024）中，蔡元彬飾演神祕高中生張夏彬，這部作品也被視為她演藝生涯最關鍵的轉捩點。她與影帝韓石圭飾演父女，兩人之間充滿猜忌與試探的關係，讓整部劇瀰漫著壓迫感十足的心理戰氛圍。

圖片來源：나무위키

蔡元彬以極度內斂卻充滿張力的演技，成功撐起角色的複雜性，讓觀眾始終無法看透她的真實意圖，也正因為這樣的表現，讓她一舉拿下百想藝術大賞女子新人獎，正式躍升為備受關注的新生代實力演員。

《秒殺愛情》蔡元彬片單2.《秒殺愛情》

圖片來源：나무위키

在《秒殺愛情》（2026）中，蔡元彬飾演時尚帶貨女王譚曳真，這也是她目前最具代表性的作品之一。她將角色的自信與專業詮釋得相當到位，同時在面對感情時又多了幾分反差的可愛，讓整個人物更有層次。

圖片來源：나무위키

劇中蔡元彬的穿搭與造型話題不斷，幾乎每一集都引發討論，而與安孝燮之間的互動更是火花十足，從針鋒相對到逐漸靠近的情感變化自然流暢，成功塑造出一個既幹練又迷人的現代職場女性形象。

《秒殺愛情》蔡元彬片單3.《魔女二部曲：另一個她》

圖片來源：Daum

在《魔女二部曲：另一個她》（2022）中，蔡元彬飾演冷酷的「土偶少女」，雖然戲份不算最多，卻憑藉強烈存在感讓人一眼記住。

蔡元彬在片中展現俐落乾淨的動作身手與穩定氣場，幾乎看不出新人痕跡，尤其那種帶著距離感、近乎藐視一切的眼神，更成為角色最大記憶點，也讓不少觀眾第一次注意到她獨特的「高級感」外型與冷調魅力。

《秒殺愛情》蔡元彬片單4.《人魚王子：The Beginning》

圖片來源：나무위키

在《人魚王子：The Beginning》（2020）中，蔡元彬飾演趙亞拉，這部早期青春網劇呈現她出道初期最清新的一面。

圖片來源：나무위키

當時的蔡元彬氣質帶著純粹與些許稚氣，在角色中細膩詮釋初戀的悸動與不安，那種小心翼翼卻又真實的情緒轉折，讓人很容易產生共鳴。她與文彬的搭檔也為劇情增添不少看點，兩人之間自然的互動與青春氛圍，成為不少觀眾心中難忘的校園戀曲。

《秒殺愛情》蔡元彬片單5.《Twenty-Twenty》

圖片來源：나무위키

在《Twenty-Twenty》（2020）中，蔡元彬飾演白藝恩，這部由《A-TEEN》團隊打造的青春網劇，描繪一群剛滿20歲的年輕人，在夢想與現實、自由與界線之間反覆拉扯的成長過程。

蔡元彬以俐落短髮造型登場，個性率性直爽、重情重義，不走甜美路線卻意外圈粉，成為許多觀眾心中的「帥氣學姊」。也正是這個角色，讓她在網路劇圈迅速打開知名度，被封為「女心收割機」，成為認識她早期魅力與中性氣場的關鍵作品。

《秒殺愛情》蔡元彬片單6.《告白攻擊》

圖片來源：나무위키

在《告白攻擊》（2023）中，蔡元彬飾演毒舌又冷靜的學霸姜京珠，故事圍繞在一對大學校園死對頭展開，男主角原本為了打擊她而策劃「告白攻擊」，沒想到在一來一往的鬥嘴與較勁中，感情逐漸失控、假戲真做。

這部作品最大的驚喜，在於蔡元彬徹底顛覆過往偏冷調的形象，將一個表面理性、內心卻帶點荒謬幽默感的角色詮釋得極具層次，時而毒舌、時而無厘頭，節奏拿捏精準，笑點自然不做作，也因此憑藉這部戲拿下KBS演技大賞特別劇獎，展現出令人意外的喜劇潛力。