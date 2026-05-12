2026-05-12 10:52 女子漾／編輯ANDREA
眼神會勾人！陸劇「腹黑又帥氣」男主TOP5：張凌赫瘋批指數滿格，這一位簡直是純愛戰神！
古裝劇裡最怕男主長得帥，更怕他「心機深」！比起正直木訥的翩翩君子，現在大家更愛那種帶點危險氣息、手段狠戾卻只對女主溫柔的「腹黑狼系男」，更有一種霸道魅力感，這次幫大家整理網評最迷人的腹黑男主TOP5，快來看看誰才是你的心頭好！
TOP1：《墨雨雲間》蕭蘅（王星越 飾）
說到2024年的腹黑代表，絕對不能漏掉肅國公蕭蘅！這部劇的亮點在於「極限拉扯」的曖昧感，蕭蘅從一開始的冷眼旁觀到後來的傾力相助，每一步都在他的算計之中。王星越把那種玩世不恭卻又深不可測的氣質演活了，尤其是他拿著扇子、眼神充滿探究的模樣，簡直是「奪魂鋸」。大家最愛他的原因，莫過於他在權謀中保有的一絲純情，這種「全天下我只在乎你」的偏愛，誰能不淪陷？
TOP2：《寧安如夢》謝危（張凌赫 飾）
謝危可以說是「瘋批腹黑」的教科書！這部劇的亮點在於重生後的命運翻轉，而謝危那種近乎偏執的掌控欲，讓人看得又愛又怕。他表面是優雅的帝師，內心卻藏著復仇的火焰。張凌赫在劇中展現了層次豐富的「眼神殺」，那種瘋起來連自己都殺的狠勁，反而激發了觀眾的保護欲。男主角這種危險又迷人的魅力，直接把「腹黑男」的門檻拉高了一個檔次。
TOP3：《星漢燦爛．月升滄海》凌不疑（吳磊 飾）
凌不疑是那種「人狠話不多」的腹黑類型。這部劇最精彩的莫過於他為了復仇隱忍多年的心路歷程。他對女主程少商的愛是霸道且帶有侵略性的，為了守護她，他不惜背負罵名、甚至與全世界為敵。吳磊在劇中的打戲帥出新高度，那種冷血將軍與深情男友的極致反差，讓無數「月升女孩」在坑底躺平。他讓人喜愛的原因很簡單：給足了安全感，雖然腹黑，但他的底色是守護。
TOP4：《蒼蘭訣》東方青蒼（王鶴棣 飾）
誰說腹黑一定要玩弄權謀？像月尊大人這種「老子天下第一」的直球腹黑也超迷人！《蒼蘭訣》的亮點在於打破傳統仙俠劇的套路，東方青蒼從斷情絕愛到為愛逆天改命，轉變極具張力。他那種「本座的人誰敢動」的霸氣，配合王鶴棣驚豔的古裝顏值，完美詮釋了什麼叫傲嬌又深情的腹黑。那種不講道理的護短，正是廣大劇迷最受不了的致命誘惑。
TOP5：《長樂曲》沈渡（丁禹兮 飾）
被稱為「白無常」的內衛府大閣領沈渡，一出場就是冷酷、毒舌加腹黑的組合。這部劇以先婚後愛和探案為主軸，沈渡在過程中不斷被女主感化。他的腹黑體現在對於局勢的精準判斷，以及對女主試探時的各種小手段。丁禹兮細膩的演技把沈渡那種「口嫌體正直」的神情捕捉得非常到位。這種從冰山到暖男的演變過程，正是男主角讓人欲罷不能的原因！
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