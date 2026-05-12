2026-05-12 10:31 女子漾／編輯ANDREA
《21世紀大君夫人》將完結！IU含淚提離婚虐哭全網，邊佑錫霸氣護愛「這樣更可愛」
《21世紀大君夫人》了由IU與邊佑錫主演的Disney+黑馬神劇，不僅在全球44個地區強勢霸榜Top 10，最新一集更是飆出15.4%的超狂收視！隨著契約婚姻曝光，劇情進入最虐心的最高潮。馬上跟著小編來看看最新的劇情亮點與超甜幕後花絮，準備好面紙迎接大結局吧！
教科書級虐戀！IU含淚提離婚，邊佑錫愛妻濾鏡全開
劇中，成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）的契約婚姻慘遭全網公審。熙周為了不讓心愛的人受牽連，委曲求全獨攬責任，最讓全網心碎的一幕，莫過於她緊緊擁抱著大君，卻哽咽吐出：「我們離婚吧」。這段充滿破碎感的細膩演技，真的讓人跟著淚崩！不過在幕後花絮中，邊佑錫笑說當時還以為是甜蜜的擁抱，沒想到在最艱難的時候慘被分手，但他下一秒立刻套上超厚濾鏡甜蜜告白：「這樣的行為竟然讓熙周更可愛了！」這波神發言簡直直接閃瞎眾人。
30公分最萌身高差！火辣吻戲狂NG全因「太難解」？
挺過虐戀，兩人終於打破身分束縛大膽認愛！熙周含淚告白並主動火辣獻吻：「這樣你不喜歡嗎？」讓螢幕前的粉絲們瘋狂尖叫。但唯美畫面背後卻笑料百出，由於兩人有著近30公分的超萌身高差，IU怎麼踮腳都親不到，最後只好出動「小板凳」神救援！加上導演要求邊親吻邊脫去外衣，大君的古裝外袍繫帶卻瘋狂打結解不開，讓兩人無奈投降大喊：「先把繩子解開再拍啦！」反差萌的片場互動絕對必看。
反派竟是狂熱Uaena！大結局火海生死未卜
除了男女主角火花四射，劇中飾演城府極深大反派的趙在允，私下竟然是IU的超級鐵粉！他不僅拿著應援棒看過演唱會，還曾在片場因為雙方保母車長太像，不小心誤上了IU的車。兩人四目相交的瞬間無比尷尬，大前輩嚇到瘋狂道歉的超糗事蹟，讓粉絲直呼太可愛了！
不過回到緊湊的劇情，隨著理安大君準備登基，反派們竟聯手策劃了一場便殿大爆炸！看著大君受困於熊熊火海，熙周崩潰恐慌的模樣也讓觀眾懸著一顆心。大君能否平安脫險？兩人能不能迎來專屬他們的Happy Ending？5月16日的最終大結局，各位太太們絕對要死守本放！
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