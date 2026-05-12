張藝謀《主角》開播掀熱議！劉浩存×竇驍虐戀太揪心 王菲開嗓7大看點一次看。圖片來源：官方微博

由張藝謀首度擔任電視劇監製的年代陸劇《主角》開播後話不斷！改編自茅盾文學獎同名小說，再加上劉浩存、張嘉益、秦海璐等實力派卡司坐鎮，開播前就被視為「年度國劇大作」。隨著劇情正式展開，關於女性成長、戲曲傳承與時代變遷的厚重敘事，也讓觀眾越追越上頭。

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以下整理《主角》七大必看亮點。

《主角》看點1.跨越 40 年的時代史詩

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故事圍繞女主角憶秦娥展開，她從秦嶺山區的放羊女孩，被舅舅帶進劇團後一路從燒火丫頭做起，最終站上舞台成為「秦腔皇后」。這不只是逆襲劇情，更是一段與時代緊密交織的人生軌跡，從劇團興盛到沒落，角色命運幾乎與傳統戲曲的興衰同步推進，讓整體故事多了一層厚度。

《主角》看點2.劉浩存的「大女主」轉型之作

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其實劉浩存本身就是近年備受關注的新生代女演員，出身北京舞蹈學院，因被張藝謀相中，以電影《一秒鐘》出道，被視為新一代「謀女郎」。之後她接連出演《懸崖之上》與《送你一朵小紅花》，憑藉清新氣質與自然演技打開知名度，不過過往多以少女角色為主。

這次在《主角》中，她幾乎是「一人撐全劇」，角色從少女一路演到中晚年，情緒與狀態轉換極大。她不只提前接受戲曲訓練，更在細節上呈現出角色隨人生歷練逐漸沉澱的變化，尤其後期眼神轉為內斂冷靜，成功擺脫過往清新形象，也被不少觀眾視為演技突破之作。

《主角》看點3.演技派的「神仙打架」

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《主角》另一大亮點在於群戲厚度。張嘉益飾演的胡三元是帶領女主入行的關鍵人物，秦海璐飾演的花彩香則個性鮮明、張力十足。再加上竇驍、王曉晨等人加入，每個角色都帶著執念與掙扎，讓整部劇不只是主角成長史，而是完整呈現一個戲班的命運縮影。

《主角》看點4.極致的秦腔戲曲美學

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不同於一般戲曲題材，《主角》將秦腔真正融入敘事，不論唱腔、身段還是舞台設計都高度還原，甚至邀請非遺傳承人參與指導。再搭配陝西方言與實景拍攝，讓整體呈現出濃厚在地文化質感，也讓觀眾更能理解傳統藝術在時代變遷中的掙扎。

《主角》看點5.張藝謀監製 畫面質感直逼電影

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作為張藝謀首次監製的電視劇，《主角》在視覺上展現出極強的電影質感。這位曾執導《十面埋伏》的導演，一向以極致光影與畫面美學聞名，也讓整部劇從一開始就拉高了視覺標準。無論是戲台上明暗交錯的燈光、黃土高原的粗獷地景，還是不同年代劇團的細節還原，都帶有高度設計感，讓「舞台與人生交錯」的主題更具沉浸感，也成為不少觀眾一追就停不下來的關鍵原因之一。

《主角》看點6.王菲睽違23年獻聲

開播前最受關注的亮點之一，就是王菲演唱主題曲。她標誌性的空靈嗓音與劇情中的人生浮沉完美契合，再加上與張藝謀的再度合作，成功替整部劇拉高討論度，甚至未播先紅。

《主角》看點7.竇驍情感線成催淚關鍵

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竇驍其實是不少觀眾熟悉的實力派男演員，早年同樣因張藝謀執導的電影《山楂樹之戀》出道，以乾淨氣質與深情形象打開知名度。之後他在《狼圖騰》、古裝劇《楚喬傳》以及《良辰好景知幾何》中累積人氣，擅長詮釋帶有情感壓抑與內心掙扎的角色。

在《主角》中，竇驍飾演的劉紅兵，是憶秦娥生命中最重要的情感角色之一，兩人從年少心動到最終錯過，情感轉折極具張力。這條線不只是愛情，更是理想與現實碰撞的縮影，也成為劇中最讓觀眾共鳴的情緒出口。