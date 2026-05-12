2026-05-12 08:58 引新聞
跨界「飲」領解壓商機！喫茶小舖攜手佐登妮絲讓辦公氣氛秒放鬆
五月母親節商機引爆手搖飲戰火，各大品牌狂推買一送一、消費折扣等活動，搶攻消費市場商機。知名連鎖茶飲「喫茶小舖」與美容業巨頭「佐登妮絲」攜手聯合行銷活動！竟也造成品牌「辦公室異象」；照片中男上班族臉上敷著面膜緊盯電腦螢幕，一邊吸著手搖飲。這張讓男同事集體「面目全非」的照片，正因品牌自5月12日起聯手推出的「穀Night・水潤時光」買飲料送面膜活動，員工喝著新品飲料並試用面膜，成功將「手搖飲」轉化為補水保養品，同步引發社群熱烈討論。
打破保養性別框架！男同事也要「愛面子」
誰說保養是女性專屬？喫茶小舖跳脫傳統框架，鎖定高壓職場族群，透過與佐登妮絲的強強聯手，提倡「職場縮時保養紓壓術」既然下午茶一定要喝，何不邊喝邊保養？ 照片中男同事展現的正是上班族追求效率的保養態度。這種看似違和卻又不失合理性的職場碎片，引發網友熱烈討論：「這是在台灣嗎?」「可能是在午休時間敷吧」「時間管理大師」「挺好笑 但確實是枯燥工作的救贖…」
「零咖啡因」補水神隊友！讓全齡層都能無負擔享受放鬆時光
此次活動新品「黃金美穀」系列，主打零咖啡因與健康機能，包含「黃金美穀」、「穀香冬瓜」與「穀香鮮奶」。 此系列最大的特色是融合十種穀物精華的琥珀色茶湯，濃郁烘焙香氣中帶著回甘不膩的潤喉尾韻；另一款「穀香鮮奶」，則是以黃金比例融合醇厚的乳香與穀物風味，入口絲滑、層次鮮明。適合對咖啡因敏感的失眠族、孕媽咪、孩童或年長者，即使在午後或晚間喝，也能無負擔地享受補水解渴的放鬆時刻。
5/12起限時寵粉，買飲料送面膜，加碼千元護膚體驗
喫茶小舖總部表示：「我們希望這次兩品牌的合作可以將手搖飲結合日常保養，給予顧客更多情緒價值。」以「零咖啡因穀飲」加乘「紓壓儀式體驗」，讓顧客在午後至晚間時段，也能享用無負擔的飲品實現「內在補水、外在保養」的雙重呵護。今年五月，喝飲料拿面膜慰勞媽咪，還能找同事一起體驗「辦公室紓壓儀式感」！
【水潤時光・限時三重寵粉禮遇】
- 第一重｜門市買 2 送 1：自 5 月 12 日至 6 月 10 日，於全台喫茶小舖門市購買「黃金美穀系列 L 杯」任兩杯，即可免費獲贈「佐登妮絲水搖滾保濕面膜」乙片。
- 第二重｜線上加碼抽千元體驗券： 6 月 10 日前，掃描店內海報 QR CODE，至喫茶小舖官網「喫茶新訊」登錄含黃金美穀系列的發票號碼，就有機會抽中每張價值2,500元的佐登妮絲「臉部護膚」或「背部舒壓」體驗券，中獎者可憑兌換碼，致電佐登妮絲全台直營門市預約頂級保養禮遇（限女性顧客體驗）。
- 第三重｜新客專屬優惠：首次加入佐登妮絲商城的會員，可享首購現折 100 元與免運優惠。邀請大家一起顧好面子，也讓肌膚水亮亮！
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