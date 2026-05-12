【風水博士眼中的淡江大橋】五個讓北台灣風水開始轉動的關鍵

2026-05-12 05:01 谷帥臻
谷帥臻老師：淡江大橋五眼風水(GPT製圖)
谷帥臻老師：淡江大橋五眼風水(GPT製圖)

▌2026/5/12，淡江大橋正式通車

​大部分人看到的，是交通變方便。淡水到八里，不必再繞遠路。但我看到的，不只是一座橋。我看到的，是北台灣水岸的氣運，正在翻轉。有些建設，只是讓人更快到達。有些建設，會讓一個地方重新被看見。淡江大橋，就是後者。


▌為什麼盯著這座橋看這麼久？

​我研究台灣百座廟宇風水超過十年，看的不只是羅盤上的度數，而是山怎麼圍、水怎麼流、人怎麼聚，一個地方的氣如何進來，又如何散掉。淡水河口，從小到大我來過很多次。每次來，總覺得這裡很美，卻差一口氣。山有了、水有了、夕陽有了、歷史文化也有了。但就是差那麼一口氣。今天，那口氣，終於補上了。


▌看見五眼風水，五種開始改變氣場的關鍵

★【第一眼】羅星塞水口，守門將歸位，氣不再一洩而空

淡水河一路匯聚台北盆地的人流、財氣與生氣，最後從淡水與八里之間流向大海。這個地方，在風水上叫做「水口」。水往外流，氣容易跟著散。傳統風水巒頭非常重視「羅星塞水口」河流出口若有島嶼、沙洲、山丘，或某個明顯地標能站在水口正中央，氣就不會一口氣散盡。羅星的角色，是守門將。不是把水堵住，而是站在門口正中央，讓氣出得有情、散得有度。古代的羅星是天然地形。現代城市裡，橋塔、地標建築，也可以成為新的人工羅星。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，正好屹立在淡水河出海口的水口中央。它就是北台灣等了幾百年的那個守門將。過去水口敞開，氣一路散向大海。今天，終於等到有人來守了。


★【第二眼】下手砂有攔，護衛到位繁華留得住

​光有守門將還不夠。風水講究的是「一守、一護」，缺一不可。守門將擋住正面，護衛則要守住側翼，這就是「下手砂」的角色。下手砂，指的是水流出去方向的側邊地勢。側邊若有山形、岸線能往內收攏，氣就不會從旁邊漏掉，才能真正聚得住。八里那一岸，有山勢、有岸線、有河口的自然轉折。淡江大橋從淡水延伸至八里，把兩岸重新扣在一起，強化了側邊護衛的形勢。羅星守正門，下手砂護側翼。兩道防線同時到位，淡水河口的氣，才算真正有了完整的格局。氣守得住，人才留得住。人留得住，繁華才不只是路過。

★【第三眼】橋塔雙手合十為台灣祈福的設計意志

​這不是風水師的詮釋，是建築師刻進設計語言裡的意志。這座橋由 英國籍Zaha Hadid 建築師事務所操刀，設計核心概念為「在河海交會處的靜謐舞者」。團隊以三股力量為靈感：淡水夕照之美、舞者曼妙律動、觀音山的宗教禮讚。三者融為一體，將建築藝術與工程技術凝聚在淡水河口，成就一座獨一無二的橋。為了守護名列「台灣八景」的淡水夕照，設計團隊採單塔不對稱大跨徑斜張橋，降低構造量體、減少落墩數，讓橋體以最輕盈的姿態，與淡水山海夕照融合成一幅絕美的風景。

​高達211公尺的主橋塔，以雙手合十的意涵，傳遞為台灣祈福的理念，向上延展，如同浴火重生的鳳凰，昂翅向天際飛翔。鳳凰，在風水中象徵重生、騰飛與旺氣。一座橋塔，以鳳凰之姿昂立水口，雙手合十為這片土地祈福。巒頭風水看形，形有情，則氣有情。這樣的形，這樣的氣，落在北台灣的水口，有福了。

★【第四眼】十萬人潮健行踩地，為民俗旺宅吉兆

​風水不是只有地形，還有人氣。旺地不是自然生成的，是人走出來的。傳統新居落成，第一件事就是旺宅，讓人走進來，用腳踩活地氣，用人氣帶動宅氣，讓空間從冷冰冰的建築，變成有生命的場域。淡江大橋正式通車之前，新北市開放民眾健行上橋。十萬人，走上了淡江大橋健行踩地氣。正式通車之前，這座橋已被十萬人的腳步喚醒。這個畫面，在傳統民俗裡有一個非常具體的對應叫做「入宅旺氣」。旺氣吉氣，提前啟動了。好的開始，是最強的風水。正式通車這一天，是定錨，是發動，更是印證。起頭旺，則全程旺

★【第五眼】九離運與一坎運，北台灣水岸時代即將來臨

在風水學時間軸，現正值三元九運中的九離火運，與未來一坎水運交疊的關鍵時期。九運屬火，重視光、影像、美學、科技與能見度。淡江大橋有高度、有線條、有光影、有速度感，現在出世，完全符合九運的氣質。接下來的一坎運，屬水。水主流動、主財、主變化。北台灣——淡水、八里、北海岸這整條水岸帶，正對應坎卦的方位與氣場。一坎未來運到來，水岸地帶最容易崛起。淡江大橋通車後，淡水與八里路程縮短約15公里，車程直降至5至10分鐘，更有效疏解關渡大橋與台2線長年壅塞。路一順，人就願意來。人一來，商機才有機會聚。商業活了，工作才會變多。工作多了，人口才可能留下。

▌這不是巧合，這就是風水

​空間早就備好了，時間，今天終於到了。很多人以為風水只是看地形。其實風水研究的，從來就是兩件事：時間，與空間。​風，是時間的流動。水，是空間的凝聚。風水，是時間與空間交織的學問。空間決定氣從哪裡來、往哪裡去。時間決定氣什麼時候到、能不能留。淡水的山，沒有移動過。淡水的水，沒有改道過。那片夕陽，幾百年前就落進河海之間，幾百年後依然燒紅整片天。這個空間，一直都在。是時間的流轉，帶來了橋。橋，帶來了人。人，讓氣活了。天時、地利、人和，今天，三者同時到位了。橋通了，氣也動了。水口有守，北台灣，開始旺了。


▌最後，我想為這座橋說一句話

風水記錄的，是更長遠的事。一個地方，如何在某一天，悄悄地開始轉運。淡江大橋，站在河與海交會的地方，守住水口，接起兩岸，承接夕陽。橋塔如鳳凰昂翅，雙手合十，日夜為這片土地祈福：願橋上往來的人，平安順遂。願淡水與八里，因這座橋重新旺起來。願北台灣水岸，氣聚、人聚、財也聚。

2026/5/12，歷史記錄了通車這一刻。

淡水的美景一直都在，同一山海空間，時間不斷前進，出現了橋，湧入了人潮 —— 這，就是風水。

文／谷帥臻　風水設計學博士

#淡江大橋#風水#羅星塞水口#下手砂#谷帥臻#風水設計學博士


谷帥臻

谷帥臻

風水設計學博士；風水命理老師；東方玄學術數 真理大學宗資系講師；文化大學推廣教育講師；中華道教學院講師；保安宮大道書院講師 企業/陽陰宅/風水設計；八字；奇門遁甲；卜卦；擇日；姓名；開運；演講；教學

#淡水 #交通 #台灣

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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

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#逐玉 #丞磊 #愛奇藝 #王楚然 #蜜語紀 #張凌赫 #陸劇片單 #陸劇推薦 #佳偶天成 #冰湖重生

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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2026-05-06 08:33 女子漾／編輯ANDREA
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有時候比起開盲盒看新劇，更讓人想一看再看一些神級陸劇！這次就幫大家精選了6部網友公認「永遠看不膩」的陸劇片單，從極致拉扯的古裝虐戀、輕鬆下飯的甜寵劇，到治癒人心的現代浪漫通通有～快來看看你的私藏清單有沒有上榜吧！

推薦1. 古裝宮鬥天花板：《甄嬛傳

說到看不膩，這部絕對是霸榜第一名！《甄嬛傳》已經不僅僅是一部劇，更像是一門「顯學」，娘娘們的明爭暗鬥、超犀利的台詞金句，每一次重刷都能發現導演埋藏的新細節。不管從哪一集開始切入看，都能無縫接軌，絕對是配飯必備的神級之作。

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推薦2. 宅鬥與生活美學：《知否知否應是綠肥紅瘦》

如果說《甄嬛傳》是轟轟烈烈，那《知否》就是細水長流。看著明蘭從隱忍退讓到當家作主的過程，充滿了為人處世的智慧。劇中關於家庭瑣事、婚姻經營的刻畫非常寫實，溫馨的煙火氣息讓人看著看著心裡就平靜了下來，是一部越嚼越香的佳作。

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推薦3. 宿命感的極致拉扯：《寧安如夢

喜歡看極致推拉和宿命感的人，絕對會在坑裡躺平！張凌赫飾演的帝師謝危，那種帶著偏執與瘋狂的深情，配上姜雪寧重活一世的清醒，兩人的對手戲真的張力拉滿。每一次看他們在愛恨邊緣試探，都會被那種「非你不可」的情感深深擊中，二刷依然超上頭！

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推薦4. 零負擔療癒小甜餅：《卿卿日常

生活壓力大時，就需要這種純度100%的小甜劇來回血！田曦薇的甜美笑容加上靈動的演技，簡直是行走的維他命。這部劇最棒的地方在於「拒絕狗血雌競」，女孩們互幫互助的閨蜜情誼溫馨又搞笑，輕鬆幽默的節奏讓人嘴角就沒放下來過。

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推薦5. 純愛戰神的心動圖鑑：《偷偷藏不住

現代甜寵劇的重刷首選！段嘉許和桑稚從暗戀到雙向奔赴的過程，細膩地拍出了少女情竇初開的悸動與酸澀。沒有多餘的誤會和虐心，只有滿滿的寵溺與溫柔，每次重看，都還是會被那種純粹的初戀氛圍精準爆擊，少女心直接氾濫。

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2026-05-05 10:08 女子漾／編輯周意軒
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方

2027年（民國116年）行事曆曝光，不少人第一眼就發現「連假真的變少了」。除了清明連假有4天，其餘多數假期集中在3天，甚至端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假。不過，只要掌握幾個關鍵時間點，還是有機會把零散假期放大成長假。以下整理2027年完整國定假日與連假分布，想提早規劃旅遊或請假的人可以先存起來。

圖片來源：官方
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2027年（116年）國定假日一覽

元旦：1/1（五）～1/3（日），休 3 天

春節假期：2/4（四）～2/10（三），休 7 天

和平紀念日：2/27（六）～3/1（一），休 3 天

兒童節＋清明節：4/3（六）～4/6（二），休 4 天

勞動節：4/30（五）～5/2（日），休 3 天

端午節：6/9（三），休 1 天（無連假）

中秋節：9/15（三），休 1 天（無連假）

教師節：9/28（二），休 1 天（無連假）

國慶日：10/9（六）～10/11（一），休 3 天

光復節：10/23（六）～10/25（一），休 3 天

行憲紀念日：12/24（五）～12/26（日），休 3 天

2028元旦：12/31（五）～1/2（日），休 3 天

圖片來源：行政院官網
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請假攻略一次看

元旦請假攻略：免請假休 3 天

2027 年元旦落在週五，直接形成 3 天連假，不用請假就能從 1 月 1 日一路休到 1 月 3 日，適合安排跨年後的小旅行或補眠行程。

春節請假攻略：請2休 11

雖然春節本身只有 7 天，但只要請 2 月 11 日（四）到 2 月 14 日（日）前的 2/11～2/14 調整4天（或依公司彈性安排2/15～2/18工作日區段），就有機會把假期延伸至 2 月中下旬，甚至串接228連假形成長天數休假，是全年最值得操作的檔期。

228連假請假攻略：請 4休 9

228 本身已有 3 天連假，只要請 3 月 2 日到 3 月 5 日，就能從 2 月 27 日一路休到 3 月 7 日，直接放大成 9 天假期，適合安排出國行程。

圖片來源：官方
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清明連假攻略：請3 休 9

清明連假只要再請 4 月7 日到 4 月 9 日，就能從 4 月3日一路休到 4 月 11 日，變成 10 天長假，是春季旅遊最佳時間點。

端午節請假攻略：請4 休 9

端午節落在週三，沒有連假，但只要請 6 月 7 日與 6 月 8 日和6 月 10 日與 6 月11 日，就能從 6 月 5 日一路休到 6 月 13 日，變成 9 天小長假。

圖片來源：官方
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中秋節請假攻略：請 4 休 9

中秋節同樣在週三，沒有連假，但只要請 9 月 13 日與 9 月 14 日和9 月 16 日與 9 月17 日，就能從 9月 11 日一路休到 9 月 19 日，變成 9 天小長假。

國慶日請假攻略：請 4 休 9

國慶日為 3 天連假，只要請 10 月 5 日到 10 月 8 日，就能從 10 月 2 日一路休到 10 月 11 日，形成 9 天長假。

光復節請假攻略：請 4 休 9

光復節落在週一，只要請 10 月 9 日到 10 月 17 日，就能從 10 月 9 日一路休到 10 月 17 日，延伸成完整秋季假期。

行憲紀念日請假攻略：請 4 休 10

年底行憲紀念日為週五連假，只要請 12 月 27 日到 12 月 30 日，就能從 12 月 24 日一路休到 2028 年 1 月 2 日，直接銜接跨年假期。

圖片來源：女子漾製圖
圖片來源：女子漾製圖

#連假 #端午節 #國定假日 #提早規劃旅遊 #2027放假

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婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養 花錢從不手軟

婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養 花錢從不手軟

2026-05-04 13:51 女子漾／編輯張念慈
婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養　花錢從不手軟。女子漾AI製圖
婚後最寵老婆！3生肖男把老婆當公主養　花錢從不手軟。女子漾AI製圖

在感情裡，有些男人嘴上不太會說愛，卻總是默默用行動證明自己的真心。尤其是願意把最好的留給另一半，甚至在金錢上毫不計較的男人，更容易讓人感受到被珍惜的幸福感。命理觀點中，就有幾個生肖男天生特別寵妻，不僅疼愛老婆，更捨得花錢，只要另一半開心，他們就覺得一切都值得。

今天就來看看，哪3個生肖男最有「寵妻體質」，婚後不只把老婆放在第一位，還甘願當最強後盾，讓另一半過上被捧在手心裡的生活。

文章目錄

編輯推薦

寵妻生肖男1.生肖兔：溫柔體貼，懂得把浪漫藏進日常

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬兔的男人給人的第一印象，往往就是溫柔又細膩。他們不喜歡大張旗鼓地表現愛意，卻很擅長在生活的小細節裡讓另一半感受到被照顧。像是記得老婆喜歡的甜點、默默準備驚喜禮物，或是在她累的時候主動分擔家務，這些看似不起眼的小事，反而最讓人心動。

對屬兔男來說，家庭永遠是人生最重要的核心。他們願意花時間，也願意花金錢去維持家的溫度。只要老婆開心，他們就覺得這筆錢花得值得。比起炫耀自己賺多少，他們更在乎的是，能不能讓另一半過得安心又幸福。

寵妻生肖男2.生肖龍：霸氣寵愛，老婆就是最值得投資的人

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源：Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源：Netflix

屬龍的男人天生自帶氣場，個性自信、有主見，也往往在事業上有不錯的表現。他們對自己要求高，對家人更是從不小氣。尤其在感情裡，屬龍男常常抱持一種很直接的想法：既然愛了，就要給最好的。

他們可能不常甜言蜜語，但會用最實際的方式表達心意。高級禮物、精緻生活、舒適的居住環境，甚至老婆一句隨口提到的願望，他們都可能默默記在心裡，然後替她實現。這種「你值得最好的一切」的寵愛方式，讓不少人直呼根本是理想老公代表。

寵妻生肖男3.生肖蛇：精明會管錢，但該寵的地方從不省

圖片來源：微博
圖片來源：微博

很多人以為屬蛇的男人比較理性，甚至有點精打細算，但其實他們一旦認定了另一半，反而會展現非常可靠的一面。他們不是盲目亂花錢，而是懂得把錢花在真正重要的人身上。

屬蛇男擅長規劃生活，也很會安排家庭財務，讓老婆不必為生活壓力煩惱。他們不一定天天送昂貴禮物，但會確保另一半過得穩定、有安全感。更重要的是，他們懂得照顧伴侶的情緒，知道什麼時候該陪伴、什麼時候該讓對方放鬆。這種成熟又有分寸的愛，往往比一時的浪漫更讓人安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

#星座生肖 #生肖運勢

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