【風水博士眼中的淡江大橋】五個讓北台灣風水開始轉動的關鍵

谷帥臻老師：淡江大橋五眼風水(GPT製圖)

▌2026/5/12，淡江大橋正式通車

​大部分人看到的，是交通變方便。淡水到八里，不必再繞遠路。但我看到的，不只是一座橋。我看到的，是北台灣水岸的氣運，正在翻轉。有些建設，只是讓人更快到達。有些建設，會讓一個地方重新被看見。淡江大橋，就是後者。

▌為什麼盯著這座橋看這麼久？

​我研究台灣百座廟宇風水超過十年，看的不只是羅盤上的度數，而是山怎麼圍、水怎麼流、人怎麼聚，一個地方的氣如何進來，又如何散掉。淡水河口，從小到大我來過很多次。每次來，總覺得這裡很美，卻差一口氣。山有了、水有了、夕陽有了、歷史文化也有了。但就是差那麼一口氣。今天，那口氣，終於補上了。

▌看見五眼風水，五種開始改變氣場的關鍵

★【第一眼】羅星塞水口，守門將歸位，氣不再一洩而空

淡水河一路匯聚台北盆地的人流、財氣與生氣，最後從淡水與八里之間流向大海。這個地方，在風水上叫做「水口」。水往外流，氣容易跟著散。傳統風水巒頭非常重視「羅星塞水口」河流出口若有島嶼、沙洲、山丘，或某個明顯地標能站在水口正中央，氣就不會一口氣散盡。羅星的角色，是守門將。不是把水堵住，而是站在門口正中央，讓氣出得有情、散得有度。古代的羅星是天然地形。現代城市裡，橋塔、地標建築，也可以成為新的人工羅星。淡江大橋高達211公尺的主橋塔，正好屹立在淡水河出海口的水口中央。它就是北台灣等了幾百年的那個守門將。過去水口敞開，氣一路散向大海。今天，終於等到有人來守了。

★【第二眼】下手砂有攔，護衛到位繁華留得住

​光有守門將還不夠。風水講究的是「一守、一護」，缺一不可。守門將擋住正面，護衛則要守住側翼，這就是「下手砂」的角色。下手砂，指的是水流出去方向的側邊地勢。側邊若有山形、岸線能往內收攏，氣就不會從旁邊漏掉，才能真正聚得住。八里那一岸，有山勢、有岸線、有河口的自然轉折。淡江大橋從淡水延伸至八里，把兩岸重新扣在一起，強化了側邊護衛的形勢。羅星守正門，下手砂護側翼。兩道防線同時到位，淡水河口的氣，才算真正有了完整的格局。氣守得住，人才留得住。人留得住，繁華才不只是路過。

★【第三眼】橋塔雙手合十為台灣祈福的設計意志

​這不是風水師的詮釋，是建築師刻進設計語言裡的意志。這座橋由 英國籍Zaha Hadid 建築師事務所操刀，設計核心概念為「在河海交會處的靜謐舞者」。團隊以三股力量為靈感：淡水夕照之美、舞者曼妙律動、觀音山的宗教禮讚。三者融為一體，將建築藝術與工程技術凝聚在淡水河口，成就一座獨一無二的橋。為了守護名列「台灣八景」的淡水夕照，設計團隊採單塔不對稱大跨徑斜張橋，降低構造量體、減少落墩數，讓橋體以最輕盈的姿態，與淡水山海夕照融合成一幅絕美的風景。

​高達211公尺的主橋塔，以雙手合十的意涵，傳遞為台灣祈福的理念，向上延展，如同浴火重生的鳳凰，昂翅向天際飛翔。鳳凰，在風水中象徵重生、騰飛與旺氣。一座橋塔，以鳳凰之姿昂立水口，雙手合十為這片土地祈福。巒頭風水看形，形有情，則氣有情。這樣的形，這樣的氣，落在北台灣的水口，有福了。

★【第四眼】十萬人潮健行踩地，為民俗旺宅吉兆

​風水不是只有地形，還有人氣。旺地不是自然生成的，是人走出來的。傳統新居落成，第一件事就是旺宅，讓人走進來，用腳踩活地氣，用人氣帶動宅氣，讓空間從冷冰冰的建築，變成有生命的場域。淡江大橋正式通車之前，新北市開放民眾健行上橋。十萬人，走上了淡江大橋健行踩地氣。正式通車之前，這座橋已被十萬人的腳步喚醒。這個畫面，在傳統民俗裡有一個非常具體的對應叫做「入宅旺氣」。旺氣吉氣，提前啟動了。好的開始，是最強的風水。正式通車這一天，是定錨，是發動，更是印證。起頭旺，則全程旺。

★【第五眼】九離運與一坎運，北台灣水岸時代即將來臨

在風水學時間軸，現正值三元九運中的九離火運，與未來一坎水運交疊的關鍵時期。九運屬火，重視光、影像、美學、科技與能見度。淡江大橋有高度、有線條、有光影、有速度感，現在出世，完全符合九運的氣質。接下來的一坎運，屬水。水主流動、主財、主變化。北台灣——淡水、八里、北海岸這整條水岸帶，正對應坎卦的方位與氣場。一坎未來運到來，水岸地帶最容易崛起。淡江大橋通車後，淡水與八里路程縮短約15公里，車程直降至5至10分鐘，更有效疏解關渡大橋與台2線長年壅塞。路一順，人就願意來。人一來，商機才有機會聚。商業活了，工作才會變多。工作多了，人口才可能留下。

▌這不是巧合，這就是風水

​空間早就備好了，時間，今天終於到了。很多人以為風水只是看地形。其實風水研究的，從來就是兩件事：時間，與空間。​風，是時間的流動。水，是空間的凝聚。風水，是時間與空間交織的學問。空間決定氣從哪裡來、往哪裡去。時間決定氣什麼時候到、能不能留。淡水的山，沒有移動過。淡水的水，沒有改道過。那片夕陽，幾百年前就落進河海之間，幾百年後依然燒紅整片天。這個空間，一直都在。是時間的流轉，帶來了橋。橋，帶來了人。人，讓氣活了。天時、地利、人和，今天，三者同時到位了。橋通了，氣也動了。水口有守，北台灣，開始旺了。

▌最後，我想為這座橋說一句話

風水記錄的，是更長遠的事。一個地方，如何在某一天，悄悄地開始轉運。淡江大橋，站在河與海交會的地方，守住水口，接起兩岸，承接夕陽。橋塔如鳳凰昂翅，雙手合十，日夜為這片土地祈福：願橋上往來的人，平安順遂。願淡水與八里，因這座橋重新旺起來。願北台灣水岸，氣聚、人聚、財也聚。

2026/5/12，歷史記錄了通車這一刻。

淡水的美景一直都在，同一山海空間，時間不斷前進，出現了橋，湧入了人潮 —— 這，就是風水。

文／谷帥臻 風水設計學博士

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