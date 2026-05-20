【43歲的她，投資績效帳面翻倍之後傳給我一句話】 —— 關於這波牛市，有件事比「繼續持有」更值得想清楚

▋ 她做了一個很多人羨慕的決定

雅婷今年43歲，有房貸，有孩子，每個月的現金流算得很緊。三年前，介紹她開始定期買幾檔美股科技ETF。她不是股市達人，K線看不太懂，也沒有什麼宏觀分析的習慣，就只是照著做了。這三年，帳面翻了快一倍。

前幾天她傳訊息給我：「現在這個時間點，還可以繼續持有嗎？」語氣裡有一點不安，又有一點捨不得。我懂那種感覺——數字漲的時候，反而最容易開始擔心。這種感覺，很多人都有，卻很少人說得出口。

後來她看到一個新聞，就在這個時候，71歲的傳奇投資人保羅．都鐸．瓊斯（Paul Tudor Jones）接受《CNBC》專訪說話了。這位靠1987年「黑色星期一」前精準做空成名的對沖基金大老說：AI牛市大概只走了50%到60%，他認為還能再跑一到兩年，自己近期也持續加碼AI相關股票。雅婷看到這個消息，又傳來一個鬆了口氣的表情。

我理解。但我想告訴她，這則新聞還有後半段。

▋ 很多人沒讀到的那句話

瓊斯在同一個訪問裡說：「如果股市再漲40%，股市市值佔GDP的比例將達300%到350%……到時候，會出現令人震驚的大幅回調。」目前這個數字已經是252%，而且已遠遠超過2000年網路泡沫高峰時的180%。你以為他在說「可以繼續持有」——他其實同時在說「要想好怎麼走」。

這是讀財經新聞最容易掉進去的陷阱：只抓住自己想聽的那句，把另一半放掉了。

真正看過家庭財務安排現場的人都知道，帳面上最好看的時候，往往也是最多人忘了準備退路的時候。對還在還房貸、還要照顧家庭的你來說，那另一半，可能才是更需要想清楚的事。

▋ 瓊斯說了一半，另一半你要自己想

第一件事：這波行情還有多久，沒有人說得準。

瓊斯說「一到兩年」，是他的判斷，不是保證書。他把AI熱潮類比1980年代PC革命和1990年代網路商業化——兩次的生產力奇蹟都持續了四到五年，現在走了大約一半。

還沒參與的，也許還有空間。但要帶著清醒進場，不是帶著情緒跟風。

第二件事：帳面獲利，跟你真正拿到的錢，是兩件事。

很多人在牛市裡累積了好看的帳面數字，但從來沒想過：什麼時候要把一部分利潤鎖住？出場時的稅務成本算進去了嗎？這筆錢在整體財務規劃裡，是進攻部位還是不能動的底線？

台灣目前雖無資本利得稅，但若投資海外資產，所得申報、匯回時機與遺產計算方式，都是容易被忽略的細節。實際情況仍需依個案與法規判斷，但提早想清楚，永遠比等到要用時才發現來得從容。

看著數字漲，不等於你已經準備好了。準備好，是指你知道在什麼情況下，你會怎麼做。

第三件事：安全網要在牛市裡編好，不是等崩盤才想到。

瓊斯能在1987年全身而退，是因為他在好日子裡就想好了壞日子的劇本。



很多規劃的問題，不會出現在市場高點，而是出現在家人真正需要用到那筆錢的那一天——突然生病、突然失能、突然需要照顧父母——這時候，你的投資帳戶能馬上變現嗎？

保險在財務規劃裡的角色，不是讓你賺更多，而是讓你在壞日子來臨時，還能照著原來的計畫走。

▋ 一個很多人沒想到的問題

雅婷的焦慮，其實有兩層。

第一層是：「這筆錢會不會跌？」這個問題，任何人都會想知道答案。

第二層是：「如果我或家人突然需要用錢，這筆投資能及時到位嗎？」這個擔心，很多人心裡有，卻說不出口。

當投資帳面數字很好看的時候，最容易忘記的，是整體財務結構的平衡——進攻的部位有了，防守的底座呢？如果今天另一半出事，這筆帳戶裡的資產，她知道在哪裡嗎？能順利繼承嗎？稅怎麼算？

「一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。」

這句話，在牛市裡聽起來好像有點煞風景。但見過太多家庭在變故之後才開始整理財務的人，都知道——清楚的安排，是對家人最安靜的體貼。

▋ 回到雅婷的問題

她問：「現在這個時間點，還可以繼續持有嗎？」

我沒有直接給她答案。我請她先回答我幾個問題：

這部分投資佔她整體資產多少比例？如果帳面跌回一年前，她還睡得著嗎？有沒有一塊「就算這邊輸了，也不影響生活」的防守底氣？萬一明天發生意外，家人知道這筆資產在哪裡嗎？

想清楚這些，比「持有還是賣出」更重要。

市場的窗口還開著。在走進去之前，先確認你的安全網編好了——這不是悲觀，是成熟。

「真正的財務準備，是讓自己在好日子裡，就想好壞日子的劇本；讓家人在最混亂的時候，還能照著清楚的路走。」

如果有一天，市場真的走到瓊斯說的那個轉折點，你希望你的財務計畫，是已經準備好迎接它，還是措手不及？

我是 JT，你的引導式財務規劃顧問。我不是投資分析師，但有些想法，想跟你分享。

（文中涉及稅務、保險與資產配置的說明，僅供參考，實際安排仍需依個案狀況與專業人士評估。）