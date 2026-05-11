2026-05-11 17:02 女子漾／編輯王廷羽
EXO高雄演唱會再加場！7月高雄巨蛋連唱2天 搶票時間、必聽神曲一次看
K-POP傳奇男團EXO睽違7年帶著第六次巡演《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》重返台灣，才剛在台北小巨蛋連兩天吸引超過2萬名粉絲朝聖，沒想到演唱會尾聲直接無預警公開高雄巨蛋加場消息，巨大LED直接打出「2026.7.18、2026.7.19 高雄見」，全場尖叫聲滿滿！這篇女子漾幫大家整理EXO高雄演唱會懶人包，準備二刷的粉絲快設好鬧鐘搶票！
文章目錄
EXO回來了！那些年我們一起追的K-POP天團
EXO回來了！那些年我們一起追的K-POP天團
只要提到 K-POP 王者，絕對不能不提 EXO！從出道以來就以超強的世界觀與高完成度的舞台魅力收服大家的心。不管是〈Growl〉、〈Call Me Baby〉還是〈Love Shot〉，每一首都是聽到前奏就會跟著舞動的經典神曲！他們不僅橫掃各大獎項，更是我們心中的「韓流三代團代表」，影響力早就從音樂紅到時尚、影視與全球粉絲圈。
這次巡演名稱《EXhOrizon》代表著「地平線之外的全新篇章」，這場華麗的回歸舞台，正是 EXO 開心宣告邁入下一階段的最佳證明。對粉絲們而言，這場演唱會充滿了欣賞精彩表演的喜悅，同時也是我們久違的情感重聚，意義真的超級非凡！
EXO於5/9、10在台北小巨蛋連唱兩天，吸引超過2萬名粉絲朝聖，近3小時演出幾乎沒有冷場！從〈Monster〉震撼開場，到〈Growl〉、〈Tempo〉、〈Love Shot〉等經典神曲連發，再到〈Don’t Go〉掀起全場手機燈海，完全就是一場大型青春回憶殺。最讓粉絲感動的，還是成員們頻頻用中文互動，從「好久不見！我想你們！」到SUHO甜喊「你們真的漂亮可愛」、燦烈努力用中文聊天，讓現場氣氛一路沸騰，也難怪高雄加場消息一公布，全場瞬間尖叫失控。
EXO《EXhOrizon》高雄場演唱會資訊一次看
EXO《EXhOrizon》高雄場演唱會資訊一次看
EXO PLANET #6 - EXhOrizon in KAOHSIUNG演出日期：2026 年 7 月 18 日（六）、7月19日（日）
演出地點：高雄巨蛋
票價資訊：NTD$ 7,290（VIP套票） / 5,990 / 4,990 / 3,990 / 2,990 / 800
EXO《EXhOrizon》高雄場演唱會VIP福利一次看
EXO《EXhOrizon》高雄場演唱會VIP福利一次看
這次VIP套票真的很有誠意，不只能參加超期待的 SOUNDCHECK彩排活動，搶先感受EXO開演前的現場魅力，還享有優先入場資格與官方周邊優先購買權，熱門限量商品也更有機會先入手，還能把 VIP專屬紀念吊牌與掛繩帶回家收藏。
EXO《EXhOrizon》高雄場演唱會售票時間
EXO《EXhOrizon》高雄場演唱會售票時間
開賣時間：2026 年 5 月 13 日（三）中午 12:00
售票平台：拓元售票系統
⋆單筆訂單限購 4 張，每張票券需另加系統服務費 NT$200，支援行動裝置購票。搖滾站區 VIP 依票面序號整隊入場，特 C 區 VIP 與一般站席無實體間隔，演出前 5 日開放取票。
EXO 高雄加場！必聽歌曲推薦
EXO 高雄加場！必聽歌曲推薦
〈Growl〉
〈Call Me Baby〉
〈Overdose〉
〈初雪〉
〈Monster〉
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