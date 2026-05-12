【54歲、10家旅館、掛牌前夕——戴俊郎的猝然離去，揭開了多少創業家太太不敢問的那個問題】 —— 關於「萬一先走一步」，你們有好好談過嗎？





▋ 掛牌前兩個月，他走了

2026年5月9日，一個週五的晚上，承億集團的創辦人戴俊郎，因多發性腦溢血，在54歲那年，走了。我看到這個消息的時候，停了很久。不是因為我不習慣聽到這種事。做這行20年，我見過的突然比大多數人多。但每一次，還是會停一下。

戴俊郎從嘉義高工畢業就進工地，靠自己集資起家，1995年成立公司，2011年跨足旅宿，把承億文旅做到全台超過10家旅館。他的下一個目標，是2026年第二季掛牌上櫃。

就差那麼一點。

業界說他常掛在嘴邊一句話：「天下大亂，情勢大好。」那個永遠看好前方的人，沒有走到他最想看到的那一天。消息傳出，業界震驚惋惜。但我心裡想的，是他留下的家人——那位從政治世家嫁給工地師傅的太太，此刻面對的，是什麼。

▋ 大多數人看到這裡，就滑掉了

每次看到這類新聞，大家第一個反應都是「好可惜，這麼年輕」。然後就滑走了。

我理解。這是人的本能。

但我在這行待了夠久，我知道新聞背後那個鏡頭沒有拍到的部分——家人在處理後事的同時，還要去搞清楚保單在哪裡、股權怎麼算、遺產稅要在哪個期限內繳、要找哪個人談。多數家庭裡，財務這件事是「老公負責」的。太太知道「我們有錢」，但那個錢以什麼形式存在、出了事要找誰、帳戶在哪間銀行……往往是模糊的。

這不是誰的錯。但模糊這件事，在最需要清楚的時候，會讓人更孤立。

▋ 創業家最容易略過的三件事

關鍵一：事業值錢，但那個錢動不了

一個集團市值幾億，不代表家人明天就能拿到這筆錢。股權、不動產、應收帳款——這些都需要時間變現，有時候還需要其他繼承人、股東的配合才能動。如果沒有事先安排，家人可能拿到的是一堆「很貴但現在用不了」的資產，同時還要面對遺產稅的資金壓力。

台灣的遺產稅，最高稅率已調升至20%，申報期限是過世後6個月內。時間緊，金額大，資產又全鎖在公司裡——這不是極端案例，這是我在實務上一再看到的情況。

關鍵二：保單買了，不等於保障夠了

很多人買保險的邏輯是：有買就好。但保額夠不夠、受益人設定對不對、現金流設計符不符合家庭的實際需求——這三件事，才是保單真正要確認的核心。

一位身家幾億的企業主，保額卻只有幾百萬，對家人的保障其實非常薄。而且受益人如果沒有妥善指定，保險金可能被納入遺產課稅，這一點很多人不知道。

關鍵三：她需要知道去哪裡找

假設今天你的另一半無法開口，你知道保單放在哪裡嗎？知道要找哪一位顧問嗎？知道公司財務的聯絡窗口是誰嗎？

「安排好了」跟「讓另一半知道你安排了什麼」，是兩件不一樣的事。後面那一步，是最常被跳過的一步。我自己在跟客戶做規劃的時候，這件事一定會談——因為我知道，那個「知道去哪裡找」的動作，在某一天可以省掉多少混亂。

▋ 現在，你可以做的第一步

「準備好財務，不是悲觀，是讓你愛的人，不管發生什麼，都還有選擇的餘地。」

你不需要馬上搞清楚所有事。但今天，或許可以跟另一半說一句：「我想了解一下我們家的保單，你可以帶我看看嗎？」

就這一句。很多事情，從這一句開始，會走到完全不同的地方。

戴俊郎的故事讓人難過。但如果這份難過能換來一次真正的對話，也許這件事還是留下了什麼。你呢？你知道，萬一有一天，你要去哪裡找那張保單嗎？

我想說的是：「真正的財務安全感，不是帳戶裡有多少錢，而是那個錢在你最需要的時候，能不能到你手上。」

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是會計師、稅務專家，但有些想法，想跟你分享。