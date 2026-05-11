2026-05-11 15:40 女子漾／編輯王廷羽
GD、泰妍來台開唱！《K-SPARK》5/30高雄世運登場 票價、座位圖、搶票時間一次看
韓流粉絲準備尖叫！集結傳奇王者與實力唱將的拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》，即將於 5 月 30 日在高雄國家體育場（世運主場館）震撼登場。本次陣容強大到讓人淚流滿面，包含睽違半年再度訪台的 G-Dragon、音源女王太妍，以及實力派樂團 FTISLAND。這篇整理《K-SPARK》高雄場票價、座位圖、搶票時間懶人包，粉絲們快收藏～
2026 K-SPARK 演唱會資訊
2026 K-SPARK 演唱會資訊
《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》演出日期：2026年5月30日（六）
演出時間：19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出陣容：G-DRAGON、TAEYEON 泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii
2026 K-SPARK 演唱會票價、座位圖一次看
2026 K-SPARK 演唱會票價、座位圖一次看
一般票價： NT$8,880 / 7,680 / 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880
身障票價：NT$1,440（於 5/11 下午 2 點開放傳真購票）
※每張票券需外加 NT$200 平台服務費，購票前務必參考座位圖，部分區域（如 G、F、E 區特定區塊）可能存在視線受限，建議先做好心理準備再選區唷！
2026 K-SPARK 演唱會搶票方式一次看
2026 K-SPARK 演唱會搶票方式一次看
1. KKTIX 一般售票
開賣時間：2026 年 5 月 11 日（一）12:00
售票平台： KKTIX 售票系統（ 每位會員限購 4 張）
2. 全家 FamiPort 機台購票
開賣時間：2026 年 5 月 11 日（一）12:00
售票地點：全台全家便利商店 FamiPort 機台
3. Trip.com 官方套票
開賣時間：2026 年 5 月 11 日（一）12:00
售票平台：Trip.com App
套票內容：演唱會門票＋鈴鹿賽道樂園暢遊門票
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