把脈能看前世？美國中醫 Bruce 梁少騫：手腕上的時光機，帶你破解「生命重複模式」！

坦白說，剛知道這集 Podcast 要訪問的來賓時，我第一個反應也是：「真的假的？現在把脈已經進化到可以看前世了嗎？」

但《無所不試 無樂不作》最新這集〈手腕上的時光機：一位美國中醫如何透過把脈，看見你的前世今生？〉，其實比我想像中還有意思。

它不是那種故弄玄虛的神秘學內容，反而更像是一場關於「人為什麼總是重複同樣人生模式」的深度聊天。最重要的，這集的來賓居然還是一位來自美國的外國中醫師。

有些人生課題，為什麼總會重複出現？有時候，我真的會覺得人生很妙。

你明明已經很努力了，卻總是在感情裡遇到差不多的人；工作換了幾次，最後卡住的問題卻都很像； 甚至有些情緒，明明知道不合理，但就是反覆出現。

以前我會覺得這叫個性。現在我反而開始覺得，也許那是一種生命沒有完成的功課。

這集的來賓 Bruce 梁少騫，很特別。

他本身有生物學背景，也是在美國執業的中醫師，但更特別的是，他透過「把脈」，去讀一個人的生命狀態，甚至包含所謂的前世訊息。

先講，我本來也對這種題目半信半疑。但 Bruce 在節目裡有一句話，我非常有感：「前世不是拿來神化的，而是幫助你理解，為什麼你的人生會一直重複某些模式。」

這句話其實很重要。因為很多人對前世的想像，都停留在「我前世是不是公主」、「是不是將軍」這種浪漫故事。

但真正有價值的，反而是你能不能從那些重複模式裡，看懂現在的自己。原來脈象看的不只是身體，還有一個人的生命慣性

我自己這幾年很深的體會是：人生很多問題，不是真的沒答案，而是我們太少停下來覺察。尤其到了五十歲後，你會開始發現，外面的世界再熱鬧，真正重要的，還是你內在的穩定性。

這也是我喜歡與沉浸在訪問節目的原因。

它不是叫你迷信，而是提醒你：很多時候，人需要的不是更多資訊，而是更理解自己。

節目中聊到有一段我很喜歡。

Bruce 提到，把脈某種程度像是在讀取一個人的能量節奏。那個脈象，不只是身體狀態，有時候也藏著情緒、壓力，甚至長期累積的人生慣性。

其實仔細想想，還真的有點浪漫。手腕上的跳動，看似只是脈搏，但某種程度，也像是生命留下來的密碼。

而且我很喜歡這集的聊天氛圍。

沒有高高在上的說教，也沒有硬塞靈性雞湯，比較像三個人坐著喝茶，很自然地聊人生、聊困惑、聊那些我們平常不太敢認真面對的內心狀態。

前世今生真正的意義，也許是讓我們更理解現在的自己

採訪完之後，我反而有一種感覺：也許「前世今生」真正的意義，不是讓你逃避現在，而是讓你更願意回頭理解自己。

因為只有理解了，很多東西才真的放得下。

如果你最近剛好在人生某個卡關期，或者只是單純對「人為什麼總是重複同樣的選擇」很好奇，我會蠻推薦你聽這一集。

有時候，一場好的對話，不一定會立刻改變人生。但它會讓你開始願意，重新看見自己。而那通常就是改變真正開始的地方。

最後我也很好奇。如果真的有一天，你能透過把脈看見自己的前世，你最想知道的是什麼？

是感情？工作？還是你這一生一直過不去的某個課題？

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