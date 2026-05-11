2026「不需理由就秒入坑」陸劇TOP7！《逐玉》爆紅，這部現代劇越看越爽！

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2026陸劇百花齊放，無論是古裝劇還是現代劇都超級精彩！最近網友們熱烈討論「不需理由就秒入坑」的必追片單，這次為大家整理出熱度最高的TOP7神劇，從極致拉扯的先婚後愛、懸疑燒腦的探案，到高甜治癒的現代愛情通通有，保證讓你看一集就停不下來，直接躺平在坑底！

已經全集播畢的這部絕對是古偶迷的首選！古裝顏霸張凌赫與甜妹田曦薇的組合實在太養眼，劇情節奏緊湊不拖沓，男女主角之間的化學反應極強，完全可以一口氣追完不快轉。

網友評論：「張凌赫跟田曦薇的CP感絕了，這才是古偶的正確打開方式！」、「熬夜追平根本停不下來，太好看了！」

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TOP2：《唐宮奇案》白鹿、王星越

這部也是日前已熱播完畢的大黑馬！劇情講述大唐上元夜宴發生命案，武力值點滿的女官與冷靜太史丞攜手破案。懸疑氛圍與節奏抓人，一文一武互補設定張力十足。

網友評論：「白鹿跟王星越四搭默契太好了，危機中互相救贖超好嗑！」、「詭譎的懸疑感拉滿，這部真的是神作無誤。」

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現代甜寵劇的天花板來啦！做為大爆款《偷偷藏不住》的姊妹作，講述久別重逢的暗戀成真，從破鏡重圓到極致雙向奔赴，細膩情感超戳人，絕對是今年必追的現代甜寵。

網友評論：「白敬亭把桑延演活了，章若楠也超級美！」、「越看越上癮，顏值跟劇情都在線的現代劇爆款。」

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TOP4：《藏海傳》肖戰、張婧儀

由鄭曉龍導演操刀，畫面質感堪比電影級別！故事講述藏海背負血海深仇，步步為營的權謀鬥爭。肖戰在劇中隱忍過後爆發的演技層次感十足，權謀線更是燒腦過癮。

網友評論：「肖戰暴怒的紅血絲太震撼了，演技大蛻變！」、「不僅看臉，劇情反轉也很有誠意，質感太絕了。」

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背負家族世仇的魏劭與小喬被迫聯姻，在互相懷疑中擦出火花的先婚後愛故事。191公分與165公分的超萌身高差，加上極致的拉扯感，真的會讓人看著看著就腿軟。

網友評論：「劉宇寧的瘋批梟雄太有蘇感，身高差好暈！」、「明明是先婚後愛，卻拍出滿滿的宿命感，超推！」

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TOP6：《許我耀眼》趙露思、陳偉霆

趙露思這次化身野心大女主，靠精心策劃的人設嫁入豪門，與陳偉霆展開假面夫妻的相愛相殺。劇情反轉不斷，節奏快到停不下來，完全是爽劇標配。

網友評論：「趙露思演惡女好有魅力，這部劇節奏超讚！」、「陳偉霆穿西裝帥瘋，兩人博弈真的太精彩。」

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現實向現代劇異軍突起！女主角在結婚紀念日撞破出軌，果斷離婚從零重啟，一路逆襲成金牌銷售。熟齡女性的成長與反擊超級爽快，引發滿滿共鳴。

網友評論：「42歲朱珠狀態太驚人了，氣質無敵！」、「劇情真實又帶感，看大女主搞事業就是爽。」

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