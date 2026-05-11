Meghan Trainor 全新自信單曲！隨新專輯釋出的火辣〈Shimmer〉！

via Meghan Trainor's Instagram

Hi there，Meghan Trainor在上個月底發行了最新專輯《Toy With Me》(2026)，在專輯發行前已經釋出了兩首歌〈Still Don't Care〉(2025) 及〈Get In Girl〉(2026) 作為預熱，並且從流量及商業成績來看就知道，這次的專輯時代會是 Meghan Trainor 成績最慘澹的一次，這其中固然有宣傳不力的關係，不過我想影響最大的還是前陣子有關於 Meghan 的代孕新聞，這件事對於專輯的討論度實在是太傷了。但即便如此我仍覺得這張《Toy With Me》還是保有他以往的音樂水準，特別是隨著專輯發行而釋出的第三支主打曲〈Shimmer〉，展現出了非常有自信的氣勢。

〈Shimmer〉作為專輯的第三首主打曲，其實是讓我有些意外的，雖然整張專輯都是 Meghan 令人印象深刻的泡泡糖流行風格，但和前兩首主打曲比起來還是不太一樣，這首歌更加地有野心、有侵略性，同時這也算是 Meghan 瘦身有成後第一支帶完整舞蹈的 MV，因此這樣的舉動也被解讀為他對於接下來的音樂生涯更加地有動力，畢竟現在他也處於家庭美滿的狀態，在事業上也應該很有餘裕去努力。

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我認為〈Shimmer〉是 Meghan 這次新專輯很核心的一首歌，不只因為他是隨著專輯釋出的主打曲，更因為這首歌的那種自信態度，加上歌名就明示想要呈現的那種閃耀感，很適合當作 Meghan 在這張專輯的重心。在第一次聽這首〈Shimmer〉時就覺得很熟悉，整首歌的氛圍跟他自己的熱門單曲〈Me Too〉(2017) 很相像，並且在歌曲中的整體氣氛也是一樣的，都透過向外宣告的方式來展現自己的自信心，這種做法實在非常的有 Meghan 的個人特色。

前面提到覺得〈Shimmer〉和〈Me Too〉相似，除了氛圍感之外，還有歌曲中類似的念唱演繹，雖然 Meghan 的聲線在詮釋旋律時是甜美的，不過在跟著節奏念唱時的聲音是很有厚度的，並且帶點尾音拖曳的感覺也讓人聽起來覺得他非常地遊刃有餘，搭配起來就很融入歌曲的概念及編排，在傳達出音樂意涵的同時也輕鬆表現出自己穩定的唱功。

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相較於我對於〈Shimmer〉本身的喜愛，MV 的部分就讓我感到有些一言難盡了，即使是這是 Meghan 近期編舞較為完整的一首歌，不過仍然是偏向簡單的類型，然而這不影響他對這首歌的詮釋呈現，反而是在造型部分讓我覺得拖了不小的後腿。Meghan 在 MV 裡換了超過三套造型，但每套都非常地令我匪夷所思，不但款式讓人困惑，整體配色更是讓人覺得在開玩笑；總而言之 Meghan 個人的表現力是無庸置疑的，但我認為在整體造型部分實在沒有為歌曲加到分。

Meghan Trainor 的這張新專輯《Toy With Me》，成為他自身成績最慘烈的專輯這已成定數，但我仍然覺得在單曲部分應該還有努力空間，在家庭生活部分努力的他，近期雖然發行了新專輯，不過卻沒有在活動或其他場合有太多的露面，這對專輯也是蠻致命的硬傷。我還是希望能夠看到他在公開場合帶來一些現場演出，這對他來說是很加分的行為，期待可以有這樣的安排，像是〈Shimmer〉、〈Still Don't Care〉這些歌曲都是很容易炒熱氣氛的好歌，只要 Meghan 還在泡泡糖流行樂的領域打滾，就依舊能給人輕盈的那種放鬆感！

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🎧《Toy With Me》官方收聽連結：meghantrainor.lnk.to/toywithme

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