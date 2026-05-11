2026-05-11 12:17 女子漾／編輯ANDREA
5月必追黑馬韓劇！林智妍《我的王室死對頭》開播兩集收視狂飆，這5大入坑點讓全網笑瘋！
最近大家是不是有點劇荒了呢？來來來，編這就來推最強新坑！SBS最新金土劇《我的王室死對頭》（멋진신세계）在5月8日開播後，才短短播到第二集，收視率就直接原地起飛，討論度爆表！由「國民惡女」林智妍搭檔大勢男星許楠儁，結合穿越、職場跟浪漫喜劇，這對「全員惡人」的設定實在太帶感啦！到底這部劇有什麼魔力讓觀眾欲罷不能？快跟著編一起看下去！
劇情與神仙選角：當古代妖妃遇上現代冷血財閥
先幫大家科普一下這部劇的超狂背景！故事講述朝鮮時代惡名昭彰的妖妃姜丹心（林智妍飾）被賜死後，靈魂竟然意外穿越到2026年，附身在一名無名女演員申瑞莉身上。正當她決定遠離男人、在現代好好搞事業時，卻陰錯陽差遇上了冷酷傲慢的財閥繼承人車世界（許楠儁 飾）。兩位宛如暗黑童話走出來的「惡之男女」，從互看不順眼到火花四射，絕對是今年最爆笑的奇幻羅曼史！
第二集收視為何攀升？這5大原因讓你光速入坑！
1. 林智妍「恥度全開」的狂放演技
在第二集中，適應現代生活的橋段真的是全劇最大笑點！林智妍完美詮釋了「身體是現代人、靈魂是古代妖妃」的反差萌，各種生動又浮誇的顏藝演出，加上對著現代科技崩潰的模樣，讓網友直呼：「真的太瘋、太好笑了！」
2. 「雙惡CP」相愛相殺超帶感
看膩了傻白甜嗎？這部劇的男女主角都不是省油的燈！許楠儁飾演的車世界是個為了利益不擇手段的野心家，對上同樣不是善茬的「妖妃」申瑞莉，第二集兩人瘋狂互懟、極限拉扯的場面，化學反應簡直要溢出螢幕！
3. 節奏明快不拖沓，劇情狂踩油門
相較於第一集的鋪陳，第二集劇情進展神速。申瑞莉不僅火速搞砸了車世界的完美計畫，更讓車世界對這個「瘋女人」產生了致命的關注。沒有多餘的誤會，只有直接球對決，讓人看了直呼過癮！
4. 豪門與演藝圈穿搭超吸睛，神包引爆話題
除了劇情，劇中的服化道更是賞心悅目！第二集中申瑞莉雖然是無名演員，但幾個驚豔全場的造型，手上提的包款立刻被眼尖網友扒出是Miu Miu與 Delvaux的最新春夏季隱藏款！這波超強帶貨實力，完全戳中我們愛美女孩的心。
5. 許楠儁「高冷霸總」的反差萌魅力
許楠儁這次飾演的車世界，表面上冷酷無情，但在第二集面對行為舉止怪異的申瑞莉時，偶爾流露出的錯愕與無奈，反而充滿了反差萌的喜感。這種高冷男主被「逼瘋」的過程，絕對是大家最愛看的橋段！
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