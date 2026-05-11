《我的王室死對頭》許楠儁是誰？9件事認識「冷血財閥」新男神，從暖男學長、黑道少爺到瘋批CP一次看。圖片來源：SBS、IG@namjun0609

《我的王室死對頭》一開播就掀起討論，林智妍飾演朝鮮惡女「姜團心」穿越到現代，醒來後直接把許楠儁飾演的財閥「車世界」當成保命靠山，兩人從花束互打到互相試探，讓觀眾笑喊「這對CP太瘋了」。

許楠儁近年聲量快速竄升，從《Sweet Home 2》烏鴉部隊、《法官大人》暴戾黑道少爺，到《現在撥打的電話》暖男精神科醫師，再到《我的王室死對頭》冷血財閥，完全是「越演越有存在感」的新生代男演員。以下整理許楠儁9件事，一次認識這位讓人三觀跟著五官跑的新男神。

許楠儁9件事1：1993年出生，成均館大學演技藝術系出身

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

許楠儁出生於1993年，是韓國新生代男演員之一。他畢業於成均館大學，主修演技相關科系，並於2019年透過電影《初盞初樂》正式出道。

雖然不是一出道就爆紅的類型，但許楠儁一路從配角、特別出演、群像角色慢慢累積存在感。他的魅力不只在外型，而是很會用眼神把角色的壓抑、危險感和溫柔感演出層次，屬於那種一開始覺得「這男生好帥」，看久之後會發現「他其實很會演」的類型。

許楠儁9件事2：原本想走音樂路，最後轉向表演

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

許楠儁對音樂有興趣，原本想往音樂方向發展，但後來發現自己更適合表演，才轉而投入演員之路。也因為這段轉折，他不是典型靠臉闖演藝圈的男演員，而是慢慢在不同作品裡磨角色。

這也讓他的戲路變得很有彈性。無論是特種部隊、黑道少爺、精神科醫師、宇宙科學家，甚至現在的冷血財閥，他都能切換出不同氣質，不會每部戲都像同一個人換衣服。

許楠儁9件事3：《Sweet Home 2》烏鴉部隊打開國際知名度

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

許楠儁真正被更多觀眾注意，是在Netflix《Sweet Home 2》中飾演烏鴉部隊下士「姜石燦」。在一群硬漢角色裡，他靠著俐落外型、精壯身材和軍裝造型成功被記住。

這個角色不是傳統浪漫劇男神路線，而是帶著末日感、行動力和生存壓迫感的軍人形象。也因為《Sweet Home》系列本身有國際觀眾基礎，許楠儁開始從韓劇熟面孔，變成海外劇迷會搜尋名字的新生代演員。

許楠儁9件事4：《法官大人》黑道少爺讓他人氣暴衝

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

如果說《Sweet Home 2》讓觀眾記住許楠儁，那《法官大人》就是讓他真正圈粉的代表作。他在劇中飾演黑道少爺「金相赫」，是個冷酷、暴戾又危險感爆棚的角色。

大背頭、西裝、凌厲眼神，加上充滿壓迫感的肢體表演，讓金相赫成為「明明很壞但移不開眼」的角色。這種角色最考驗演員，演過頭會變油膩，演太少又沒有威脅性，但許楠儁剛好抓住那種失控邊緣的危險魅力，也讓不少觀眾開始喊他「反派臉天菜」。

許楠儁9件事5：《現在撥打的電話》變身暖男學長，還拿下新人獎

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

到了《現在撥打的電話》，許楠儁又完全換了一張臉。他飾演精神科醫師「池相佑」，同時也是擁有YouTube頻道的溫柔男二，因為對女主角洪熙珠有好感，甚至特地學習手語，默默守護她多年。

這個角色讓觀眾看到他的反差魅力。前一部還是暴走黑道，下一部就變成溫柔學長，放下狠戾感後，許楠儁的單眼皮、低音氣質和安靜陪伴感反而更有殺傷力。他也憑《現在撥打的電話》拿下2024年MBC演技大賞男子新人獎，成為演員路上的重要里程碑。

許楠儁9件事6：《問問星星吧》演宇宙科學家，側臉殺再出圈

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

《現在撥打的電話》剛收官，許楠儁緊接著出現在李敏鎬、孔曉振主演的《問問星星吧》中，飾演宇宙科學家「李丞晙」。

這次他從醫師變成科學家，角色氣質更冷靜、理性，也讓不少觀眾注意到他的「側臉殺」。許楠儁的五官線條很立體，單眼皮加上俐落下顎線，鏡頭只要從側面帶過就很有存在感，也難怪被韓網稱為很有骨相的男演員。

許楠儁9件事7：《百次的回憶》首度升格男主，搭檔金多美、辛叡恩

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

許楠儁接下來最受期待的作品之一，就是JTBC《百次的回憶》。他在劇中飾演富二代「韓在弼」，與金多美、辛叡恩展開以1980年代為背景的青春愛情故事。

這部作品對許楠儁意義很大，因為這是他從配角、男二一路走來後，正式站上男主位置的重要作品。比起單純「帥哥演富二代」，更值得期待的是他能不能演出那種外表光鮮、內心有傷的複雜感。若表現成功，很可能會成為他真正躍升一線男主的代表作。

許楠儁9件事8：IU〈Never Ending Story〉MV男主角也是他

許楠儁。圖片來源：IG@namjun0609

許楠儁也曾出演IU〈Never Ending Story〉MV，與IU搭檔演出一段帶著遺憾感的愛情故事。根據已公開資料，〈Never Ending Story〉是IU於2025年推出的翻唱作品，許楠儁在MV中以斯文、壓抑又帶點傷感的形象登場。

比起戲劇裡的強烈角色，MV中的他更像一個安靜藏著故事的人。戴上眼鏡後，少了攻擊性，多了文藝感，也讓觀眾發現許楠儁不是只能演硬派角色，他同樣能撐起曖昧、遺憾、留白很多的情緒戲。

許楠儁9件事9：《我的王室死對頭》演冷血財閥，與林智妍組瘋批CP

《我的王室死對頭》許楠儁劇照。圖片來源：SBS

這次在《我的王室死對頭》中，許楠儁飾演現代財閥「車世界」，是個極端、冷血、視利益為優先的男人。遇上林智妍飾演的朝鮮惡女姜團心後，兩人完全不是傳統甜寵劇的男女主角，而是兩個都不好惹的人互相試探、互相利用，也互相被對方吸引。

車世界最有趣的地方，在於他不是單純霸總，而是帶著危險、控制欲與不信任感的財閥怪物。偏偏姜團心也不是會被財閥嚇到的小白兔，她是從宮鬥裡活過一輪的朝鮮惡女，嘴毒、膽大、完全不按現代規則出牌。許楠儁和林智妍的火花，也讓《我的王室死對頭》從首播就有很高討論度。